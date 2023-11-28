Герой матча с «Сити», лидер из «Челси» – лучшие в туре. И кого брать в фэнтези АПЛ дальше

Комбо!

Итоги 14-го тура фэнтези АПЛ и сразу советы на 15-й – между ними всего один день.

Сборная классическая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сон Хын Мин, полузащитник, «Тоттенхэм» (23,93%) – 11 очков

Один из героев матча против «Ман Сити» (3:3). Сон забил в чужие и в свои, отдал ассист. Кореец способен на результативное действие в любом матче, а «Тоттенхэм» играет в суператакующий футбол даже в гостях против грозного «Сити» и при множестве травм. Можно рассматривать как капитана в следующем туре (игра с «Вест Хэмом»), но есть и более явные кандидатуры.

Лучший капитан на следующий тур?

mails («Орден Красной Звезды»), 1377-е место

– Мохамед Салах. «Ливерпуль» победил «Фулхэм» со счетом 4:3, а у египтянина лишь голевая, но в следующем туре он будет играть против очень слабого по многим метрикам «Шеффилд Юнайтед», тут выдумывать не нужно. Спокойно отдавайте повязку Салаху.

Montafly («Орден Красной Звезды»), 833-е место

– Потенциал Эрлинга Холанда на ближайший матч сильно рухнул после того, как у «Манчестер Сити» выпали Родри и Джек Грилиш из-за перебора желтых, к тому же Жереми Доку получил повреждение, степень неясна. Не знаю, как можно выбирать кого-то капитаном, кроме Салаха против «Шеффилда». Тот случай, когда действительно не стоит усложнять.

Олли Уоткинс, нападающий, «Астон Вилла» (25,88%) – 10 очков

Англичанин забил в третьей игре подряд – глядя на это, продавать его не хочется, но дальше у «Астон Виллы» два лидера АПЛ – «Манчестер Сити» и «Арсенал». С одной стороны, матчи будут домашние, а между прочим «Вилла» выиграла все игры на своей арене в этом сезоне, у «Сити» будет отсутствовать ключевой игрок – Родри из-за перебора желтых. С другой, все же это большие команды, а с ними Унаи Эмери играет обычно не так ярко.

Кем заменить Олли Уоткинса?

mails: Дарвин Нуньес. За последние четыре матча среди нападающих лучший по ударам (19) и касаниям в штрафной (35), второй по явным голевым моментам (6). Следующий матч против безнадежного «Шеффилда», но остерегайтесь ротации.

Доминик Соланке. В трех последних играх – три гола. За последние четыре среди нападающих второй по ударам из штрафной (14) и второй по NpXG (3,85) – xG без учета пенальти. Календарь вдолгую дистанцию хороший: «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед», «Лутон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм».

Montafly: Доминик Соланке. И это не шутка: у «Борнмута» определенно налаживаются дела. По основным атакующим параметрам команда Андони Ираолы идет в топ-5 АПЛ, а сам Доминик наносит кучу опасных ударов каждый матч (относительно прочих форвардов он тоже в топе по метрикам) ну и, конечно, забивает.

Киран Триппьер, защитник, «Ньюкасл» (32,04%) – 9 очков

«Ньюкасл» очень уверенно победил «Юнайтед», Триппьер был очень хорош: сухой матч, голевая, удар со штрафного в перекладину, пара крутых подкатов, лучший в матче по ожидаемым ассистам xA – 0,81 и созданным шансам – шесть. Дальше у «Ньюкасла» два непростых выезда к «Эвертону» и «Тоттенхэму», но затем «Фулхэм» и «Лутон». Англичанин есть у многих, но если у вас нет, можно добирать сейчас или через два тура.

Кто из защитников нужнее на ближайший период?

mails: В декабре будет очень много матчей, поэтому стоит рассматривать наиболее надежных и атакующих защитников, так как сухих матчей в последнее время мало. Один из таких – Педро Порро. У «Тоттенхэма» начинается хороший календарь: «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Ноттингем» и «Эвертон», а Порро много времени проводит в атаке и подает стандарты. Если хватает бюджета, можно рассмотреть Трента Александер-Арнолда, который забивает во второй игре подряд и вообще один из лучших по созданным шансам.

Montafly: С сухими матчами и защитниками нынче трудно. Опций с большим атакующим потенциалом немного: кроме Триппьера, Александер-Арнолда и Порро толком и вспомнить некого. Даже замаячивший на горизонте Такехиро Томиясу за 5,5 (а это очень хорошо для защитного пика из «Арсенала») получил повреждение в последнем матче. Собрать защитников на дистанцию будет крайне нелегко, не избежать покупок под каждый тур, нацеливаясь на точечный отлов матчей с хорошей вероятностью сухих матчей.

Дэниэл Бентли, вратарь, «Вулверхэмптон» (0,19%) – 7 очков

Бентли вышел уже во время матча вместо получившего повреждение Жозе Са, оформил сухой матч и совершил 3 сэйва. Если Са выбыл надолго, вполне можно рассмотреть покупку Бентли: стоит он всего 5, у «Вулверхэмптона» неплохой календарь в ближайшие три тура: дома «Бернли» и «Ноттингем», в гостях «Вест Хэм».

Какие варианты вратарей очевиднее?

mails: Давид Райя. Это вратарь на весь сезон, взял и забыл о вратарской линии, тем более у «Арсенала» лучшая оборона лиги по многим метрикам. Еще выделил бы Мартина Дубравку из «Ньюкасла», так как Ник Поуп, скорее всего: выбыл на длительный срок, но опять же нужно дождаться точную информацию о степени повреждения. Бернд Лено – тоже неплохой вариант, сейчас второй в АПЛ по сэйвам (60).

Montafly: Помимо очевидного варианта с Давидом Райя можно «нажиться» на травме Поупа и взять Дубравку. Остальные опции – риск. На ум приходит разве что Роберт Санчес из «Челси», но я совсем не уверен в том, хочу ли я отказываться от голкипера «Арсенала» и переплачивать за вратаря «Челси».

Дедлайн на 15-й тур – в 22:30 мск, 5 декабря, во вторник . Начнем матчем «Вулверхэмптон» – «Бернли».

Фото: Gettyimages/Julian Finney; Gareth Evans/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Simon Davies/