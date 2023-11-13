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Защитник-риск, сухой «МЮ», сомнительные и надежные игроки. Сборная тура в фэнтези АПЛ

Диогу Далот Диогу Далот
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Роберто Де Дзерби Роберто Де Дзерби
Борнмут Борнмут
fantasy fantasy
Джеймс Тавернье Джеймс Тавернье
Морган Гиббс-Уайт Морган Гиббс-Уайт
Жоао Педро Жезус Жоао Педро Жезус
Футбол Футбол

Главные герои 13-го тура в фэнтези АПЛ.

Как выглядит сборная тура:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Маркус Тавернье, полузащитник, «Борнмут» (0,11%) – 13 очков

Тавернье оформил первый дубль в карьере. Лучший в матче по ударам (6) и по xG (1,22). У «Борнмута» дальше неплохой календарь: «Астон Виллу» принимают дома, которая в гостях пропустила уже 13 голов, больше только у четырех команд, и «Кристал Пэлас» – проиграли четыре из пяти последних матчей. Хороших полузащитников и так хватает, но если хотите рискнуть – берите англичанина.

Жоао Педро, нападающий, «Брайтон» (4,15%) – 12 очков

Бразилец сначала замкнул классную подачу Паскаля Гросса, а потом заработал пенальти и сам же его реализовал, в конце почти убежал один на один, но сил уже не хватило. Рассматривать его покупку – сомнительно, даже с учетом исполнения пенальти, слишком уж часто Роберто Де Дзерби ротирует состав.

Морган Гиббс-Уайт, полузащитник, «Ноттингем Форест» (0,58%) – 11 очков

Англичанин забил первый мяч в сезоне АПЛ: реализовал пенальти, еще отдал ассист. Лучший в клубе по ударам, подает угловые, исполняет пенальти. Календарь у «Ноттингема» хороший: «Эвертон», «Фулхэм», «Вулверхэмптон», так что в теории можно брать.

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Диогу Далот, защитник, «Манчестер Юнайтед» (1,87%) – 9 очков

«Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби от «Сити» выиграл три раза подряд и ни в одном матче не пропустил, сейчас, с «Эвертоном», был уже пятый сухой матч в сезоне АПЛ, больше только у «Арсенала» (шесть). Далот – лучший из защитников «Юнайтед» по ударам (9), касаниям в штрафной (16) и созданным шансам (15), но дальше сложный календарь: «Ньюкасл», «Челси», «Борнмут» и «Ливерпуль».

Аарон Рэмсдейл, вратарь, «Арсенал» (4,02%) – 6 очков

«Арсенал» выиграл с сухим счетом, но Рэмсдейл заставил волноваться болельщиков, совершил пару грубых ляпов. Только Жозе Са допустил больше ошибок (9), приводящих к удару, чем Рэмсдейл (5) в АПЛ в 2023-м. Так что можно смело покупать конкурента – Давида Райя и не переживать за его место в основе.

Следующий тур стартует в субботу, 2 декабря, дедлайн в 18:00. Первыми сыграют «Арсенал» с «Вулверхэмптоном», «Бернли» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд» с «Лутоном».

1 комментарий

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