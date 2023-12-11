Футбольный фэнтези-блог
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Лучшие в туре АПЛ и альтернативы еще надежнее. Разбираемся в фэнтези-потоке

Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
Доминик Соланке Доминик Соланке
Ришарлисон Ришарлисон
Джеймс Траффорд Джеймс Траффорд
Джордже Петрович Джордже Петрович
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
Педро Порро Педро Порро
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Вильям Салиба Вильям Салиба
Арсенал Арсенал
Джордан Айю Джордан Айю
Хван Хи Чхан Хван Хи Чхан
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Лучшие игроки 18-го тура и сразу же советы на следующий – в фэнтези АПЛ жаркий отрезок.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Доминик Соланке, нападающий, «Борнмут» (22,33%) – 15 очков

Англичанин принес волевую победу хет-триком. Соланке впервые в карьере забил в двух играх подряд в АПЛ. Лучший в туре по ударам (6) и один из лучших по касаниям в штрафной. Форма отличная, календарь неплохой: пропустивший за последние два тура пять голов «Фулхэм» и веселый «Тоттенхэм».

Альтернатива: Ришарлисон. Стоит всего на 0,5 дороже, но играет в суператакующем «Тоттенхэме». Бразилец забил четыре гола в декабре – это лучший показатель в лиге. Календарь хороший: «Брайтон» и «Борнмут». Если у вас по каким-то причинам все еще один игрок из «Тоттенхэма», вполне можно добирать Ришарлисона.

Кристофер Нкунку. Первый раз появился на поле в матче АПЛ и сразу показал высокий класс. Отыграл против «Вулверхэмптона» 31 минуту – забил, лучший в матче по ударам (4) и по xG (0,82), третий по касаниям в штрафной (5). Вряд ли уже в следующем туре выйдет в старте, очень аккуратно его подводят к основе после травмы, но для любителей рискнуть – отличный вариант. До этого тура провел 22 минуты в Кубке английской лиги – забил в серии пенальти.

Джордан Айю, полузащитник, «Кристал Пэлас» (1,68%) – 8 очков

Игрок сборной Ганы забил второй мяч в сезоне. Против «Брайтона» у него два удара и пять касаний в штрафной. Правда, его покупку  рассматривать не стоит, так как «Кристал Пэлас» команда не про атаку, к тому же у них в составе есть кандидаты получше (Майкл Олисе, Жан-Филипп Матета).

Альтернатива: Хван Хи Чхан. За эту же цену (6,5). Кореец играет по 90 минут, бьет пенальти и хорошо реализует моменты: при xG 4,3 – восемь голов. Календарь: «Брентфорд» и «Эвертон».

Паскаль Гросс. Стоит на 0,5 дороже. Исполняет штрафные и подает угловые. За последние четыре тура немец лучший среди полузащиников по созданным шансам (17), также за этот отрезок у него три ассиста, больше только у Андреса Перейра и Лукаса Пакета. Дальше в расписании «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Габриэл Магальяэс, защитник, «Арсенал» (2,12%) – 8 очков

Бразилец принес «Арсеналу» ничью в матче с «Ливерпулем», забил после подачи со штрафного. Это уже 11-й гол команды Микеля Артеты со стандартнов в сезоне. Габриэль – самый забивной (11 голов) защитник АПЛ с тех пор, как он присоединился к «Арсеналу» в сентябре 2020-го. За последние четыре тура у «Арсенала» лучшая оборона по допущенным моментам у своих ворот. Ближайший календарь: «Вест Хэм» и «Фулхэм».

Альтернатива: Вильям Салиба. Партнер по центру обороны, но у француза высокий процент владения (25,85). Если вы далеко от лидирующих позиций, лучше купить Габриэла.

Педро Порро. Лучший защитник за последние четыре тура по ударам (12) и касаниям в штрафной (14), второй по созданным шансам (12). В любом матче его можно ставить в старт.

Джеймс Траффорд, вратарь, «Бернли» (2,46%) – 7 очков

«Бернли» победил «Фулхэм», а молодой англичанин совершил пять сэйвов. Команда Марку Силвы в этом туре нанесла больше всех ударов (19). Траффорд за последние четыре тура лучший по сэйвам (22). Но календарь на ближайший отрезок сложный: «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Альтернатива: Джордже Петрович. Стоит те же 5,0, но у него гораздо легче календарь: «Кристал Пэлас» и «Лутон», меньше этих команд забивает только «Шеффилд Юнайтед».

Эмилиано Мартинес. Стоит чуть дороже, календарь дальше приемлемый: «Манчестер Юнайтед», который не забивает в АПЛ уже три игры подряд, и «Бернли» (за последние четыре тура худшие по xG). Чтобы не гадать, кто появится в основе из защитников «Астон Виллы», лучше купить его. Например, в этом туре остался на лавке Диего Карлос, и первый раз в основе вышел Клеман Лангле. Алекс Морено будет постепенно «съедать» игровое у Люка Диня.

Дедлайн – 15:30 мск, во вторник, 26 декабря. Начнем матчем «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест».

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