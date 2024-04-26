Лучшие в важнейшем туре АПЛ. Что с ними делать в фэнтези дальше?

Сборная тура и идеи на следующий в фэнтези АПЛ .

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Бен Уайт, защитник, «Арсенал» (10,07%) – 23 очка

«Арсенал» разнес «Челси» 5:0, это самая крупная победа над «Челси» в истории, а Бен Уайт сделал первый дубль в карьере: подкараулил удачный отскок и превратил неудачный навес в гол. Против «Вулверхэмптона» был сухой матч. В этом сезоне АПЛ у него уже четыре гола и четыре ассиста. Дальше у «Арсенала» не будет двойных туров, предстоит два сложных выезда к «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед», оборона у команды Микеля Артеты хорошая, но не факт, что Уайт нужен на эти матчи.

Альтернатива: Фабиан Шер . Из здоровых защитников «Ньюкасла» наиболее атакующий, календарь отличный: «Шеффилд Юнайтед», «Бернли», «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

Жан-Филипп Матета, нападающий, «Кристал Пэлас» (4,20%) – 21 очко

Француз положил два дубля в туре: «Вест Хэму» и «Ньюкаслу». Он лучший в туре среди нападающих по ударам (7) и явным голевым моментам (5). При тренере Оливере Гласнере в «Кристал Пэлас» только Коул Палмер забил больше (10), чем Матета (8). Дальше у «Пэлас» не будет двойных туров, но соперники вполне по силам: «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Альтернатива: Александер Исак . За последние семь туров у Исака семь голов и ассист, календарь у «Ньюкасла» хороший (упоминался выше), плюс два матча в 37-м туре. Но восстановился от повреждения Каллум Уилсон, он может откусывать игровое время шведа.

Николас Джексон. Среди альтернатив из-за того, что у него в «Челси» по два матча в 35-м и 37-м турах. За последние шесть туров у Джексона пять явных голевых моментов, но лишь один гол. Реализация очень часто подводит. Если верите, что Джексона прорвет – покупайте.

Мартин Эдегор, полузащитник, «Арсенал» (10,83%) – 19 очков

Норвежец забил «Вулвз» и отдал два ассиста в игре с «Челси». Был признан лучшим игроком матча лондонского дерби, лучший в матче по созданным шансам (8). Если он у вас уже есть, продавать в ближайшие туры скорее не стоит, а вот брать специально скорее не нужно.

Альтернатива: Бруну Фернандеш в прекрасной форме, за шесть туров забил семь голов, больше только у Палмера и Матета, второй по созданным шансам (22). Календарь у «МЮ» отличный: «Бернли», «Кристал Пэлас», два домашних матча в 37-м туре (против «Арсенала» и «Ньюкасла»), а также в заключительно туре «Брайтон».

Энтони Гордон. Железный игрок «Ньюкасла», выходит всегда и очень часто проводит полные матчи. Из 10 голов в АПЛ девять забил на родной арене, а в ближайшем туре как раз матч дома против «Шеффилда». В 37-м туре две игры: против «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед». Сон Хын Мин. Корейца обязательно нужно возвращать, хоть «Тоттенхэм» и в невнятной форме. У них два матча в ближайшем туре – против «Арсенала» и «Челси» – и еще два в 37-м, против «Бернли» и «Манчестер Сити». Кевин де Брюйне. В 18 играх года у Кевина 18 результативных действий: 12 голов и шесть ассистов. В матче с «Брайтоном» он впервые в АПЛ забил головой. «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, ротаций в концовке должно стать меньше (но это не точно). Фил Фоден. Сделал дубль «Брайтону», теперь у англичанина 50 голов в АПЛ. Под руководством Пепа Гвардиолы только три игрока до 23 лет забивали 50+, это Эрлинг Холанд, Лионель Месси и сам Фоден. Фил выходил в старте в АПЛ в этом сезоне 29 раз, из игроков «Сити» больше стартов только у Хулиана Альвареса (30).

Марк Трэверс, вратарь, «Борнмут» (0,03%) – 7 очков

Первый старт в этом сезоне АПЛ – и сразу сухой матч. Непонятно, вернется ли в старт Нето, либо дадут концовку чемпионата доиграть Трэверсу, «Борнмут» уже ни за что не борется.

Альтернатива: Мартин Дубравка . У «Ньюкасла» много травм в обороне, но из трех последних матчей два были сухими, календарь благоприятный, к тому же два матча в 37-м туре.

Джордже Петрович. «Челси», конечно, много пропускает, придется рассчитывать лишь на сэйвы, но с учетом малого количества сухих матчей, и того, что у «Челси» по два матча в 35-м и 37-м турах, вариант неплохой.

Дедлайн – 14:30 мск, в субботу, 27 апреля . Начнем матчем «Вест Хэм» – «Ливерпуль».