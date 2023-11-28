Футбольный фэнтези-блог
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Герой матча с «Сити», лидер из «Челси» – лучшие в туре. И кого брать в фэнтези АПЛ дальше

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Педро Порро Педро Порро
Киран Триппьер Киран Триппьер
Ньюкасл Ньюкасл
Доминик Соланке Доминик Соланке
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Давид Райя Давид Райя
Роберт Санчес Роберт Санчес
Мартин Дубравка Мартин Дубравка
Ник Поуп Ник Поуп
Дэниэл Бентли Дэниэл Бентли
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Мохамед Салах Мохамед Салах
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Такехиро Томиясу Такехиро Томиясу
fantasy fantasy
Эвертон Эвертон
Челси Челси
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Комбо!

Итоги 14-го тура фэнтези АПЛ и сразу советы на 15-й – между ними всего один день.

Сборная классическая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (23,93%) – 11 очков

Один из героев матча против «Ман Сити» (3:3). Сон забил в чужие и в свои, отдал ассист. Кореец способен на результативное действие в любом матче, а «Тоттенхэм» играет в суператакующий футбол даже в гостях против грозного «Сити» и при множестве травм. Можно рассматривать как капитана в следующем туре (игра с «Вест Хэмом»), но есть и более явные кандидатуры.

Лучший капитан на следующий тур?

mails («Орден Красной Звезды»), 1377-е место

Мохамед Салах. «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счетом 4:3, а у египтянина лишь голевая, но в следующем туре он будет играть против очень слабого по многим метрикам «Шеффилд Юнайтед», тут выдумывать не нужно. Спокойно отдавайте повязку Салаху.

Montafly («Орден Красной Звезды»), 833-е место

Потенциал Эрлинга Холанда на ближайший матч сильно рухнул после того, как у «Манчестер Сити» выпали Родри и Джек Грилиш из-за перебора желтых, к тому же Жереми Доку получил повреждение, степень неясна. Не знаю, как можно выбирать кого-то капитаном, кроме Салаха против «Шеффилда». Тот случай, когда действительно не стоит усложнять.

Олли Уоткинс, нападающий, «Астон Вилла» (25,88%) – 10 очков

Англичанин забил в третьей игре подряд – глядя на это, продавать его не хочется, но дальше у «Астон Виллы» два лидера АПЛ – «Манчестер Сити» и «Арсенал». С одной стороны, матчи будут домашние, а между прочим «Вилла» выиграла все игры на своей арене в этом сезоне, у «Сити» будет отсутствовать ключевой игрок – Родри из-за перебора желтых. С другой, все же это большие команды, а с ними Унаи Эмери играет обычно не так ярко.

Кем заменить Олли Уоткинса?

mails: Дарвин Нуньес. За последние четыре матча среди нападающих лучший по ударам (19) и касаниям в штрафной (35), второй по явным голевым моментам (6). Следующий матч против безнадежного «Шеффилда», но остерегайтесь ротации.

Доминик Соланке. В трех последних играх – три гола. За последние четыре среди нападающих второй по ударам из штрафной (14) и второй по NpXG (3,85) – xG без учета пенальти. Календарь вдолгую дистанцию хороший: «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед», «Лутон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм».

Montafly: Доминик Соланке. И это не шутка: у «Борнмута» определенно налаживаются дела. По основным атакующим параметрам команда Андони Ираолы идет в топ-5 АПЛ, а сам Доминик наносит кучу опасных ударов каждый матч (относительно прочих форвардов он тоже в топе по метрикам) ну и, конечно, забивает.

Киран Триппьер, защитник, «Ньюкасл» (32,04%) – 9 очков

«Ньюкасл» очень уверенно победил «Юнайтед», Триппьер был очень хорош: сухой матч, голевая, удар со штрафного в перекладину, пара крутых подкатов, лучший в матче по ожидаемым ассистам xA – 0,81 и созданным шансам – шесть. Дальше у «Ньюкасла» два непростых выезда к «Эвертону» и «Тоттенхэму», но затем «Фулхэм» и «Лутон». Англичанин есть у многих, но если у вас нет, можно добирать сейчас или через два тура.

Кто из защитников нужнее на ближайший период?

mails: В декабре будет очень много матчей, поэтому стоит рассматривать наиболее надежных и атакующих защитников, так как сухих матчей в последнее время мало. Один из таких – Педро Порро. У «Тоттенхэма» начинается хороший календарь: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Ноттингем» и «Эвертон», а Порро много времени проводит в атаке и подает стандарты. Если хватает бюджета, можно рассмотреть Трента Александер-Арнолда, который забивает во второй игре подряд и вообще один из лучших по созданным шансам.

Montafly: С сухими матчами и защитниками нынче трудно. Опций с большим атакующим потенциалом немного: кроме Триппьера, Александер-Арнолда и Порро толком и вспомнить некого. Даже замаячивший на горизонте Такехиро Томиясу за 5,5 (а это очень хорошо для защитного пика из «Арсенала») получил повреждение в последнем матче. Собрать защитников на дистанцию будет крайне нелегко, не избежать покупок под каждый тур, нацеливаясь на точечный отлов матчей с хорошей вероятностью сухих матчей.

Дэниэл Бентли, вратарь, «Вулверхэмптон» (0,19%) – 7 очков

Бентли вышел уже во время матча вместо получившего повреждение Жозе Са, оформил сухой матч и совершил 3 сэйва. Если Са выбыл надолго, вполне можно рассмотреть покупку Бентли: стоит он всего 5, у «Вулверхэмптона» неплохой календарь в ближайшие три тура: дома «Бернли» и «Ноттингем», в гостях «Вест Хэм».

Какие варианты вратарей очевиднее?

mails: Давид Райя. Это вратарь на весь сезон, взял и забыл о вратарской линии, тем более у «Арсенала» лучшая оборона лиги по многим метрикам. Еще выделил бы Мартина Дубравку из «Ньюкасла», так как Ник Поуп, скорее всего: выбыл на длительный срок, но опять же нужно дождаться точную информацию о степени повреждения. Бернд Лено – тоже неплохой вариант, сейчас второй в АПЛ по сэйвам (60).

Montafly: Помимо очевидного варианта с Давидом Райя можно «нажиться» на травме Поупа и взять Дубравку. Остальные опции – риск. На ум приходит разве что Роберт Санчес из «Челси», но я совсем не уверен в том, хочу ли я отказываться от голкипера «Арсенала» и переплачивать за вратаря «Челси». 

Дедлайн на 15-й тур – в 22:30 мск, 5 декабря, во вторник. Начнем матчем «Вулверхэмптон» – «Бернли».

Фото: Gettyimages/Julian Finney; Gareth Evans/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Simon Davies/

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