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Герои последнего тура в ЛЧ. Игрок «Порту» сделал четыре гола – на 18 очков в фэнтези

Бенфика Бенфика
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Вендерсон Галено Вендерсон Галено
Порту Порту
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хоселу Хоселу
Пепе Пепе
Самуэл Лино Самуэл Лино
Атлетико Атлетико
fantasy fantasy
Футбол Футбол

Последняя сборная лучших на групповом этапе фэнтези ЛЧ.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вендерсон Галено, полузащитник, «Порту» – 18 очков

«Порту» для выхода в плей-офф хватало и ничьей, но они перевыполнили план и выиграли – 5:3! Благодаря двум голам и двум ассистам Галено. Еще у него четыре удара и три ключевые передачи.

Самюэл Лино, полузащитник, «Атлетико» – 12 очков

«Атлетико» победил «Лацио» и вышел в плей-офф с первого места. Бразилец провел крутой матч, отпахал всю бровку, забил красивый мяч и отдал ассист. Лино лучший в матче по ударам (4), вдобавок у него две ключевые передачи.

Анхель Ди Мария, полузащитник, «Бенфика» – 11 очков

Чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы, «Бенфике» нужно было побеждать с разницей в два мяча, и они это сделали – благодаря нестареющему аргентинцу. Ди Мария забил прямым ударом с углового, отдал голевую на Рафу Силву, а еще классным ударом попал в штангу. Лучший в матче по ударам (6) и ключевым передачам (4).

Хоселу, нападающий, «Реал» – 11 очков

«Реал» в почти товарищеском матче устроил волевую победа над «Унионом» и набрал 18 очков в группе. Хоселу оформил дубль и попал в перекладину. У испанца шесть ударов – лучший показатель в матче.

Пепе, защитник, «Порту» – 7 очков

Поучаствовал в разгроме «Шахтера» и побил свой же рекорд, став самым возрастным игроком с голом в Лиге чемпионов. Португальцу 40 лет и 290 дней.

Фэнтези-турнир по групповому этапу Лиги чемпионов-2023/24 завершен. 13 февраля 2024-го – дедлайн сбора команд на фэнтези по плей-офф.

Проверить результаты в фэнтези ЛЧ

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