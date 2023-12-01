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Герои «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля» – с альтернативами на следующий тур. Ваш помощник для фэнтези АПЛ

Коул Палмер Коул Палмер
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Симон Аденгра Симон Аденгра
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Киран Триппьер Киран Триппьер
Рис Джеймс Рис Джеймс
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
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Энтони Гордон Энтони Гордон
Ньюкасл Ньюкасл
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
Алекс Ивоби Алекс Ивоби
Хван Хи Чхан Хван Хи Чхан
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Главные герои 15-го тура в фэнтези АПЛ и варианты на следующий, стартующий уже в субботу.

В сборной все как обычно:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Алекс Ивоби, полузащитник, «Фулхэм» (0,36%) – 13 очков

Бывший игрок «Арсенала» поучаствовал в разгроме «Ноттингема»: забил два мяча. Это его первый дубль в АПЛ. В этом матче Ивоби вместе с Раулем Хименесом лучший по явным голевым моментам (2), второй по ударам (3) и второй по ожидаемым голам (0,61). Хотя для фэнтези есть варианты за такую цену (6,5) и получше. Альтернатива: Хван Хи Чхан. Принес «Вулверхэмптону» первую победу за три тура. У Корейца уже восемь мячей в сезоне, больше только у Джеррода Боуэна, Сон Хын Мина, Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда. Исполняет пенальти и играет высоко. Календарь благоприятный: в следующем туре только что пропустивший от «Фулхэма» пять мячей «Ноттингем», дальше «Вест Хэм» и «Челси». Единственное – у Хвана уже четыре желтые карточки, и если получит пятую до 19-го тура, пропустит один матч.

Энтони Гордон. За последние пять матчей три гола и ассист. Из-за большого количества травм у «Ньюкасла» безальтернативный вариант на своем фланге. Календарь следующий: «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Лутон» и «Ноттингем Форест».

Скотт Мактоминей, полузащитник, «Манчестер Юнайтед» (0,94%) – 13 очков

Шотландец принес победу «Манчестер Юнайтед» дублем в ворота «Челси», теперь он с пятью мячами лучший бомбардир команды в АПЛ. Мактоминей лучший в туре по xG (1,77) и явным голевым моментам (4), один из лучших по ударам (6). Даже после такого перформанса трудно воспринимать его как фэнтези-пик, хотя стоит он совсем мало (6) и играет по 90 минут. Ниже рассмотрим варианты в той же ценовой категории.

Альтернатива: Коул Палмер. За последние четыре тура лучший в «Челси» по созданным шансам, бьет пенальти. У «Челси» начинается хороший календарь: «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас». Последние четыре гола Палмер забил «Арсеналу», «Тоттенхему», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Впечатляющая серия.

Симон Аденгра. «Брайтон» в каждом матче играет в атаку, в связи с чередой травм у Симона много времени на поле. За последние четыре тура он лучший в «Брайтоне» по касаниям в штрафной (33), второй по ударам (7) и второй по созданным шансам (9). В следующем туре «чайки» встретятся с одной из худших оборон АПЛ – «Бернли», который пропустил 33 мяча, больше только у «Шеффилда» (41).

Трент Александер-Арнолд, защитник, «Ливерпуль» (13,03%) – 9 очков

Трент оформил очередной ассист, это уже 75-я голевая за «Ливерпуль». С момента его дебюта больше только у Кевина де Брюйне (129) и Мохамеда Салаха (80). За последние шесть туров англичанин лучший среди защитников: по ударам (11) и созданным шансам (18). Если есть бюджет – это топовый пик. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», у них лишь 14 голов в АПЛ, меньше только у «Шеффилда» (11), а дальше принципиальный матч с «Манчестер Юнайтед», который, сыграл с «Ньюкаслом» ужасно, а с «Челси» провел чуть ли не лучший матч в сезоне.

Альтернатива: Киран Триппьер. И Трента, и Кирана сложно уместить в одной команде. В пользу Триппьера чуть меньшая стоимость (6,5) и календарь: «Тоттенхэм», «Фулхэм», «Лутон», «Ноттингем». Как вариант – если у вас еще нет Кирана, лучше его взять после матча с очень веселым и атакующим «Тоттенхэмом». Правда, надо помнить: у Триппьера уже четыре желтые, так что пятая до 19-го тура приведет к дисквалификации на один матч.

Рис Джеймс. Рискованный пик, англичанин очень подвержен травмам, но за счет небольшого процента владения (4,30) можно подняться в общем зачете. Рис за последние шесть туров лучший среди защитников по касаниям в штрафной (19), пятый по ударам (6) и пятый по созданным шансам (9). Это при том, что Джеймс не сыграл ни одного полного матча и один пропустил из-за красной карточки. Его календарь: «Эвертон», «Шеффилд», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

Роберт Санчес, вратарь, «Челси» (3,45%) – 8 очков

«Челси» проиграл «Ман Юнайтед» в один мяч (1:2), а мог и гораздо крупнее, но Санчес отбил пенальти и совершил семь сэйвов, причем в прошлом туре в игре против «Брайтона» было столько же. У Роберта три сухих матча в сезоне. В следующем туре в гостях «Эвертон», который сейчас на подъеме, а вот потом «Шеффилд», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Лутон».

Альтернатива: Бернд Лено. Четыре сухих матча и второе место по сэйвам (61). Календарь неплохой: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Борнмут», «Бернли».

Нето. «Борнмут» набрал приличную форму, за последние четыре тура, пропустили лишь три мяча, меньше только «Ман Юнайтед» (два), с которым играть в следующем туре. По допущенным моментам у своих ворот (xGC) 2,95 – тоже вторые, меньше только у Арсенала (2,72). И стоит Нето всего 5. 

Дедлайн на 16-й тур – в 15:30 мск субботы, 9 декабря. Начнем матчем «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».

Фото: /Clive Brunskill

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