Лучшие в каждом матче, игроки на тур, самые ненужные – тотальный гид. Кого брать в фэнтези АПЛ

Новый формат: главное обо всех матчах тура в фэнтези АПЛ.

«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»

serp, 2811-е место

Опытный игрок и представитель фэнтези драфт-клуба, более 10 лет в фэнтези АПЛ.

– После разгрома от «Фулхэма» поползли слухи об отставке Стива Купера, однако болельщики его все равно поддерживают, его любят трибуны и игроки, не сомневаюсь что за него будут биться на поле, особенно при домашних трибунах. «Тоттенхэм» нестабилен, обыгрывать их можно и нужно. Ожидаю тяжелого матча для лондонцев, в контратаки Сон Хын Мин и компания убегать умеют.

Лучшие варианты: Разумеется, Сон – он набрал великолепную форму, отвозил бедолагу Триппьера в прошлом туре, его даже не смутила позиция на фланге, с которой были трудности в начале сезона, гол и ассист вполне можно от него ожидать. Педро Порро тоже хорош, пусть сухих матчей у него не так и много, игра в атаке сейчас отличная.

Игрок на один тур: Учитывая, что я жду хорошей игры от «Ноттингема», советовал бы присмотреться к Энтони Эланге и Моргану Гиббс-Уайту. По-моему мнению, именно эти двое определяют атаку «Форест» без Тайво Авонийи, они лучшие игроки команды. Эланга играет на фланге Порро и вполне способен воспользоваться частыми подключениями испанца в атаку, а обыграть страхующего его Кристиана Ромеро проблем составить не должно (если, конечно, Ромеро не сломает ему ногу). Если хочется рискнуть, мой выбор – Эланга.

Стоит задуматься: Гиббс-Уайту уже пора показывать прошлогоднюю форму и добирать результативные действия, в предыдущих матчах ему сильно не везло. Сейчас у «Ноттингема» два домашних матча подряд с соперниками, которые достаточно пропускают в гостях – «Тоттенхэма» (12) и «Борнмут» (18), а дальше выезд к обескровленному травмами «Ньюкаслу». Гиббс-Уайт – хороший джокер на ближайшие туры.

Кого обходить стороной: Ришарлисона. Сколько раз в него все верили и столько же раз он всех разочаровывал, я бы его не брал даже с доплатой, даже если бы матчи «Тотенхема» состояли из соперников уровня третьей лиги.

«Борнмут» – «Лутон»

modeerf («СТС»), 300-е место

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези-чемпионатам на Sports.ru.

– Команда Андони Ираолы набрала отличный ход: четыре победы и ничья с «Астон Виллой», у нее хороший календарь – «Лутон», «Ноттингем Форест» и «Фулхэм».

Лучшие варианты: Доминик Соланке – главная атакующая сила команды и пенальтист. Маркус Тавернье – самый результативный игрок команды в последних матчах (2+2), его отличная форма стала одной из причин хороших результатов.

Игрок на один тур: Энтойн Семеньо – пробивная сила команды, может оказаться полезен во взломе обороны «Лутона».

Стоит задуматься: над обороной «Борнмута». Защитники и вратарь стоят всего 5.0, вместе с приятным календарем выбор выглядит хорошим. Нето на четвертом месте по сэйвам в лиге, а у Маркос Сенеси два гола в двух последних матчах.

Кого обходить стороной: «Лутон». Команда показывает хорошую игру в основном дома, ближайшие соперники на своем поле – «Ньюкасл» и «Челси» – не выглядят подходящими.

«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»

modeerf: Возвращение Криса Уайлдера сразу поменяло игру команды, «Шеффилд» снова предлагает вязкий футбол, стал более нацелен в финальной трети и на стандартах (включая ауты). В то время как «Челси» после удачных игр с «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» выдал не очень убедительный отрезок. Команде все еще тяжело играть первым номером, а «Шеффилд» ей непременно предоставит такую возможность.

Лучшие варианты: Коул Палмер, молодой игрок исполняет пенальти и ведет всю игру команды, а, учитывая его небольшую цену (6.0), вариант очень сладкий.

Игрок на один тур: Защитник «Челси». Команда по-прежнему не слишком надежна в обороне, но «Шеффилд» не создает большого количества моментов, так что выбор, например, Ливая Колуилла выглядит оправданным.

Стоит задуматься: Рахим Стерлинг – главный источник остроты в финальной трети, и, учитывая его умения обыграть один в один или заработать пенальти, он будет очень полезен с оборонительными командами.

Кого обходить стороной: С приходом Криса Уайлдера «Шеффилд» точно ожил, но стоит подождать более удобного календаря.

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

mails («Орден Красной Звезды»), 699-е место

– Ожидаю непростую победу хозяев. Еще важно, что «Манчестер Сити» следующий тур пропускает из-за клубного чемпионата мира.

Лучшие варианты: если будем знать, что отсутствует Эрлинг Холанд, лучшие – Фил Фоден и Хулиан Альварес. Англичанин в хорошей форме, в матче с «Лутоном» был одним из лучших на поле, но так и не отметился результативным действием. Аргентинец за последние четыре тура лучший среди нападающих по созданным шансам (11) и ожидаемым ассистам (1,59). А вот если норвежец будет готов к матчу, естественно, они есть лучший вариант. В Лиге чемпионов был вне заявки.

Игрок на один тур: Джек Грилиш. В связи с травмой Жереми Доку у Джека почти железное место в основе. Почти – потому что от Пепа Гвардиолы можно, ожидать что угодно в плане ротаций. В последних двух матчаx два гола, процент владения маленький (1,25), за счет этого можно подняться в общем зачете. В Лиге чемпионов отыграл 45 минут.

Стоит задуматься: в следующем туре «Манчестер Сити» играть не будет, поэтому стоит ограничится лишь одним игроком.

Кого обходить стороной: защиту обеих команд. У «Кристал Пэлас» тяжелый отрезок: в этом туре «Сити», дальше атакующий «Брайтон» и непредсказуемый «Челси», еще у них в прошлом туре получил травму основной вратарь Сэм Джонстон. У «Сити» постоянная ротация в обороне, а последний сухой матч был в конце октября.

«Ньюкасл» – «Фулхэм»

serp: «Фулхэм» последние туры прекрасен, а «Ньюкасл» выдохся. Играть одним составом такое количество матчей невероятно сложно, тем более «Ньюкасл» еще сыграл на неделе в Лиге чемпионов. Уверен что Марку Силва все это понимает и захочет воспользовавшись ситуацией, заполучить три очка – думаю, у него это получится.

Лучшие варианты: Андреас Перейра выглядит как отличный выбор, если вы хотите взять кого-то из лондонцев. Два последних матча провел по 90 минут, исполняет большинство стандартов, с игры тоже есть атакующий потенциал. У «Фулхэма» после «Ньюкасла» по графику «Бернли», который отказывается ставить автобус и поэтому много пропускает, и выездной «Борнмут». Если верим в «Ньюкасл», берем Энтони Гордона, сейчас он едва ли не лучший игрок команды (правда, есть вероятность, что получил травму в Лиге чемпионов). Если «Ньюкаслу» хватит сил, календарь в виде «Фулхэма», «Лутона» и «Ноттингема» выглядят неплохо.

Игрок на один тур: Рауль Хименес вспомнил, что такое голы. Есть вероятность, что продолжит. Помимо усталости всего «Ньюкасла» отмечу тот факт, что в матче с «Тотенхэмом» их центральные защитники то и дело получали мелкие повреждения, они могут просто не успевать за некогда грозным нападающим, который набирает форму.

Стоит задуматься: Если Марку Силва перестанет использовать Харри Уилсона как джокера и начнет выпускать его с первых минут, он может стать отличной опцией, парень очень любит забивать красиво из-за штрафной. Если не брать Перейру, можно покупать его, но есть риск непопадания в старт, хотя и с гарантией выхода во втором тайме.

Кого обходить стороной: я бы до открытия трансферного окна просто игнорировал игроков «Ньюкасла». Нападающие Каллум Уилсон и Александер Исак то поломаны, то меняют друг друга, Триппьер очень устал, что показали последние матчи. Ввиду загруженности матчами и усталости возможны новые травмы. Единственный вариант – Гордон.

«Бернли» – «Эвертон»

modeerf: Штраф в 10 очков придал нужную концентрацию команде Шона Дайча, и после невезения в игре с «Манчестер Юнайтед» у них три сухие победы подряд.

Лучшие варианты: календари команды не располагают к пикам вдолгую. У «Эвертона» дальше «Тоттенхэм», «Сити» и «Вулверхэмптон». У «Бернли» будут «Фулхэм», «Ливерпуль» и «Астон Вилла».

Игрок на один тур: у Доминика Кэлверт-Льюина много моментов, которые никак не конвертируются в голы – возможно, прорыв придется как раз на матч с «Бернли». Джеймс Тарковски – один из самых опасных игроков на стандартах. Плюс, учитывая наладившуюся в последних турах оборону, выбор хороший.

Стоит задуматься: Дуайт Макнил и Абдулай Дукуре активно играют в финальной трети и при стандартах, а, учитывая контратакующий характер матчей после «Бернли», могут пригодиться.

Кого обходить стороной: Джордана Пикфорда. Календарь не подходит, чтобы брать вратаря «Эвертона».

«Арсенал» – «Брайтон»

mails: Ожидаю результативную победу лондонцев. «Арсенал» в четырех из пяти последних игр дома забивал как минимум два, а «Брайтон» – пропускал минимум два.

Лучшие варианты: Букайо Сака. Отдохнул в Лиге чемпионов и готов разрывать «Брайтон». В четырех из пяти последних игр – четыре результативных действия.

Игрок на один тур: Габриэл Жезус. Набрал приличную форму, с «Лутоном» был лучшим на поле, забил и отдал ассист, с «Астон Виллой» матч не задался у всей команды. В Лиге чемпионов вышел лишь в самом конце. Неплохой вариант на тур под веселый «Брайтон», тем более хороших нападающих не так много.

Стоит задуматься: Паскаль Гросс. В последних четырех играх один гол и четыре ассиста. Наиболее защищенный от ротаций игрок в команде Роберто Де Дзерби. После «Арсенала» у «Брайтона» в соперниках – находящийся не в форме «Кристал Пэлас» и такой же атакующий «Тоттенхэм».

Кого обходить стороной: оборону обеих команд. «Брайтон» – единственные, кто в этом сезоне в каждом матче забивает и пропускает. «Арсенал» хоть и хорош по цифрам в защите, но в последних трех мачтах пропускал, а от «Лутона» аж три мяча.

«Брентфорд» – «Астон Вилла»

mails: Жду не легкую, но победу «Астон Виллы». «Брентфорд» четыре из пяти последних матчей проиграл. «Вилла» на ходу, как раз выиграла четыре из пяти последних матчей, в том числе у «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Лучшие варианты: Олли Уоткинс. Главная атакующая сила команды, в связи с дисквалификацией Дугласа Луиса на нем должны быть пенальти.

Игрок на один тур: таких нет. Игроков «Астон Виллы» можно рассматривать вдолгую, а «Брентфорд» с учетом текущей формы и отсутствием травмированного Бриана Мбемо даже на тур брать не хочется.

Стоит задуматься: над наличием игроков «Брентфорда». Команда далеко не в лучшей форме, из-за «Манчестер Сити» пропускает следующий тур.

Кого обходить стороной: Муссу Диаби и Мэтти Кэша. Оба выпали из основы «Астон Виллы».

«Вест Хэм» – «Вулверхэмптон»

serp: Для меня явный фаворит – «Вест Хэм». Прошлый матч провалили и должны реабилитироваться перед своими трибунами. В еврокубках все задачи решили заранее. «Волки» же растеряли прыть, последние матчи им даются очень тяжело. Жду что-то около 2:0.

Лучшие варианты: Джеррод Боуэн способен принести фэнтези-очки с любым соперником, а пока травмирован Микаил Антонио, играет на острие. Постоянно опасен, очевидный выбор, если здоров.

Игрок на один тур: Владимир Цоуфал отлично подключается к атакам, в какой-то момент у него была серия из четырех голевых передач подряд. После «Вулверхэмптона» у «Вест Хэма» не очень приятные на бумаге матчи с «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Брайтоном». Но в этом туре можно и сухой матч получить, и результативное действие найти. Еще можно рассмотреть Найефа Агерда или Курта Зума под гол со стандарта.

Стоит задуматься: Джеймс Уорд-Проуз известен мастерством стандартов, уже в этом сезоне много раз показывал, как он умеет это делать. При не очень легком календаре ставка «Вест Хэма» на стандарты может быть чуть ли не основной, ведь команда Дэвида Мойеса на них традиционно очень хороша. Томаш Соучек, Агерд, Зума – каждый из них всегда готов замкнуть головой подучу Джеймса.

Кого обходить стороной: Защиту «Вест Хэма» после этой игры. Сухие матчи в следующих турах видятся маловероятнымы, а ловить результативное действие защитников – гиблое дело на дистанции, лучше взять того, кто им в головы эти мячи направляет.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

modeerf: «Юнайтед» снова нестабилен, но я бы не ждал повторения прошлогоднего счета, когда «Ливерпуль» выиграл 7:0. Но держим в уме 0:3 с «Манчестер Сити».

Лучшие варианты: главный вопрос – кого добрать в пару к Мохамеду Салаху. Конечно, второй выбор из «Ливерпуля» сейчас – однозначно Трент Александер-Арнолд, набравший отличную форму, но вполне можно попробовать сыграть через Дарвина Нуньеса. Оборона «Ливерпуля» до сих пор ненадежна, а три из четырех следующих матчей будут на «Энфилде», поэтому можно рассчитывать на голы.

Игрок на один тур: Коди Гакпо/Луис Диас, в зависимости от того, кого будут ждать в составе. У голландца дубль в памятном матче, у Диаса гол и ассист в двух играх с «Юнайтед».

Стоит задуматься: над обороной «Манчестер Юнайтед». Люк Шоу и Харри Магуайр получили травмы в Лиге чемпионов, да и календарь (после «Вест Хэм» и «Астон Вилла») не располагает к сухим матчам, поэтому от травмированных и Диогу Далота имеет смысл избавиться.

Кого обходить стороной: Бруну Фернандеш пропускает матч из-за перебора желтых.

Дедлайн в 17-м туре – 23:00 мск в пятницу, 15 декабря . Первыми сыграют «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм».

Делитесь в комментариях: как вам такой формат превью?

Фото: Gettyimages/Mike Hewitt / Staff; IMAGO/David Klein, IMAGO/Graham Hunt, IMAGO/Paul Phelan, IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/Ryan Browne, IMAGO/Paul Terry, IMAGO/James Whitehead/PPAUK, IMAGO/Phil Hutchinson, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press