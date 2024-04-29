«Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Дортмунд» – что от кого ждать? И кого брать в фэнтези ЛЧ

7-й тур весеннего фэнтези Лиги чемпионов – это первые матчи 1/2 финала.

Вам доступны шесть трансферов, из каждой команды можно взять шестерых игроков.

На кого смотреть в первую очередь? Вот варианты в обоих матчах.

«Бавария» – «Реал»

После выхода 1/2 Лиги чемпионов «Реал» выиграл оба матча в чемпионате Испании: вырвал победу у «Барселоны» на последних минутах, а затем на выезде не совсем основным составом победил крепкий «Реал Сосьедад».

«Бавария» после прохода «Арсенала» разгромила «Унион» и по делу победила «Айнтрахт»

Лучшие варианты: Винисиус в отличной форме, в последнем туре чемпионата Испании вышел лишь на замену. Джуд Беллингем похоже тоже возвращается к форме начала сезона: забил победный «Барселоне», а с «Сосъедадом» отдыхал. Харри Кейн лучший бомбардир чемпионата Германии – 35 голов в 31 матче, в Лиге чемпионов семь голов. Лерой Сане, Джамал Мусиала, Кингсли Коман, Серж Гнабри – все они отсутствовали из-за разного рода повреждений.

Джокер: Федерико Вальверде отдал больше всех передач в финальную треть в этом сезоне чемпионата Испании, в последнем туре отдыхал. Стоит всего 7, играет полные матчи.

Стоит задуматься: над обороной обеих команд, тут сложно рассчитывать на сухой матч, да и защитников с хорошей атакующей статистикой тоже нет. Исключение – разве что Рафаэл Геррейру , он весьма креативный, может выйти и в атаке.

«Боруссия» – «ПСЖ»

Команды были в одной группе, в Париже выиграл «ПСЖ», а в Германии закончили вничью. Обе команды провели невзрачные игры на выходных: «Боруссия» разгромно проиграла «Лейпцигу», а «ПСЖ» чуть не проиграл скромному «Гавру» (сделали 3:3 только на 95-й). «ПСЖ» лишь два раза проиграл в этом сезоне на выезде во всех турнирах, оба раза в Лиге чемпионов: «Милану» и «Ньюкаслу».

Лучшие варианты: Килиана Мбаппе лучший бомбардир розыгрыша Лиги чемпионов – восемь голов, в последнем туре чемпионата отыграл 45 минут. Ашраф Хакими лучший среди защитников в Лише 1 по голам (4) и ассистам (5). Витинья уже даже не джокер, он забивал в обоих матчах 1/4 финала против «Барселоны». Марсель Забитцер – герой противостояния с «Атлетико» (забил и отдал два ассиста), дает бешеный объем и впереди и сзади, в последнем матче в чемпионате Германии не играл, наверняка получил отдых. Юлиан Брандт – лучший в «Боруссии» во всех турнирах по ассистам (13).

Джокер: Джейдон Санчо против «Лейпцига» на выходных забил свой 40-й мяч за «Боруссию» в чемпионате Германии. Это рекорд по голам от англичан в немецком чемпионате. В том же матче среди игроков «Боруссии» был лучшим по ключевым передачам (3).

Стоит задуматься: надо ли вкладываться в оборону из-за такого малого количества сухих матчей? Возможно, лучше взять Хакими, а остальных – просто самых дешевых основных, чтобы осталось больше бюджета на атакующих игроков.

Дедлайн на 7-й тур – в 22:00 мск во вторник, 30 апреля . Первыми сыграют «Бавария» с «Реалом»

Фото: Gettyimages /Alex Caparros, David Ramos