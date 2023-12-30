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Надо менять Салаха и Сона – как лучше? Кого брать в фэнтези АПЛ

Диогу Жота Диогу Жота
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Томаш Соучек Томаш Соучек
Паскаль Гросс Паскаль Гросс
Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
Ришарлисон Ришарлисон
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Ливерпуль Ливерпуль
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Букайо Сака Букайо Сака
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Филип Фоден Филип Фоден
Коул Палмер Коул Палмер
Футбол Футбол

Главный вопрос сезона.

В АПЛ нас ждет крайне необычный тур – в фэнтези тоже.

Во-первых, растянутый аж на 11 дней: начнем вечером в пятницу, 12 января – а закончим только 22-го.

Во-вторых, запланированно отсутствуют два самых результативных игрока сезона в фэнтези: Мохамед Салах (152 очка) уехал в сборную Египта на Кубок Африки, Сон Хын Мин (132 очка) – в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.

Оба в топ-3 по популярности среди фэнтези-менеджеров. В 21-м туре у всех есть по четыре замены, плюс одна возможность учесть все факторы и грамотно обновить состав.

Кем заменить Салаха и Сона? Лучшие варианты

Тьерри Анри, («Эспирето»), 502-е место

34-е и 38-е места в двух последних сезонах АПЛ. Около девяти лет в фэнтези на на Sports.ru. – Придется закупиться не самыми очевидными игроками.

Коул Палмер и Букайо Сака – как раз те, с кем все предельно ясно, так что если их нет в ваших составах – вот два обязательных варианта. Легкой покупкой будет и Фил Фоден, он в огне. Высока вероятность, что он продолжит играть практически все матчи, даже после постепенного возвращения Кевина де Брюйне.

Отличный календарь на ближайшие три тура у «Брайтона»: «Вулверхэмптон», «Лутон» и «Кристал Пэлас». Поэтому один из самых очевидных вариантов – Паскаль Гросс. Неплохое для атаки расписание и у «Вест Хэма»: «Шеффилд Юнайтед», «Борнмут», «Ман Юнайтед». Но Джеррод Боуэн и Лукас Пакета выбыли как минимум на ближайший тур, Мохаммед  Кудус и Саид Бенрахма недоступны, поэтому можно посмотреть в сторону Джеймса Уорд-Проуза, исполняющего почти все стандарты, а также Томаша Соучека, частенько забивающего как раз с подач Уорд-Проуза.

Еще Соучек, вероятно, в ближайших турах будет играть очень высоко и может получить достаточное количество моментов. Из прямых замен в самом «Ливерпуле» выделяется Диогу Жота. Португалец прекрасно проявляет себя после восстановления от травмы, а Юрген Клопп предпочитает использовать его на позиции номинального центрфорварда. Минус Жоты – риск ротации с Дарвином Нуньесом и Коди Гакпо. У «Тоттенхэма» вместо Сона можно взять Деяна Кулусевски, у него уже есть пять голов и два ассиста. 

serp, 1486-е место

Опытный игрок и представитель фэнтези драфт-клуба, более 10 лет в фэнтези АПЛ.

– Равнозначной замены точно нет, особенно учитывая, что все лучшие варианты на замену уже должны быть в команде (Сака, Фоден, Палмер). Если кого-то из них нет, точно нужно добирать. Сака лидер команды-претендента на чемпионство, очень опасен и даже в кубковом матче с «Ливерпулем» у него было несколько хороших моментов, подвела реализация.

Игрок «Сити» необходим с их весьма простым календарем («Ньюкасл», «Бернли» и «Брентфорд») и задачей догонять «Ливерпуль». Пока Эрлингу Холанду больно на тренировках, а Де Брюйне будут вводить в состав постепенно, чтобы беречь от рецидива, Фоден будет играть много – есть все основания думать, что он соберет и много результативных действий.

Палмер – чуть ли не единственное светлое пятно в бедствующем «Челси», в Кубке играл на острие атаки. Есть еще рисковый вариант из «Астон Виллы» – Мусса Диаби. На мой взгляд, способен занести, если будет в основе, календарь хороший: «Эвертон», «Ньюкасл», «Шеффилд» и «Ман Юнайтед». Еще вариант – Ришарлисон как прямая замена Сону из атакующего «Тоттенхэма», но советовать его не хочу.

В атаку «Ливерпуля» я бы не лез, по 90 минут без Салаха там вряд ли кто-то будет играть, все время возможны смены позиций. Для игры «Ливерпуля» это хорошо, а для фэнтези – так себе, так как на разных позициях у конкретных игроков эффективность тоже разная. 

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– С учетом травмы Боуэна и ограниченного времени Де Брюйне список вариантов сужается до Фодена, Жоты и кого-то из «Арсенала». В длительной перспективе у Фодена лучшие шансы: играет в центре, КДБ под ротацией, хороший календарь, сильнейшая атака. Жота тоже хорош, но конкурирует за место на левом фланге или в центре. Если считаете, что выиграет ее, можно брать этого парня. «Арсенал» не могу порекомендовать, но если вы верите в чудесное преображение лондонцев, можно выбирать из Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Мартина Эдегора.

Салаха и Сона нет, но капитан все же нужен. Кто тогда?

За сезон набирается не так много туров, где задумываешься над выбором капитана – но будет один из таких.

Тьерри Анри: С учетом растянутого тура и ежедневных новостей о травмах ключевых игроков, возможно, лучшим решением будет выбирать капитана из первого игрового слота (пять матчей с 12 по 14 января). Наиболее очевидный и полпулярный выбор – Коул Палмер.

«Сити» играет выездной матч против «Ньюкасла» через день после дедлайна, можно отдать капитанство Фодену, в последнее время на оборону «Ньюкасла» без слез не взглянешь. А вот делать капитаном Холанда я бы не советовал, даже если до дедлайна появится информация о его готовности к матчу. Вряд ли норвежец сыграет сразу 90 минут, может начать в запасе. Но если вы все же рассматриваете кого-то из «поздних» матчей, вице-капитаном лучше выбрать наиболее уверенного игрока из первого слота. 

serp: Тут у меня три варианта и все те же лица – Сака, Фоден, Палмер. «Арсеналу» уже нужно выиграть, домашний матч с «Кристал Пэлас» отлично подходит, причем после последних неудач «Арсенал» явно не будет останавливаться на одном голе дома, побегут забивать больше, Сака будет всегда рядом. Кубковый матч с «Ливерпулем» показал, что атаковать «Арсенал» умеет.

В плюс Фодену атакующий потенциал команды Пепа Гвардиолы, уставший и измученный травмами «Ньюкасл» и необходимость побеждать, а за Палмера его значение для команды, исполнение пенальти и вероятный выход на острие атаки. Сака, Палмер, Фоден – мой список приоритетов.

Арам Газарян: Мой выбор – Палмер, играющий центрфорварда. Он показал себя хорошо в матче против «Мидлсбро», пусть и не забил.

 

Романтический капитан – Жоао Педро, его «Брайтон» на ходу, а «Вулверхэмптон» этого года – команда не про оборону. Еще можно рассмотреть  Фодена или Сака, но у «Сити» сложный соперник на выезде, игрок «Арсенала» и сам в не очень хорошей форме, и команда тоже.

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют через полторы недели после дедлайна. Это повлияет на ваши решения?

Нас ждет слишком длинный тур, это добавит непредсказуемости.

Тьерри Анри: Безусловно. Как минимум выбирать капитана из этого матча может быть потенциально опасно. За 10 дней может случиться что угодно, игроки сейчас травмируются пачками. К тому же это влияет на некоторых игроков, которые уже сейчас восстанавливаются от травм. Например, Александр Зинченко, Майкл Олисе, Габриэл Жезус или Доминик Соланке.

Если есть в составе такие вот игроки под вопросом, в первую очередь незадолго до дедлайна стоит проверить апдейты по их восстановлению и доступности. Если есть сомнения по выздоровлению, я бы продавал их, особенно если нет хорошей скамейки.

serp: Нет, вообще не влияет, так как предвидеть неожиданную травму или еще какой форс-мажор просто невозможно, а игнор игроков из этих команд может здорово ударить по результату в туре.

Арам Газарян: Все факторы невозможно учесть. Кто мог предсказать, что Трент Александер-Арнолд, Боуэн или Пакета вылетят на три-четыре недели, а Соланке будет под вопросом?

На решения скорее будет влиять, у кого сколько отдыха в январе, но тут у обеих команд достаточно времени на восстановление. «Арсенал» должен стать лучше, к нему должно вернуться немного везения, а у «Ливерпуля» все в порядке с игрой, хоть без Трента и Салаха будет тяжело.

Дедлайн на 21-й тур – в 22:45 мск 12 января, в пятницу. Начнем матчем «Бернли» – «Лутон».

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill, Steve Bardens; IMAGO/Simon Davies, IMAGO/Gareth Evans/News Images/Global Look Press

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