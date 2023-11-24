Самые результативные игроки в пятом туре фэнтези Лиги чемпионов.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жоау Мариу, полузащитник, «Бенфика» (0,37%) – 16 очков

Жоау Мариу проводит невзрачный сезон, но против своего бывшего клуба оформил хет-трик за 29 минут. К слову, за пять лет в «Интере» португалец забил всего четыре гола. Даже с учетом того, что в последнем туре «Бенфика» сыграет против «Зальцбурга», вряд ли стоит рассматривать Мариу в свою команду: выглядит скорее как яркая месть бывшему клубу, чем как то, что может повториться снова.

Хаким Зиеш, полузащитник, «Галатасарай» (0,42%) – 15 очков

Марокканец забил два штрафных – и неважно, что в обоих случаях большие вопросы к вратарю «Ман Юнайтед» Андре Онана. Вдобавок у Хакима классная голевая на третий мяч. В последнем туре «Галатасарай» будет играть на победу с «Копенгагеном» – только выигрыш позволит выйти из группы. Матч тоже вполне может быть результативным, а Зиеш явно будет в центре внимания.

Фил Фоден, полузащитник, «Манчестер Сити» (3,82%) – 11 очков

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг», проигрывая в два мяча, а Фоден признан лучшим игроком матча и поучаствовал во всех голах команды. Четыре созданных шанса, гол и ассист. К слову, для «Сити» это 18-й матч подряд без поражений в Лиге чемпионов. «Сити» вышел в плей-офф с первого места, так что наверняка в последнем туре Фоден получит отдых. Ведь в чемпионате борьба очень плотная.

Жоау Канселу, защитник, «Барселона» (14,86%) – 11 очков

Португалец впервые в карьере забил и сделал ассист в матче Лиги чемпионов. Лучший в матче по касаниям в штрафной (11), созданным шансам (5) и вступлениям в дриблинг (6). Канселу – обязательный защитник для вашей команды.

Лои Опенда, нападающий, «РБ Лейпциг» (2,48%) – 10 очков

Бельгиец сделал дубль в ворота грозного «Сити», хоть для победы этого и не хватило. Голы отличные: при первом классно поставил корпус, во втором эпизоде оттеснил Рубена Диаша и обыграл Йошко Гвардиола. В двадцати играх за «Лейпциг» у Опенды уже 13 голов и три ассиста. В последнем туре команда принимает «Янг Бойз» – соперника, которому Лои вполне может положить и еще дубль. Даже без турнирной мотивации.