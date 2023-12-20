Оригинальный капитан, кто нужен против «МЮ», лучший в атаке по цена/качество. Кого брать в фэнтези АПЛ

Тур, который пропускают «Сити» и «Брентфорд».

Главное обо всех матчах 18-го тура в фэнтези АПЛ.

«Кристал Пэлас» – «Брайтон»

modeerf («СТС»), 318-е место

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези-чемпионатам на Sports.ru.

– «Кристал Пэлас» выправил игру после неудачного отрезка и выдал качественные матчи с «Ливерпулем» (до удаления Джордана Айю и травмы вратаря) и с «Манчестер Сити». «Брайтон» стабильностью тоже не отличается, но атакующая активность команду не подводила до игры с «Арсеналом».

Лучшие варианты: Паскаль Гросс сменил позицию на более атакующую, результат пришел. Гол и четыре ассиста в пяти матчах. В «Брайтоне» есть на кого посмотреть, но немец самый стабильный на этом отрезке.

Игрок на один тур: Майкл Олисе не то чтобы вариант именно на один тур, дальше вполне сносный выезд к «Челси» и домашний матч с «Брентфордом», плюс пенальти, скорее всего, на нем, просто если и выделять кого-то отдельно, то его.

Стоит задуматься: Жан-Филипп Матета удачно заменил Одсона Эдуара в игре с «Ливерпулем», заработав пенальти, который сам же и реализовал. Прибавим участие в обоих голах в игре с «Сити» и получим довольно интересный пик. Каору Митома / Симон Аденгра / Жоао Педро – «чайки» изобилуют атакующими пиками, выбирать стоит того, кто будет в старте (матч первый в туре, у нас будут составы).

Кого обходить стороной: оборону команд. «Брайтон» это про «обе забьют» в этом сезоне, да и календари команд сухарями не светят, так что лучше в сторону защитников не смотреть.

«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед»

mails («Орден Красной Звезды»), 750-е место

– «Астон Вилла» в прекрасной форме, восемь матчей дома – восемь побед, в том числе над «Сити» и «Арсеналом», а тут приезжает последнее место. Разгрома не ожидаю, а вот спокойные 2:0 – вполне легко.

Лучшие варианты: Олли Уоткинс. Принес победу в прошлом туре с «Брентфордом» и, скорее всего, будет самым популярным капитаном в этом туре. Без него играть опасно. Еще полезными могут быть защитники: Пау Торрес и Эзри Конса наиболее надежные варианты.

Игрок на один тур: Дуглас Луис. Вернется в основу после дисквалификации, исполняет пенальти и угловые. С учетом того, что «Шеффилд», скорее всего, плотно закроется – стандарты в этом матче могут сыграть ключевую роль. Бразилец может пригодиться и дальше.

Стоит задуматься: над покупкой Леона Бэйли. С одной стороны, за последние четыре тура у него четыре результативных действия, с другой – уж очень нестабильное игровое время – 25, 45, 86 и 74 минуты.

Кого обходить стороной: игроков «Шеффилда». В домашних матчах с соседями по таблице еще можно рассмотреть, например, защитников, но в гостях лучше их не трогать. За последние четыре тура по xG хуже только «Лутон».

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

modeerf: «Манчестер Юнайтед» показал, что все еще умеет добиваться нужного результата, в субботу узнаем, чередуется ли эта способность через тур (как было с «Челси»). «Вест Хэм» реабилитировался за разгром от «Фулхэма» и теперь может обойти «МЮ» в таблице.

Лучшие варианты: Джеррода Боуэна все и так давно знают, добавлю к нему Мохаммеда Кудуса. Камерунец наконец полностью влился в команду – четыре гола в пяти последних играх, и пока Микаил Антонио потерял место в основе, он будет получать голевые шансы наравне с Боуэном.

Игрок на один тур: Лукас Пакета. Бразилец выдал магию в игре с «волками» (кто не видел передачу внешней – посмотрите), у него три ассиста. Вряд ли вдохновение продлится очень долго, но фанатам Joga Bonito стоит зацепить его на один тур.

Кого обходить стороной: все-таки «Манчестер Юнайтед» – матчи с «Вест Хэмом» и «Астон Виллой» кажутся не лучшими источниками фэнтези-очков от нестабильного клуба.

«Фулхэм» – «Бернли»

modeerf: «Фулхэм» показывал хорошую игру до безрассудного удаления Рауля Хименеса, так что не стоит воспринимать 0:3 от «Ньюкасла» как смену формы команды. «Бернли» не изменил представления о себе поражением от «Эвертона» (0:2).

Лучшие варианты: Алекс Ивоби, потому что набирает стабильнее всех с игры, у него три гола и ассист за последние пять матчей. Или Виллиан – исполняет пенальти и неплохо помогает вскрывать плотную оборону.

Игрок на один тур: Энтони Робинсон – защитник с тремя голевыми в шести матчах отличный вариант на домашнюю игру с «Бернли», а вот дальше календарь тяжелый: «Борнмут», «Арсенал» и «Челси».

Стоит задуматься: Андреас Перейра / Харри Уилсон /Том Кэрни – все варианты достаточно хороши, выбирайте по вкусу и бюджету.

Кого обходить стороной: «Бернли» в принципе все еще разочаровывает.

«Лутон» – «Ньюкасл»

Montafly («Орден Красной Звезды»), 585-е место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist

– Результаты «Лутона» далеки от идеальных, а вот игра уже не выглядит такой безнадежной. Местами очень крепко смотрелись даже против «Сити» в 16-м туре. Реализация тоже неплоха: объективно мало создают и мало бьют, но без голов закончили лишь четыре матча из 17 (дома вовсе не забили только раз).

«Ньюкасл» мучают травмы, а резким перепадам в результатах позавидуют самые крутые американские горки. Крен в сторону домашних игр прослеживается, пожалуй, наиболее явно среди всех в АПЛ: не видно команды, у которой игры на выезде складываются настолько неудачно в сравнении с домашними.

Лучшие варианты: «Ньюкасл» плох на выезде, «Лутон» неплох дома, но даже при этих вводных и многочисленных травмах не стоит игнорировать атаку «сорок»: они создали 63 явных голевых момента (топ-1 лиги с запасом), но забили только 36 мячей. Насколько серьезное повреждение у Александер Исака, еще непонятно, но, возможно, это только упрощает задачу: можно просто пикать Каллума Уилсона. Лучшим вариантом в атаке считаю Энтони Гордона. У «Лутона» гораздо сильнее просаживается правый фланг защиты – как раз атакующий фланг Гордона. «Ньюкасл» играл в кубке – Гордона поменяли на 52-й минуте, так что перед покупкой проверьте степень повреждения.

Игрок на один тур: для любителей рискнуть – Мигель Альмирон приемлемый вариант, к тому же его спокойно можно оставить и на следующий тур.

Стоит задуматься: над тем, чтобы не торопиться возвращать Кирана Триппьера. «Лутон» в семи из восьми домашних матчей забивал, а дальше сменивший тренера «Ноттингем Форест» и лидеры: «Ливерпуль», «Сити», «Астон Вилла» – выглядит не очень привлекательно.

Кого обходить стороной: игроков «Лутона». Фэнтези-пиков там нет. Пока.

«Ноттингем Форест» – «Борнмут»

Montafly: где вы, хейтеры, увольнявшие Андони Ираолу в начале сезона? «Борнмут» в последних шести турах – команда, пропустившая меньше всех, допустившая меньше всех ударов, явных голевых моментов, xG... и так далее.

В атаке немногим хуже: по многим базовым показателям «Борнмут» в топ-3/топ-5. Зависимостей от домашних игр не наблюдается, от типа соперника – тоже. Надо задушить на выезде неудобный «Кристал Пэлас»? Хорошо. Хлопнуть «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», не дав сделать ничего ни тем, ни другим? Вполне. Самое приятное, что в результатах не прослеживается чистого везения. «Борнмут» стал очень крепким.

У «Ноттингем Форест» дела, наоборот, лишь ухудшаются. Даже домашние игры, обычно получавшиеся лучше, последнее время не приносят дивидендов. Да и без волшебства Тайво Авонийи реализовывать не очень многие шансы стало куда труднее.

Лучшие варианты: самый эффективный атакующий пик не только «Борнмута», но и, возможно, всей АПЛ сейчас по соотношению цена/качество – Доминик Соланке. Среди полузащитников потенциал кажется слегка размытым. Там можно пробовать угадывать, но идти без Соланке в любом случае сейчас не стоит. С такими показателями в обороне хочется добрать и кого-то из защиты, но явных претендентов особо не видно. Куда рациональнее добрать вратаря Нето, который стоит всего 5, да еще и периодически будет радовать вас одним-двумя баллами за сэйвы.

Игрок на один тур: У «Ноттингем Форест» более уязвимый левый фланг: 60-70% моментов приходят с него. У «Борнмута» в этой зоне Энтойн Семеньо и Райан Кристи. С учетом того, что Семеньо нападающий, брать его точно нет смысла из-за Соланке, а вот с Кристи, вероятно, найдутся желающие поэкспериментировать: стоит всего 6, периодически бьет, чуть чаще создает моменты для партнеров и периодически исполняют угловые (чаще подают Маркус Тавернье и Льюис Кук).

Стоит задуматься: Тавернье определенно заслуживает нашего внимания, но пока... все же нет уверенности в нем. Кажется, нужно еще чутка подождать. Возможно, найдутся более смелые менеджеры, которые решатся на покупку уже сейчас.

Кого обходить стороной: В «Ноттингеме» вполне живыми выглядят Энтони Эланга и Морган Гиббс-Уайт, но в текущем положении обходить стороной все пики «лесников» – точно не ошибочное решение.

«Тоттенхэм» – «Эвертон»

Montafly: Шон Дайч – глыба. Вы отняли у «ирисок» 10 очков? Плевать: он наберет 12 в следующих четырех матчах! Четыре победы подряд, включая развал «Ньюкасла» и «Челси», плюс четыре сухих матча подряд (местами не без везения, но все равно впечатляет).

Выстоять на ноль против виртуозного «Тоттенхэма», который даже без Джеймса Мэддисона продолжает радовать голами, будет не самой простой задачкой. Но «Эвертон», к счастью, заслуживает внимания не только в обороне. «Ириски» не всегда наносят много ударов, да и реализация местами подхрамывает (отдельное спасибо Доминику Кэлверт-Льюину), но в восьми последних турах команде Дайча пришлось уйти с нулем голов лишь раз. В том самом матче против «Манчестер Юнайтед», где они не забили чудом.

«Тоттенхэм» забивает в каждом матче и по делу, но в обороне дела идут не так приятно: допускают прилично. В то, что «Эвертон» уйдет с сухарем, в этот раз не верю: тут читаются легкие «обе забьют».

Лучшие варианты: в «Тоттенхэме» это Сон Хын Мин и Педро Порро. Испанец, пожалуй, сейчас лучший по потенциалу фэнтези-защитник во всей лиге даже с поправкой на то, что сухие матчи от него редкость.

В «Эвертоне» выявить лучший пик не так легко. Есть Кэлверт-Льюин: бьет много, но толку от этого пока мало. А есть Абдулай Дукуре, который бьет реже, но точнее, однако с такими игроками в фэнтези-команде никогда не будешь чувствовать себя уверенно. Наверное, Дуайт Макнил больше остальных похож на игрока, которого можно охарактеризовать как лучшего в «Эвертоне» сейчас.

Игрок на один тур: забьет ли Ришарлисон бывшей команде? Сейчас у бразильца три гола в двух матчах, и хоть как дистанционный пик я пока не готов его воспринимать. Кажется, что он игрок того типажа, который хотел бы отличиться против бывшей команды.

Стоит задуматься: Деян Кулусевски и Бреннан Джонсон определенно недополучают внимания, которого заслуживают. Проведи каждый из них еще парочку матчей того же качества, и выбирать среди пиков «Тоттенхэма» станет совсем трудно.

Кого обходить стороной: оборону обеих команд (за исключением Педро Порро).

«Ливерпуль» – «Арсенал»

mails: «Ливерпуль» на «Энфилде» очень хорош, в этом сезоне выиграли все матчи кроме последнего у «Ман Юнайтед», но (как болельщик лондонцев) верю в «Арсенал» и ожидаю тяжелый матч с небольшим количеством голов.

Лучшие варианты: Мохамед Салах. В каждом матче дома у египтянина результативное действие, кроме последнего. В 13 матчах против «Арсенала» – девять голов и четыре ассиста.

Игрок на один тур: Такого здесь нет.

Стоит задуматься: оставлять ли Букайо Сака. Стоит дорого, но в этом туре будут отсутствовать игроки «Сити», бюджета хватит на всех. Я бы скорее оставил, так как дальше у «Арсенала» благоприятный календарь: «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Никто не удивится заносу Сака.

Кого обходить стороной: оборону обеих команд, несмотря на то, что жду здесь низовой матч.

«Вулверхэмптон» – «Челси»

mails: «Челси» среди недели прошел в кубке «Ньюкасл» в серии пенальти, должны быть на подъеме. Наконец-то появился Кристофер Нкунку – с ним атака синих может расцвести. «Вулверхэмптон» выглядел не очень в матче с «Вест Хэмом», да и за последние четыре тура по xG хуже «волков» только «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон».

Лучшие варианты: Коул Палмер. Лучший пик из «Челси», за последние шесть туров он первый в клубе по ударам (15) и созданным шансам (9), а учитывая его стоимость (6), мастхэв на ближайший отрезок – «Кристал Пэлас», «Лутон», «Фулхэм».

Игрок на один тур: если у вас есть Хван Хи Чхан или Матеус Кунья, вполне можно кого-то оставить, так как «Челси» далеко не безгрешен в обороне.

Стоит задуматься: над наличием в команде Рахима Стерлинга. За последние четыре тура лишь раз отыграл 90 минут и нанес всего два удара.

Кого обходить стороной: оборону «Вулверхэмптона», в их календаре сухих матчей не просматривается, ждут «Брентфорд», «Эвертон» и «Брайтон». Команда на 18-й тур от авторов превью :

Дедлайн – 23:00 мск, в четверг, 21 декабря.

Начнем матчем «Кристал Пэлас» – «Брайтон».

Фото: IMAGO/www.imago-images.de, Gareth Evans/Keystone Press Agency, IMAGO/Simon Traylen, IMAGO/Nigel Roddis, IMAGO/Ryan Crockett/News Images, IMAGO/Graham Hunt, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press; Gettyimages/Matt McNulty, Ryan Pierse