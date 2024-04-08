Фэнтези
1 мин.

Джокеры и лидеры, которых надо брать в фэнтези ЛЧ. Как не запутаться в топ-командах перед 1/4 финала

38

Элитный выбор.

5-й тур весеннего фэнтези Лиги чемпионов – это первые матчи 1/4 финала.

Вы можете полностью пересобрать состав, замены безлимитные, но это последний раз перед финалом: теперь нет разделения стадий на разные недели, так что дальше будет четыре замены, перед полуфиналами – по шесть.

На кого смотреть в первую очередь? Вот варианты в каждом матче.

«Арсенал» – «Бавария»

Лондонцы в отличной форме и возглавляют АПЛ. В шести последних матчах в АПЛ у них пять побед. «Арсенал» в 2024-м в АПЛ: больше всех забил (38), меньше всех пропустил (4) и провел больше всез сухих матчей (7).

Мюнхенцы в полном кризисе, на выходных проиграли скромному «Хайденхайму» (2:3), хотя вели 2:0. Они почти лишились даже математических шансов на чемпионство, давно вылетели уже давно из кубка Германии, так что Лига чемпионов – их единственная надежда.

Лучшие варианты: Букайо Сака отыграл в последнем туре АПЛ 64 минуты и реализовал пенальти. Кай Хавертц в прекрасной форме: за последние семь игр пять голов и четыре ассиста. Габриэл Магальяэс очень опасен на стандартах, в прошлом туре АПЛ нанес пять ударов и все из штрафной. Харри Кейн – лучший бомбардир чемпионата Германии (32 гола), ему хорошо знаком «Арсенал». Еще выделяется Джамал Мусиала.

Джокер: Деклан Райс. Подает угловые, часто подключается в атаку, наверняка проведет полный матч, отличный вариант за 6,5.

Стоит задуматься: нужна ли атака «Баварии» против такого мало пропускающего «Арсенала» даже с учетом Харри Кейна, который любит им забивать.

«Реал» – «Манчестер Сити»

«Сити» после уверенной победы в АПЛ (4:2 с «Кристал Пэлас»), а некоторые ключевые игроки получили отдых. Команда Пеп Гвардиола не проигрывает уже 25 матчей во всех турнирах.

«Реал» получил дополнительный отдых всей командой – из-за финала кубка Испании тура на выходных не было. Команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в чемпионате, отрыв – восемь очков.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд забил в прошлом туре АПЛ один, но мог и больше. Кевин де Брюйне провел потрясающий матч против «Кристал Пэлас»: дубль и ассист. Фил Фоден получил, Родри – за небольшую цену полный матч и частые подключения в атаку. Винисиус, Джуд Беллингем и Родриго – тоже отличные варианты, нужно только выбрать на свой вкус.

Джокер: Бернарду Силва регулярно хорош в больших матчах, он тоже отдыхал в выходные. Кстати, в прошлой Лиге чемпионов в 1/2 финала против того же «Реала» оформил дубль.

Стоит задуматься: вряд ли нужна оборона этих команд, матч должен быть результативным.

«Атлетико» – «Боруссия»

Команда Диего Симеоне тоже отдыхала больше соперника. Правда, в трех последних матчах чемпионата Испании «Атлетико» два раза проиграл и лишь один раз победил, но на решающие матчи команда умеет настраиваться, доказывала уже это не один раз.

«Боруссия» проиграла «Штутгарту», но до этого одержала четыре победы подряд в чемпионате Германии, занимает пятое место.

Лучшие варианты: Антуан Гризманн лидер атак «Атлитеко». Юлиан Брандт – три ассиста в последних четырех матчах, хотя он редко играет полные матчи. Карим Адейеми – три гола в последних пяти играх.

Джокер: Иан Матсен здорово поддерживает атаку, а «Атлетико» в двух из трех последних игр чемпионата Испании забить не смог.

Стоит задуматься: оборона команды Диего Симеоне далеко не та крепость, что раньше – в последних 13 матчах лишь один раз сыграли на ноль.

Реклама 18+

«ПСЖ» – «Барселона»

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с уверенным отрывом в 10 очков, а главный тренер Луис Энрике постоянно экспериментирует с составом, что привело в последнем туре к потере очков в домашней игре против последнего места. Килиана Мбаппе он рано меняет в Лиге 1, но наверняка использует максимально в ЛЧ.

«Барселона» выиграла три матча подряд, после заявления Хави об уходе не проигрывают.

Лучшие варианты: Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски – топ-форварды, выглядят очевидными кандидатами. Жоау Канселу и Ашраф Хакими – очень атакующие крайние защитники.

Джокер: Витинья отдыхал в прошлом туре чемпионата Франции, но до этого у него за два матча два гола и две голевые.

Стоит задуматься: надо бы выбирать самых проверенных, с железным местом в основе, составов мы знать не будем.

Дедлайн на 5-й тур – в 22:00 мск во вторник, 10 апреля. Первыми будут играть «Арсенал» – «Бавария» и «Реал» – «Манчестер Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Johannes Simon, David Ramos, Justin Setterfield, Julian Finney

logoАтлетико
logoБарселона
logoПСЖ
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoБавария
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoБукайо Сака
logoХарри Кейн
logoКай Хавертц
logoДжамал Мусиала
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoФэнтези
logoЛига чемпионов УЕФА