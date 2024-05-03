Лучшие в длинном туре – и альтернативы.

Сборная тура и идеи на следующий в фэнтези АПЛ .

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Нони Мадуэке, полузащитник, «Челси» (0,21%) – 14 очков

У англичанина гол и ассист против «Астон Виллы», он лучший в матче по касаниям в штрафной (7) и второй по ударам (4). Мадуэке впервые в карьере забил и отдал результативную передачу в одной игре АПЛ. Против «Тоттенхэма» уже был не так активен, всего один удар и два созданных шанса. С одной стороны, дальше у «Челси» неплохой календарь: «Вест Хэм», «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут», но с другой – в команде есть потрясающий обязательный пик – Коул Палмер, а брать двоих полузащитников нестабильной команды слишком большая роскошь. Но из-за двух матчей в 37-м туре стоит задуматься над его кандидатурой. Альтернатива: Кай Хавертц снова в огне, за два последних матча у него три гола и ассист. За четыре тура среди полузащитников он лучший по явным голевым моментам (6). У «Арсенала» нет двух матчей в 37-м туре, но команда в хорошей форме, она вторая по голам (13) за четыре тура, а у Хавертца все еще маленький процент владения – 4,78.

Алехандро Гарначо . Если не хватает на Бруну Фернандеша, можно смело покупать аргентинца. За четыре тура среди всех полузащитников Гарначо наравне с Букайо Сака лучший по ударам из штрафной (15). За тот же период он второй по касаниям в штрафной (42). Календарь следующий: «Кристал Пэлас», два домашних матча в 37-м туре против «Арсенала» и «Ньюкасла», в заключительном туре «Брайтон».

Йошко Гвардиол, защитник, «Манчестер Сити» (3,09%) – 12 очков

Хорватский защитник неплохо проявляет себя в атаке: два гола и ассист в последних трех матчах, к тому же в двух играх АПЛ команда Пепа Гваордиолы не пропускала. «Сити» не проигрывает уже 31 игру во всех турнирах. Если не верите в их атаку, Гвардиол сейчас – лучший вариант из обороны.

Альтернатива: Киран Триппьер приступил к тренировкам среди недели, и если будет в предварительных составах – отличный вариант. У «Ньюкасла» благоприятные матчи в концовке, сначала с аутсайдером «Бернли», затем два матча в 37-м туре – против «Брайтона» со всего одним забитым в последних пяти играх и нестабильного «Манчестер Юнайтед».

Джерред Брэнтуэйт . После поражения от «Челси» со счетом 0:6 «Эвертон» провел три подряд сухих матча и вполне может продлить эту серию, в соперниках «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед». Брэнтуэйт лучший из защитников «Эвертона» за последние четыре тура по касаниям в штрафной (10) и ударам (6).

Александер Исак, нападающий, «Ньюкасл» (25,62%) – 11 очков

«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд» (5:1), а шведский нападающий сделал дубль. Он лучший в матче по ударам (5) и явным голевым моментам (2). Исак участвует в гонке бомбардиров, до лидирующего Эрлинга Холанда всего два мяча. Мастхэв на конец чемпионата, даже с учетом восстановившегося от повреждения партнера по линии атаки Каллума Уилсона. Альтернатива: Николас Джексон наконец-то конвертировал моменты хотя бы в один гол (забил «Тоттенхэму»). Дальше соперники вполне подходящие, чтобы превратить в серию: «Вест Хэм», «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут».

Джордан Пикфорд, вратарь, «Эвертон» (10,15%) – 7 очков

«Эвертон» снова не пропустил, а у Пикфорда уже 12-й сухой матч в сезоне, больше только у Давида Райя (14). Количество матчей на ноль можно увеличить уже в ближайших турах, соперники: «Лутон» и «Шеффилд».

Альтернатива: Джордже Петрович в двойном туре против «Астон Виллы» пропустил два мяча, а вот с «Тоттенхэмом» сыграл на ноль. Дальше у «Челси» в соперниках «Вест Хэм» – худший за последние шесть туров по xG с игры (3,32), в двойном 37-м туре – «Ноттингем» и «Брайтон» – всего два гола за последние шесть туров, худший показатель.

Дедлайн – 22:00 мск, в пятницу, 3 мая . Начнем матчем «Лутон» – «Эвертон».