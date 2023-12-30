Спаситель «Челси», Габриэл x2, заменитель Салаха. Сборная тура в фэнтези АПЛ

Возвращение фэнтези-сборной АПЛ после самого долгого тура сезона.

Ее собрали вот так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Диогу Жота, полузащитник, «Ливерпуль» (4,98%) – 16 очков

Португалец выдал шикарный матч: два гола и ассист. У Жоты все отлично с реализацией: два удара – два гола. В последних девяти играх во всех турнирах пять голов и четыре ассиста. Хороший и простой вариант, пока не будет Мохамеда Салаха. Дальше у «Ливерпуля» в календаре «Челси» и «Арсенал».

Габриэл Магальяэс, защитник, «Арсенал» (3,40%) – 12 очков

«Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (5:0), а Габриэл поучаствовал в первых двух голах. Бразилец очень хорош на стандартах: он открыл счет и почти сделал дубль, но мяч записали как автогол вратаря Дина Хендерсона. Теперь у команды Микеля Артеты 13 мячей со стандартов – больше всех в лиге. Дальше по графику: «Ноттингем Форест», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Бернли», вполне можно зацепить два-три сухих матча.

Габриэл Мартинелли, полузащитник, «Арсенал» (2,21%) – 11 очков

Бразилец оказался в запасе на «Кристал Пэлас» (бывает очень редко) и видимо быстро переосмыслил свою игру. Забил два одинаковых мяча, в стиле легенды «Арсенала» Тьерри Анри. Он был лучшим в матче по касаниям в штрафной (8), хоть и отыграл всего 24 минуты. Если будет играть в старте, станет гораздо эффективнее и для фэнтези.

Кевин де Брюйне, полузащитник, «Манчестер Сити» (5,18%) – 9 очков

Сходу напомнил свой класс, провел шикарные 25 минут с «Ньюкаслом»: гол и ассист, прошлый раз со скамейки так заносил в «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в далеком 2014-м. Календарь у «Сити» приятный: «Бернли», «Брентфорд» и «Эвертон», но де Брюйне, скорее всего, в ближайших матчах будет так же выходить на замену.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (18,27%) – 7 очков

Молодой англичанин принес победу «Челси» в дерби с «Фулхэмом». Реализовал уже пятый пенальти в сезоне. Страшно представить, где бы сейчас был «Челси» без этого таланта. За такую цену (6) обязан быть в вашей фэнтези-команде.