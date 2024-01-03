Салах зажег напоследок, юного лидера «Челси» пора забирать. Кто нужен и бесполезен из сборной тура АПЛ

Самые-самые в 20-м туре фэнтези АПЛ.

Эта сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (7,40%) – 15 очков

Молодой англичанин поучаствовал в каждом голе «Челси» против «Лутона»: 2+1. Палмер лучший бомбардир (восемь голов) «Челси» в этом сезоне, плюс у него четыре ассиста. В топ-5 лиг из игроков до 21 года результативных действий больше только у Джуда Беллингема (15). Коул уже четвертый раз за сезон сделал два или больше голов за матч. Календарь у него – «Фулхэм», «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», за такую цену (6) отличный вариант.

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (41,53%) – 14 очков

Египтянин – главный герой победы над «Ньюкаслом»: незабитый пенальти, гол, ассист и реализованный 11-метровый. Сейчас Салах лучший в АПЛ по сумме результативных действий, ожидаемым ассистам, ударам в створ, большим созданным шансам и касаниям в штрафной. Напоминание: Салах уезжает на Кубок африканский наций – пропустит несколько туров .

Майкл Олисе, полузащитник, «Кристал Пэлас» (0,69%) – 13 очков

Сделал дубль в матче с «Брентфордом» и в целом набрал приличную форму: за последние четыре тура три гола, ассист и 16 ударов, больше только у Салаха и Букайо Сака. С следующих турах «Арсенал», «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон». Хороший вариант на ближайший отрезок.

Крэйг Доусон, защитник, «Вулверхэмтон» (0,33%) – 12 очков

В этом сезоне среди защитников лучший в команде по ударам (12) и касаниям в штрафной (30). По расписанию дальше «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – сухими матчами тут не пахнет.

Альфонс Ареоля, вратарь, «Вест Хэм» (9,17%) – 8 очков

Третий сухой матч подряд, 16 сэйвов за две последние игры, топ-форма. Следующий матч в гостях против «Шеффилд Юнайтед» – худшей атаки лиги.