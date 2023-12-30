Главный вопрос сезона.

В АПЛ нас ждет крайне необычный тур – в фэнтези тоже.

Во-первых, растянутый аж на 11 дней: начнем вечером в пятницу, 12 января – а закончим только 22-го.

Во-вторых, запланированно отсутствуют два самых результативных игрока сезона в фэнтези: Мохамед Салах (152 очка) уехал в сборную Египта на Кубок Африки, Сон Хын Мин (132 очка) – в сборную Южной Кореи на Кубок Азии.

Оба в топ-3 по популярности среди фэнтези-менеджеров. В 21-м туре у всех есть по четыре замены, плюс одна возможность учесть все факторы и грамотно обновить состав.

Кем заменить Салаха и Сона? Лучшие варианты

Тьерри Анри, («Эспирето»), 502-е место

34-е и 38-е места в двух последних сезонах АПЛ. Около девяти лет в фэнтези на на Sports.ru. – Придется закупиться не самыми очевидными игроками.

Коул Палмер и Букайо Сака – как раз те, с кем все предельно ясно, так что если их нет в ваших составах – вот два обязательных варианта. Легкой покупкой будет и Фил Фоден, он в огне. Высока вероятность, что он продолжит играть практически все матчи, даже после постепенного возвращения Кевина де Брюйне.

Отличный календарь на ближайшие три тура у «Брайтона»: «Вулверхэмптон», «Лутон» и «Кристал Пэлас». Поэтому один из самых очевидных вариантов – Паскаль Гросс. Неплохое для атаки расписание и у «Вест Хэма»: «Шеффилд Юнайтед», «Борнмут», «Ман Юнайтед». Но Джеррод Боуэн и Лукас Пакета выбыли как минимум на ближайший тур, Мохаммед Кудус и Саид Бенрахма недоступны, поэтому можно посмотреть в сторону Джеймса Уорд-Проуза, исполняющего почти все стандарты, а также Томаша Соучека, частенько забивающего как раз с подач Уорд-Проуза.

Еще Соучек, вероятно, в ближайших турах будет играть очень высоко и может получить достаточное количество моментов. Из прямых замен в самом «Ливерпуле» выделяется Диогу Жота. Португалец прекрасно проявляет себя после восстановления от травмы, а Юрген Клопп предпочитает использовать его на позиции номинального центрфорварда. Минус Жоты – риск ротации с Дарвином Нуньесом и Коди Гакпо. У «Тоттенхэма» вместо Сона можно взять Деяна Кулусевски, у него уже есть пять голов и два ассиста.

serp, 1486-е место

Опытный игрок и представитель фэнтези драфт-клуба, более 10 лет в фэнтези АПЛ.

– Равнозначной замены точно нет, особенно учитывая, что все лучшие варианты на замену уже должны быть в команде (Сака, Фоден, Палмер). Если кого-то из них нет, точно нужно добирать. Сака лидер команды-претендента на чемпионство, очень опасен и даже в кубковом матче с «Ливерпулем» у него было несколько хороших моментов, подвела реализация.

Игрок «Сити» необходим с их весьма простым календарем («Ньюкасл», «Бернли» и «Брентфорд») и задачей догонять «Ливерпуль». Пока Эрлингу Холанду больно на тренировках, а Де Брюйне будут вводить в состав постепенно, чтобы беречь от рецидива, Фоден будет играть много – есть все основания думать, что он соберет и много результативных действий.

Палмер – чуть ли не единственное светлое пятно в бедствующем «Челси», в Кубке играл на острие атаки. Есть еще рисковый вариант из «Астон Виллы» – Мусса Диаби. На мой взгляд, способен занести, если будет в основе, календарь хороший: «Эвертон», «Ньюкасл», «Шеффилд» и «Ман Юнайтед». Еще вариант – Ришарлисон как прямая замена Сону из атакующего «Тоттенхэма», но советовать его не хочу.

В атаку «Ливерпуля» я бы не лез, по 90 минут без Салаха там вряд ли кто-то будет играть, все время возможны смены позиций. Для игры «Ливерпуля» это хорошо, а для фэнтези – так себе, так как на разных позициях у конкретных игроков эффективность тоже разная.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– С учетом травмы Боуэна и ограниченного времени Де Брюйне список вариантов сужается до Фодена, Жоты и кого-то из «Арсенала». В длительной перспективе у Фодена лучшие шансы: играет в центре, КДБ под ротацией, хороший календарь, сильнейшая атака. Жота тоже хорош, но конкурирует за место на левом фланге или в центре. Если считаете, что выиграет ее, можно брать этого парня. «Арсенал» не могу порекомендовать, но если вы верите в чудесное преображение лондонцев, можно выбирать из Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Мартина Эдегора.

Салаха и Сона нет, но капитан все же нужен. Кто тогда?

За сезон набирается не так много туров, где задумываешься над выбором капитана – но будет один из таких.

Тьерри Анри: С учетом растянутого тура и ежедневных новостей о травмах ключевых игроков, возможно, лучшим решением будет выбирать капитана из первого игрового слота (пять матчей с 12 по 14 января). Наиболее очевидный и полпулярный выбор – Коул Палмер.

«Сити» играет выездной матч против «Ньюкасла» через день после дедлайна, можно отдать капитанство Фодену, в последнее время на оборону «Ньюкасла» без слез не взглянешь. А вот делать капитаном Холанда я бы не советовал, даже если до дедлайна появится информация о его готовности к матчу. Вряд ли норвежец сыграет сразу 90 минут, может начать в запасе. Но если вы все же рассматриваете кого-то из «поздних» матчей, вице-капитаном лучше выбрать наиболее уверенного игрока из первого слота.

serp: Тут у меня три варианта и все те же лица – Сака, Фоден, Палмер. «Арсеналу» уже нужно выиграть, домашний матч с «Кристал Пэлас» отлично подходит, причем после последних неудач «Арсенал» явно не будет останавливаться на одном голе дома, побегут забивать больше, Сака будет всегда рядом. Кубковый матч с «Ливерпулем» показал, что атаковать «Арсенал» умеет.

В плюс Фодену атакующий потенциал команды Пепа Гвардиолы, уставший и измученный травмами «Ньюкасл» и необходимость побеждать, а за Палмера его значение для команды, исполнение пенальти и вероятный выход на острие атаки. Сака, Палмер, Фоден – мой список приоритетов.

Арам Газарян: Мой выбор – Палмер, играющий центрфорварда. Он показал себя хорошо в матче против «Мидлсбро», пусть и не забил.

Романтический капитан – Жоао Педро, его «Брайтон» на ходу, а «Вулверхэмптон» этого года – команда не про оборону. Еще можно рассмотреть Фодена или Сака, но у «Сити» сложный соперник на выезде, игрок «Арсенала» и сам в не очень хорошей форме, и команда тоже.

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют через полторы недели после дедлайна. Это повлияет на ваши решения?

Нас ждет слишком длинный тур, это добавит непредсказуемости.

Тьерри Анри: Безусловно. Как минимум выбирать капитана из этого матча может быть потенциально опасно. За 10 дней может случиться что угодно, игроки сейчас травмируются пачками. К тому же это влияет на некоторых игроков, которые уже сейчас восстанавливаются от травм. Например, Александр Зинченко, Майкл Олисе, Габриэл Жезус или Доминик Соланке.

Если есть в составе такие вот игроки под вопросом, в первую очередь незадолго до дедлайна стоит проверить апдейты по их восстановлению и доступности. Если есть сомнения по выздоровлению, я бы продавал их, особенно если нет хорошей скамейки.

serp: Нет, вообще не влияет, так как предвидеть неожиданную травму или еще какой форс-мажор просто невозможно, а игнор игроков из этих команд может здорово ударить по результату в туре.

Арам Газарян: Все факторы невозможно учесть. Кто мог предсказать, что Трент Александер-Арнолд, Боуэн или Пакета вылетят на три-четыре недели, а Соланке будет под вопросом?

На решения скорее будет влиять, у кого сколько отдыха в январе, но тут у обеих команд достаточно времени на восстановление. «Арсенал» должен стать лучше, к нему должно вернуться немного везения, а у «Ливерпуля» все в порядке с игрой, хоть без Трента и Салаха будет тяжело.

Дедлайн на 21-й тур – в 22:45 мск 12 января, в пятницу . Начнем матчем «Бернли» – «Лутон».

Фото: Gettyimages/Clive Brunskill, Steve Bardens; IMAGO/Simon Davies, IMAGO/Gareth Evans/News Images/Global Look Press