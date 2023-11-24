Футбольный фэнтези-блог
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Фэнтези

Мститель – лучший, «Реал», «Сити», «Барса» – тоже в сборной. Лидеры тура ЛЧ для фэнтези

Манчестер Сити Манчестер Сити
Барселона Барселона
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Галатасарай Галатасарай
Бенфика Бенфика
Жоау Мариу Жоау Мариу
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
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Арсенал Арсенал
Мохамед Камара Мохамед Камара
Александр Шлагер Александр Шлагер
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Шахтер Шахтер
Левин Блум Левин Блум
Реал Мадрид Реал Мадрид
Янг Бойз Янг Бойз
Николай Матвиенко Николай Матвиенко
Букайо Сака Букайо Сака
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Жоау Канселу Жоау Канселу
Филип Фоден Филип Фоден
Лои Опенда Лои Опенда
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Футбол Футбол

Самые результативные игроки в пятом туре фэнтези Лиги чемпионов.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жоау Мариу, полузащитник, «Бенфика» (0,37%) – 16 очков

Жоау Мариу проводит невзрачный сезон, но против своего бывшего клуба оформил хет-трик за 29 минут. К слову, за пять лет в «Интере» португалец забил всего четыре гола. Даже с учетом того, что в последнем туре «Бенфика» сыграет против «Зальцбурга», вряд ли стоит рассматривать Мариу в свою команду: выглядит скорее как яркая месть бывшему клубу, чем как то, что может повториться снова.

Хаким Зиеш, полузащитник, «Галатасарай» (0,42%) – 15 очков

Марокканец забил два штрафных – и неважно, что в обоих случаях большие вопросы к вратарю «Ман Юнайтед» Андре Онана. Вдобавок у Хакима классная голевая на третий мяч. В последнем туре «Галатасарай» будет играть на победу с «Копенгагеном» – только выигрыш позволит выйти из группы. Матч тоже вполне может быть результативным, а Зиеш явно будет в центре внимания.

Фил Фоден, полузащитник, «Манчестер Сити» (3,82%) – 11 очков

«Манчестер Сити» победил «Лейпциг», проигрывая в два мяча, а Фоден признан лучшим игроком матча и поучаствовал во всех голах команды. Четыре созданных шанса, гол и ассист. К слову, для «Сити» это 18-й матч подряд без поражений в Лиге чемпионов. «Сити» вышел в плей-офф с первого места, так что наверняка в последнем туре Фоден получит отдых. Ведь в чемпионате борьба очень плотная.

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Жоау Канселу, защитник, «Барселона» (14,86%) – 11 очков

Португалец впервые в карьере забил и сделал ассист в матче Лиги чемпионов. Лучший в матче по касаниям в штрафной (11), созданным шансам (5) и вступлениям в дриблинг (6). Канселу – обязательный защитник для вашей команды.

Лои Опенда, нападающий, «РБ Лейпциг» (2,48%) – 10 очков

Бельгиец сделал дубль в ворота грозного «Сити», хоть для победы этого и не хватило. Голы отличные: при первом классно поставил корпус, во втором эпизоде оттеснил Рубена Диаша и обыграл Йошко Гвардиола. В двадцати играх за «Лейпциг» у Опенды уже 13 голов и три ассиста. В последнем туре команда принимает «Янг Бойз» – соперника, которому Лои вполне может положить и еще дубль. Даже без турнирной мотивации.

Дедлайн на 6-й тур ЛЧ – в 20:45 мск, 12 декабря. Начнем матчами «Ланс» – «Севилья» и ПСВ – «Арсенал».

 

1 комментарий
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вообще никого 🥲
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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