Герои «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» – с альтернативами на следующий тур. Ваш помощник для фэнтези АПЛ

Главные герои 15-го тура в фэнтези АПЛ и варианты на следующий, стартующий уже в субботу.

В сборной все как обычно:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Алекс Ивоби, полузащитник, «Фулхэм» (0,36%) – 13 очков

Бывший игрок «Арсенала» поучаствовал в разгроме «Ноттингема»: забил два мяча. Это его первый дубль в АПЛ. В этом матче Ивоби вместе с Раулем Хименесом лучший по явным голевым моментам (2), второй по ударам (3) и второй по ожидаемым голам (0,61). Хотя для фэнтези есть варианты за такую цену (6,5) и получше. Альтернатива: Хван Хи Чхан. Принес «Вулверхэмптону» первую победу за три тура. У Корейца уже восемь мячей в сезоне, больше только у Джеррода Боуэна, Сон Хын Мина, Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда. Исполняет пенальти и играет высоко. Календарь благоприятный: в следующем туре только что пропустивший от «Фулхэма» пять мячей «Ноттингем», дальше «Вест Хэм» и «Челси». Единственное – у Хвана уже четыре желтые карточки, и если получит пятую до 19-го тура, пропустит один матч.

Энтони Гордон. За последние пять матчей три гола и ассист. Из-за большого количества травм у «Ньюкасла» безальтернативный вариант на своем фланге. Календарь следующий: «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Лутон» и «Ноттингем Форест».

Скотт Мактоминей, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (0,94%) – 13 очков

Шотландец принес победу «Манчестер Юнайтед» дублем в ворота «Челси», теперь он с пятью мячами лучший бомбардир команды в АПЛ. Мактоминей лучший в туре по xG (1,77) и явным голевым моментам (4), один из лучших по ударам (6). Даже после такого перформанса трудно воспринимать его как фэнтези-пик, хотя стоит он совсем мало (6) и играет по 90 минут. Ниже рассмотрим варианты в той же ценовой категории.

Альтернатива: Коул Палмер. За последние четыре тура лучший в «Челси» по созданным шансам, бьет пенальти. У «Челси» начинается хороший календарь: «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас». Последние четыре гола Палмер забил «Арсеналу», «Тоттенхему», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Впечатляющая серия.

Симон Аденгра. «Брайтон» в каждом матче играет в атаку, в связи с чередой травм у Симона много времени на поле. За последние четыре тура он лучший в «Брайтоне» по касаниям в штрафной (33), второй по ударам (7) и второй по созданным шансам (9). В следующем туре «чайки» встретятся с одной из худших оборон АПЛ – «Бернли», который пропустил 33 мяча, больше только у «Шеффилда» (41).

Трент Александер-Арнолд, защитник, «Ливерпуль» (13,03%) – 9 очков

Трент оформил очередной ассист, это уже 75-я голевая за «Ливерпуль». С момента его дебюта больше только у Кевина де Брюйне (129) и Мохамеда Салаха (80). За последние шесть туров англичанин лучший среди защитников: по ударам (11) и созданным шансам (18). Если есть бюджет – это топовый пик. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», у них лишь 14 голов в АПЛ, меньше только у «Шеффилда» (11), а дальше принципиальный матч с «Манчестер Юнайтед», который, сыграл с «Ньюкаслом» ужасно, а с «Челси» провел чуть ли не лучший матч в сезоне.

Альтернатива: Киран Триппьер. И Трента, и Кирана сложно уместить в одной команде. В пользу Триппьера чуть меньшая стоимость (6,5) и календарь: «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Лутон», «Ноттингем». Как вариант – если у вас еще нет Кирана, лучше его взять после матча с очень веселым и атакующим «Тоттенхэмом». Правда, надо помнить: у Триппьера уже четыре желтые, так что пятая до 19-го тура приведет к дисквалификации на один матч.

Рис Джеймс. Рискованный пик, англичанин очень подвержен травмам, но за счет небольшого процента владения (4,30) можно подняться в общем зачете. Рис за последние шесть туров лучший среди защитников по касаниям в штрафной (19), пятый по ударам (6) и пятый по созданным шансам (9). Это при том, что Джеймс не сыграл ни одного полного матча и один пропустил из-за красной карточки. Его календарь: «Эвертон», «Шеффилд», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

Роберт Санчес, вратарь, «Челси» (3,45%) – 8 очков

«Челси» проиграл «Ман Юнайтед» в один мяч (1:2), а мог и гораздо крупнее, но Санчес отбил пенальти и совершил семь сэйвов, причем в прошлом туре в игре против «Брайтона» было столько же. У Роберта три сухих матча в сезоне. В следующем туре в гостях «Эвертон», который сейчас на подъеме, а вот потом «Шеффилд», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Лутон».

Альтернатива: Бернд Лено. Четыре сухих матча и второе место по сэйвам (61). Календарь неплохой: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Борнмут», «Бернли».

Нето. «Борнмут» набрал приличную форму, за последние четыре тура, пропустили лишь три мяча, меньше только «Ман Юнайтед» (два), с которым играть в следующем туре. По допущенным моментам у своих ворот (xGC) 2,95 – тоже вторые, меньше только у Арсенала (2,72). И стоит Нето всего 5.

Дедлайн на 16-й тур – в 15:30 мск субботы, 9 декабря . Начнем матчем «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».

Фото: /Clive Brunskill