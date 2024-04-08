Джокеры и лидеры, которых надо брать в фэнтези ЛЧ. Как не запутаться в топ-командах перед 1/4 финала

Элитный выбор.

5-й тур весеннего фэнтези Лиги чемпионов – это первые матчи 1/4 финала.

Вы можете полностью пересобрать состав, замены безлимитные, но это последний раз перед финалом: теперь нет разделения стадий на разные недели, так что дальше будет четыре замены, перед полуфиналами – по шесть.

На кого смотреть в первую очередь? Вот варианты в каждом матче.

«Арсенал» – «Бавария»

Лондонцы в отличной форме и возглавляют АПЛ. В шести последних матчах в АПЛ у них пять побед. «Арсенал» в 2024-м в АПЛ: больше всех забил (38), меньше всех пропустил (4) и провел больше всез сухих матчей (7).

Мюнхенцы в полном кризисе, на выходных проиграли скромному «Хайденхайму» (2:3), хотя вели 2:0. Они почти лишились даже математических шансов на чемпионство, давно вылетели уже давно из кубка Германии, так что Лига чемпионов – их единственная надежда.

Лучшие варианты: Букайо Сака отыграл в последнем туре АПЛ 64 минуты и реализовал пенальти. Кай Хавертц в прекрасной форме: за последние семь игр пять голов и четыре ассиста. Габриэл Магальяэс очень опасен на стандартах, в прошлом туре АПЛ нанес пять ударов и все из штрафной. Харри Кейн – лучший бомбардир чемпионата Германии (32 гола), ему хорошо знаком «Арсенал». Еще выделяется Джамал Мусиала .

Джокер: Деклан Райс. Подает угловые, часто подключается в атаку, наверняка проведет полный матч, отличный вариант за 6,5.

Стоит задуматься: нужна ли атака «Баварии» против такого мало пропускающего «Арсенала» даже с учетом Харри Кейна, который любит им забивать.

«Реал» – «Манчестер Сити»

«Сити» после уверенной победы в АПЛ (4:2 с «Кристал Пэлас»), а некоторые ключевые игроки получили отдых. Команда Пеп Гвардиола не проигрывает уже 25 матчей во всех турнирах.

«Реал» получил дополнительный отдых всей командой – из-за финала кубка Испании тура на выходных не было. Команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в чемпионате, отрыв – восемь очков.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд забил в прошлом туре АПЛ один, но мог и больше. Кевин де Брюйне провел потрясающий матч против «Кристал Пэлас»: дубль и ассист. Фил Фоден получил, Родри – за небольшую цену полный матч и частые подключения в атаку. Винисиус, Джуд Беллингем и Родриго – тоже отличные варианты, нужно только выбрать на свой вкус.

Джокер: Бернарду Силва регулярно хорош в больших матчах, он тоже отдыхал в выходные. Кстати, в прошлой Лиге чемпионов в 1/2 финала против того же «Реала» оформил дубль.

Стоит задуматься: вряд ли нужна оборона этих команд, матч должен быть результативным.

«Атлетико» – «Боруссия»

Команда Диего Симеоне тоже отдыхала больше соперника. Правда, в трех последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» два раза проиграл и лишь один раз победил, но на решающие матчи команда умеет настраиваться, доказывала уже это не один раз.

«Боруссия» проиграла «Штутгарту», но до этого одержала четыре победы подряд в чемпионате Германии, занимает пятое место.

Лучшие варианты: Антуан Гризманн лидер атак «Атлитеко». Юлиан Брандт – три ассиста в последних четырех матчах, хотя он редко играет полные матчи. Карим Адейеми – три гола в последних пяти играх.

Джокер: Иан Матсен здорово поддерживает атаку, а «Атлетико» в двух из трех последних игр чемпионата Испании забить не смог.

Стоит задуматься: оборона команды Диего Симеоне далеко не та крепость, что раньше – в последних 13 матчах лишь один раз сыграли на ноль.

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«ПСЖ» – «Барселона»

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с уверенным отрывом в 10 очков, а главный тренер Луис Энрике постоянно экспериментирует с составом, что привело в последнем туре к потере очков в домашней игре против последнего места. Килиана Мбаппе он рано меняет в Лиге 1, но наверняка использует максимально в ЛЧ.

«Барселона» выиграла три матча подряд, после заявления Хави об уходе не проигрывают.

Лучшие варианты: Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски – топ-форварды, выглядят очевидными кандидатами. Жоау Канселу и Ашраф Хакими – очень атакующие крайние защитники.

Джокер: Витинья отдыхал в прошлом туре чемпионата Франции, но до этого у него за два матча два гола и две голевые.

Стоит задуматься: надо бы выбирать самых проверенных, с железным местом в основе, составов мы знать не будем.

Дедлайн на 5-й тур – в 22:00 мск во вторник, 10 апреля . Первыми будут играть «Арсенал» – «Бавария» и «Реал» – «Манчестер Сити».

Фото: Gettyimages.ru /Johannes Simon, David Ramos, Justin Setterfield, Julian Finney