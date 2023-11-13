Защитник-риск, сухой «МЮ», сомнительные и надежные игроки. Сборная тура в фэнтези АПЛ

Главные герои 13-го тура в фэнтези АПЛ.

Как выглядит сборная тура:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Маркус Тавернье, полузащитник, «Борнмут» (0,11%) – 13 очков

Тавернье оформил первый дубль в карьере. Лучший в матче по ударам (6) и по xG (1,22). У «Борнмута» дальше неплохой календарь: «Астон Виллу» принимают дома, которая в гостях пропустила уже 13 голов, больше только у четырех команд, и «Кристал Пэлас» – проиграли четыре из пяти последних матчей. Хороших полузащитников и так хватает, но если хотите рискнуть – берите англичанина.

Жоао Педро, нападающий, «Брайтон» (4,15%) – 12 очков

Бразилец сначала замкнул классную подачу Паскаля Гросса, а потом заработал пенальти и сам же его реализовал, в конце почти убежал один на один, но сил уже не хватило. Рассматривать его покупку – сомнительно, даже с учетом исполнения пенальти, слишком уж часто Роберто Де Дзерби ротирует состав.

Морган Гиббс-Уайт, полузащитник, «Ноттингем Форест» (0,58%) – 11 очков

Англичанин забил первый мяч в сезоне АПЛ: реализовал пенальти, еще отдал ассист. Лучший в клубе по ударам, подает угловые, исполняет пенальти. Календарь у «Ноттингема» хороший: «Эвертон», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», так что в теории можно брать.

Диогу Далот, защитник, «Манчестер Юнайтед» (1,87%) – 9 очков

«Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби от «Сити» выиграл три раза подряд и ни в одном матче не пропустил, сейчас, с «Эвертоном», был уже пятый сухой матч в сезоне АПЛ, больше только у «Арсенала» (шесть). Далот – лучший из защитников «Юнайтед» по ударам (9), касаниям в штрафной (16) и созданным шансам (15), но дальше сложный календарь: «Ньюкасл», «Челси», «Борнмут» и «Ливерпуль».

Аарон Рэмсдейл, вратарь, «Арсенал» (4,02%) – 6 очков

«Арсенал» выиграл с сухим счетом, но Рэмсдейл заставил волноваться болельщиков, совершил пару грубых ляпов. Только Жозе Са допустил больше ошибок (9), приводящих к удару, чем Рэмсдейл (5) в АПЛ в 2023-м. Так что можно смело покупать конкурента – Давида Райя и не переживать за его место в основе.