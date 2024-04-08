КДБ – герой, но с ним бы аккуратнее. Сборная тура в фэнтези АПЛ

Хавертц и Уоткинс – тоже супер.

Это герои 32-го тура в фэнтези АПЛ . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Олли Уоткинс, нападающий, «Астон Вилла» (21,07%) – 11 очков

Уоткинс оформил дубль в ворота «Брентфорда» и стал первым игроком в истории «Астон Виллы» с 28 результативными действиями (18 голов и 10 ассистов) в АПЛ за один сезон. Ему осталось всего два гола, чтобы стать первым игроком «Виллы» с 20 мячами в чемпионате за сезон. Дальше у «Виллы» сложный выезд к «Арсеналу» и лишь один матч в 34-м туре – нужен ли Олли на этот отрезок, однозначно сказать сложно.

Кевин де Брюйне, полузащитник, «Манчестер Сити» (7,18%) – 15 очков

Бельгиец выдал очень крутой матч: дубль мощными ударами и ассист. Лучший в туре по ожидаемым ассистам (xA – 1,17) и большим созданным шансам (3). В следующем туре «Манчестер Сити» принимает «Лутон», отличный вариант для покупки Кевина, но среди недели «Сити» будет играть в Лиге чемпионов против «Реала», так что вряд ли Де Брюйне выйдет три раза в старте в течение недели.

Кай Хавертц, полузащитник, «Арсенал» (3,82%) – 11 очков

Немец в прекрасной форме, в этом матче забил и отдал ассист, а за последние семь игр у него пять голов и четыре ассиста. Один из самых надежных игроков «Арсенала» на данным момент: девять матчей подряд выходит в старте. Плюс у Кая довольно маленький процент владения, отличный вариант на ближайший отрезок: «Астон Вилла» и два матча в 34-м туре против «Вулверхэмптона» и «Челси».

Матиас Йоргенсен, защитник, «Брентфорд» (0,27%) – 7 очков

Йоргенсен забил свой первый мяч в АПЛ этого сезона. За последние четыре тура среди защитников Матиас третий по касаниям в штрафной (18) и один из лучших по ударам (5). Календарь на ближайший отрезок хороший: «Шеффилд Юнайтед», «Лутон» и «Эвертон».

Микки ван де Вен, защитник, «Тоттенхэм» (1,42%) – 8 очков

Голландец пушечным ударом вывел команду Энджа Постекоглу вперед в матче против «Ноттингем Форест» – это его второй гол в сезоне. Дальше у «Тоттенхэма» тяжелейший календарь: «Ньюкасл», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Дедлайн на 33-й тур – в 14:30 мск в субботу, 13 апреля . Начнем матчем «Ньюкасл» – «Тоттенхэм».