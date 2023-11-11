Веселый тур ЛЧ: кто будет забивать и громить? И кто неожиданный нужен нам в фэнтези, чтобы подняться?

Главное перед предпоследним туром группового этапа Лиги чемпионов в фэнтези.

Кто идеальный капитан на тур?

Тьерри Анри, («Эспирето»), 433-е место

29-е место в прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ и 44-е – в плей-офф. Около девяти лет в фэнтези на Sports.ru.

– В турнире, где одновременно есть Эрлинг Холанд, Киллиан Мбаппе, Харри Кейн и Роберт Левандовски, понятие «идеальный капитан» размыто. Но у Кейна самый слабый соперник («Копенгаген»), а турнирное положение уже никак не давит на «Баварию» – можно играть в удовольствие при домашних трибунах. Единственный аргумент против – возможная ротация лидеров, это может сказаться на атакующем потенциале мюнхенцев.

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

– Думаю, большинство будет выбирать между Кейном и Холандом. Теоретически обоих могут ротировать, так как команды уже вышли из группы, но если будет информация, чтобы оба сыграют – Холанд мне нравится больше. «Копенгаген» показался более крепкой командой. Помимо прочего, у датчан еще есть шансы на выход из группы.

Третьим выбором будет Левандовски. «Барселона» постарается реабилитироваться за поражение в прошлом туре и закрыть вопрос с первым местом в группе.

mails («Орден Красной Звезды»), 605-е место

– Кейн. «Бавария» решила вопросы с выходом из группы и может просто наслаждаться, соперник слабый, домашние трибуны, все в пользу Кейна. Единственный момент – Томас Тухель может ротировать состав, но Кейн очень редко отдыхает.

Мбаппе. В первом матче между с «Ньюкаслом» парижане сыграли слабо и были разгромлены, сейчас захотят отомстить, тем более играют дома, а «Ньюкасл» обескровлен травмами.

Холанд. Норвежец в любой игре способен забить, с любым соперником.

Где ждете больше всего голов, а где – низовой матч?

Тьерри Анри: Во-первых, жду много голов в матче «ПСЖ» – «Ньюкасл». Парижане явно не забыли унизительное поражение 1:4 в первой игре, потому команда Луиса Энрике во главе с Мбаппе будет рвать в атаке. С прошлой встречи лазарет «Ньюкасла» существенно пополнился игроками стартового состава. Турнирное положение также заставляет обе команды играть на победу, поэтому отсиживаться в обороне англичанам нет смысла.

Во-вторых, выделил бы матч «Реал Сосьедад» – «Зальцбург». Испанская команда уже обеспечила выход в плей-офф, но при домашних трибунах, думаю, попытается забить как можно больше, а австрийцы не отличается уверенной обороной.

Как низкорезультативный бросается в глаза матч «Лацио» – «Селтик», обе команды пока совсем не впечатляют. Еще считаю, что проблемы с голами могут появиться в матче «Барселона» – «Порту». В последних матчах атака каталонцев не выглядит привычно опасной, первый матч между ними тоже был низовым (всего один гол).

St.Louis: Этот тур, как и вся Лига чемпинов, должен быть верховым. Много топовых команд играют дома. Однозначно будет много мячей в матчах «Баварии», «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Арсенала». Тот же «Реал» постарается накидать «Наполи» и на «Бернабеу».

Латентный разгром тура – от «ПСЖ». Явно захочется отомстить за поражение в первом круге. Помимо этого, «Ньюкасл» в Лиге чемпионов провалил все выездные игры.

«Боруссия» максимально закрывается в гостях — однозначно жду низ у нее в Милане. «Бенфика» – «Интер» и «Севилья» – ПСВ тоже должны быть низкорезультативными.

mails: Жду много мячей в матчах «ПСЖ» – «Ньюкасл», «Сити» – «Лейпциг», «Галатасарай» – «Юнайтед» и «Бавария» – «Копенгаген». Еще богатым на голы может стать матч «Шахтера» с «Антверпеном».

Низ прогнозирую в мачте «Барселона» – «Порту». Каталонцы явно не в форме, только в одном из пяти последних матчей чемпионата Испании забили больше одного.

Топ-3 игрока, которые помогут подняться в общем зачете – выбираем

Тьерри Анри: Очевидных игроков с большим процентом владения типа Холанда, Мбаппе, Беллингема, Сака и т.д. рассматривать не буду.

Микель Ойарсабаль. Можно сказать, восстал из пепла после провального прошлого сезона. Ойарсабаль сейчас в огне, играет на позиции центрфорварда, бьет пенальти. Если Иманоль Альгуасиль не задумает большой ротации, потенциально это один из лучших пиков в полузащиту на тур.

Усман Дембеле. C каждым новым матчем за парижан выглядит все увереннее. По ожидаемым ассистам один из лучших во французской лиге. Так как отсутствует Дэн Берн, вероятно, будет разносить левый фланг обороны «Ньюкасла».

Альваро Мората. Еще один игрок в блистательной форме. В сезоне Ла Лиги забил семь мячей, у него абсолютно лучший показатель по ожидаемым голам (xG), а в Лиге чемпионов забил уже пять раз в четырех матчах.

St.Louis: Капитаны Киллиан Мбаппе или Букайо Сака. А также Рикарду Орта (из «Браги») и Габриэл Жезус. mails: Родриго. Процент владения сейчас – 3,10, оформил дубль на выходных в чемпионате Испании, к тому же лучший в Ла Лиге по ударам – 41.

Рикарду Орта. «Брага» будет принимать идущий на дне в чемпионате Германии «Унион». У Орты процент владения – всего 0,37, он сделал дубль в Кубке Португалии на выходных и недавно забил за сборную Португалии.

Альваро Мората. Процент владения тоже небольшой – 6,86, «Атлетико» в хорошей форме, сам Мората тоже.

Дедлайн на 5-й тур Лиги чемпионов – 20:45 мск 28 ноября . Первыми сыграют «Лацио» – «Селтик» и «Шахтер» – «Антверпен».

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce, Stu Forster, Alexander Hassenstein