Лучшие в туре АПЛ и альтернативы еще надежнее. Разбираемся в фэнтези-потоке

Лучшие игроки 18-го тура и сразу же советы на следующий – в фэнтези АПЛ жаркий отрезок.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Доминик Соланке, нападающий, «Борнмут» (22,33%) – 15 очков

Англичанин принес волевую победу хет-триком. Соланке впервые в карьере забил в двух играх подряд в АПЛ. Лучший в туре по ударам (6) и один из лучших по касаниям в штрафной. Форма отличная, календарь неплохой: пропустивший за последние два тура пять голов «Фулхэм» и веселый «Тоттенхэм».

Альтернатива: Ришарлисон. Стоит всего на 0,5 дороже, но играет в суператакующем «Тоттенхэме». Бразилец забил четыре гола в декабре – это лучший показатель в лиге. Календарь хороший: «Брайтон» и «Борнмут». Если у вас по каким-то причинам все еще один игрок из «Тоттенхэма», вполне можно добирать Ришарлисона.

Кристофер Нкунку. Первый раз появился на поле в матче АПЛ и сразу показал высокий класс. Отыграл против «Вулверхэмптона» 31 минуту – забил, лучший в матче по ударам (4) и по xG (0,82), третий по касаниям в штрафной (5). Вряд ли уже в следующем туре выйдет в старте, очень аккуратно его подводят к основе после травмы, но для любителей рискнуть – отличный вариант. До этого тура провел 22 минуты в Кубке английской лиги – забил в серии пенальти.

Джордан Айю, полузащитник, «Кристал Пэлас» (1,68%) – 8 очков

Игрок сборной Ганы забил второй мяч в сезоне. Против «Брайтона» у него два удара и пять касаний в штрафной. Правда, его покупку рассматривать не стоит, так как «Кристал Пэлас» команда не про атаку, к тому же у них в составе есть кандидаты получше (Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета).

Альтернатива: Хван Хи Чхан. За эту же цену (6,5). Кореец играет по 90 минут, бьет пенальти и хорошо реализует моменты: при xG 4,3 – восемь голов. Календарь: «Брентфорд» и «Эвертон».

Паскаль Гросс. Стоит на 0,5 дороже. Исполняет штрафные и подает угловые. За последние четыре тура немец лучший среди полузащиников по созданным шансам (17), также за этот отрезок у него три ассиста, больше только у Андреса Перейра и Лукаса Пакета. Дальше в расписании «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Габриэл Магальяэс, защитник, «Арсенал» (2,12%) – 8 очков

Бразилец принес «Арсеналу» ничью в матче с «Ливерпулем», забил после подачи со штрафного. Это уже 11-й гол команды Микеля Артеты со стандартнов в сезоне. Габриэль – самый забивной (11 голов) защитник АПЛ с тех пор, как он присоединился к «Арсеналу» в сентябре 2020-го. За последние четыре тура у «Арсенала» лучшая оборона по допущенным моментам у своих ворот. Ближайший календарь: «Вест Хэм» и «Фулхэм».

Альтернатива: Вильям Салиба. Партнер по центру обороны, но у француза высокий процент владения (25,85). Если вы далеко от лидирующих позиций, лучше купить Габриэла.

Педро Порро. Лучший защитник за последние четыре тура по ударам (12) и касаниям в штрафной (14), второй по созданным шансам (12). В любом матче его можно ставить в старт.

Джеймс Траффорд, вратарь, «Бернли» (2,46%) – 7 очков

«Бернли» победил «Фулхэм», а молодой англичанин совершил пять сэйвов. Команда Марку Силвы в этом туре нанесла больше всех ударов (19). Траффорд за последние четыре тура лучший по сэйвам (22). Но календарь на ближайший отрезок сложный: «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Альтернатива: Джордже Петрович. Стоит те же 5,0, но у него гораздо легче календарь: «Кристал Пэлас» и «Лутон», меньше этих команд забивает только «Шеффилд Юнайтед».

Эмилиано Мартинес. Стоит чуть дороже, календарь дальше приемлемый: «Манчестер Юнайтед», который не забивает в АПЛ уже три игры подряд, и «Бернли» (за последние четыре тура худшие по xG). Чтобы не гадать, кто появится в основе из защитников «Астон Виллы», лучше купить его. Например, в этом туре остался на лавке Диего Карлос, и первый раз в основе вышел Клеман Лангле. Алекс Морено будет постепенно «съедать» игровое у Люка Диня.