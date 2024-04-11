Лишь 1% поверил, что он будет главным героем «Барсы». Сборная тура в фэнтези ЛЧ

«Арсенал» и «Атлетико» в топе.

Итоги 5-го тура в фэнтези Лиги чемпионов по плей-офф. 1/4 финала поделена на два тура по игровым неделям. Перед ответными матчами вам будет доступно четыре замены.

Правила этой сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум четверо из одной команды, при равенстве очков проходит более дешевый);

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru;

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо;

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Рафинья, полузащитник, «Барселона» (1,32%) – 12 очков

Бразилец оформил дубль в ворота «ПСЖ». В первом тайме воспользовался неуверенным выходом из ворот Джанлуиджи Доннаруммы, во втором – после шикарной передачи Педри забил с лета. Рафинья лучший в туре по ударам (6), у него три ключевые передачи. Форма отличная, на следующий тур нужен.

Букайо Сака, полузащитник, «Арсенал» (30,72%) – 8 очков

Забил классным обводящим ударом в дальний угол Мануэля Нойера, в концовке при 2:2 был близок к тому, чтобы заработать пенальти. На Букайо очень много фолили, уже на девятой минуте Сака посадил на желтую Альфонсо Дэвиса. У англичанина в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже восемь результативных действий: четыре гола и четыре ассиста. Без него никак.

Родриго Де Поль, полузащитник, «Атлетико» (1,61%) – 8 очков

«Атлетико» со старта матча мощно прессинговал, Де Поль подкараулил ошибку обороны «Боруссии» и реализовал момент после перехвата. Для аргентинца это первый гол в плей-офф Лиги чемпионов. Он скорее не нужен в следующем туре, даже с учетом небольшой цены (7).

Антуан Гризманн, нападающий, «Атлетико» (22,67%) – 6 очков

Француз провел как обычно отличный матч, дирижировал атаками «Атлетико», сделал ассист на Самуэла Лино. Гризманн лучший в туре по ключевым передачам (6). Надежный выбор на следующий тур.

Харри Кейн, нападающий, «Бавария» (26,82%) – 6 очков

Реализовал пенальти в ворота любимого соперника – это его уже шестой гол на стадионе «Арсенала», из приезжающих игроков больше никто не забивал. Получил несвойственную желтую за удар локтем, Нанес всего два удара. Сейчас Кейн – лучший бомбардир Лиги чемпионов с семью мячами, полезный выбор.

Дедлайн на 6-й тур – в 22:00 мск во вторник, 16 апреля. Первыми будут играть «Боруссия» – «Атлетико» и «Барселона» – «ПСЖ».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press