Последняя сборная лучших на групповом этапе фэнтези ЛЧ.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вендерсон Галено, полузащитник, «Порту» – 18 очков

«Порту» для выхода в плей-офф хватало и ничьей, но они перевыполнили план и выиграли – 5:3! Благодаря двум голам и двум ассистам Галено. Еще у него четыре удара и три ключевые передачи.

Самюэл Лино, полузащитник, «Атлетико» – 12 очков

«Атлетико» победил «Лацио» и вышел в плей-офф с первого места. Бразилец провел крутой матч, отпахал всю бровку, забил красивый мяч и отдал ассист. Лино лучший в матче по ударам (4), вдобавок у него две ключевые передачи.

Анхель Ди Мария, полузащитник, «Бенфика» – 11 очков

Чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, «Бенфике» нужно было побеждать с разницей в два мяча, и они это сделали – благодаря нестареющему аргентинцу. Ди Мария забил прямым ударом с углового, отдал голевую на Рафу Силву, а еще классным ударом попал в штангу. Лучший в матче по ударам (6) и ключевым передачам (4).

Хоселу, нападающий, «Реал» – 11 очков

«Реал» в почти товарищеском матче устроил волевую победа над «Унионом» и набрал 18 очков в группе. Хоселу оформил дубль и попал в перекладину. У испанца шесть ударов – лучший показатель в матче.

Пепе, защитник, «Порту» – 7 очков

Поучаствовал в разгроме «Шахтера» и побил свой же рекорд, став самым возрастным игроком с голом в Лиге чемпионов. Португальцу 40 лет и 290 дней.