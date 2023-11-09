«Сити» vs «Ливерпуль»: фэнтези-превью. Кого брать на тур из супертоп-матча?

Еще неочевидный вариант в «Пэлас».

Превью 13-го тура в фэнтези АПЛ, где «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

Кто идеальный капитан на тур?

Когда топы – как сейчас «Сити» с «Ливерпулем» – играют между собой, вопрос максимално актуальный.

mails («Орден Красной Звезды»), 1187-е место

– Сложный тур для выбора капитана. Два игрока, которым мы часто отдаем повязку, играют между собой. В игроков «Арсенала» сложно попасть, да они и играют на выезде против крепкого «Брентфорда». Если особо не париться и не выдумывать с выбором, стоит просто делать капитаном Эрлинга Холанда – это почти всегда работает.

Еще я бы обратил внимание на Олли Уоткинса. Да, «Астон Вилла» далеко не так хороша в гостях, но «Тоттенхэм» будет играть без трех основных защитников, жду веселый матч. Вариант с Сон Хын Мином тоже рабочий.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– Идеального капитана в этом туре нет. Холанд – лучший из надежных вариантов. С отрывом лучший по большим шансам на протяжении сезона (первый за четыре последних тура). Дома реализует моменты лучше, чем на выезде. У «Ливерпуля» хорошая оборона, но не самая топовая в гостях: нигде не входят в топ-5 по лучшим показателям.

Другой кандидат – Сон. «Астон Вилла» – третья худшая оборона на выезде (по большим шансам), но с травмами Микки ван де Вена и Джеймса Мэддисона, а также дисквалификацией Кристиана Ромеро выход из обороны в атаку может быть затруднен, что послужит на пользу «Вилле». Олли Уоткинс, Мусса Диаби и Мэтти Кэш захотят поживиться высокой линией обороны «Тоттенхэма».

У «Манчестер Сити» – лучшая оборона дома по всем показателям, но я не верю, что «Сити» сохранит сухарь. И в этом случае первым делом приходит на ум египетский король.

Montafly («Орден Красной Звезды»), 534 место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Для выбора капитана тур действительно сложный: очевидных опций нет вовсе. Даже Джеррод Боуэн, которого можно было рассмотреть под «Бернли», получил травму. Я бы рассматривал два варианта:

1. Надежно – Холанд. «Манчестер Сити» играет дома, «Ливерпуль» небезгрешен в защите. Когда не знаешь, что делать, выбирай самое простое решение.

2. Сон против «Астон Виллы» дома. Команда Эмери не очень здорово играет в гостях и что самое главное – прилично пропускает.

Что будете делать с игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»?

Предстоит принять главное решение тура.

mails: Тут все просто. Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха оставляем, а остальных продаем.

Арам Газарян: Защиту в запас, если есть достойные кандидатуры в атаке – однозначно в старт. В последних трех матчах на «Этихаде» между этими командами забивали в среднем пять мячей. В этом сезоне количество сухих матчей драматически упало, плюс я полагаю, так как это первый матч тура, команды будут не полностью готовы, это дополнительно откроет игру. В любом случае топовых всегда стоит ставить в старт.

Montafly: Буду оставлять. Меня устраивает компания из Холанда, Фила Фодена и Салаха – у всех шансы на результативные действия даже несмотря на такой матч. В случае с «Сити» я вообще не смотрю особо на календарь (да и не так уж много у нас пиков сейчас, чтобы продавать игроков из «Сити»), а у «Ливерпуля» расписание более чем приемлемое, чтобы ради одного матча избавляться, например, от Салаха – этого точно не стоит делать.

Покупать кого-то из «Кристал Пэлас»? Календарь приятный

Их следующие соперники – «Лутон», «Вест Хэм» и «Борнмут».

mails: Не сказал бы, что «Кристал Пэлас» так хорош, но вот их соперники не впечатляют. «Лутон», «Вест Хэм» и «Борнмут» входят в пятерку худших команд по допущенным моментам у своих ворот. У «Пэлас» восстановились от травм их два главных креативщика – Эбериче Эзе и Майкл Олисе. Первый уже отметился голом и ассистом, также он исполняет пенальти, а второй лишь вышел на замену в последнем туре. Есть еще Одсонн Эдуар, за последние четыре тура лучший в команде по ударам (11) и касаниям в штрафной (22). Из этой тройки наиболее привлекателен Эзе.

В защите обратил бы внимание на капитана Джоэла Уорда. Он дешевле партнеров и за последние четыре тура лучший в команде среди защитников по ударам (5) и созданным шансам (2).

Арам Газарян: Эзе – главное звено в атаке «орлов», пенальтист, исполнитель стандартов. Если и брать, то его, особенно после сообщений о травме Джеррода Боуэна. С возвращением Эзе вырастет атакующая активность Эдуара.

Два ближайших матча – с командами, хуже всего обороняющимися на стандартах. Кстати, о стандартах. Лучший по ударам с начала сезона – Йоаким Андресен, а у Джоэла Уорда особое чутье. Поэтому взять одного защитника или одного из лучших голкиперов лиги – верное решение.

Montafly: Мне не нравится атакующая активность «Пэлас». Ситуация с возвращением Эзе и Олисе должна чуть выправиться, но на данный момент даже при победе 2:0 над «Бернли» 2:0 команда нанесла за матч лишь четыре удара.

Как самоцель рассматривать их пики в атаку точно не планирую, но если нужен будет бюджетный нападающий/полузащитник – возможно, рассмотрю Эдуара или Эзе.

С сухими матчами поприятнее: на них команда Ройя Ходжсона точно способна. Другое дело, что защитные пики с очень слабым атакующим потенциалом. Лучший вариант – определенно Андерсен, а если нужно сэкономить, я бы рассмотрел Уорда (его потенциал не сильно меньше остальных защитников за исключением Андерсена). Но будьте аккуратны: у него уже три желтых карточки, получит еще две – уедет на дисквалификацию.

Дедлайн на 13-й тур – в 15:30 мск 25 ноября, в субботу . Первыми сыграют лидеры: «Манчестер Сити» против «Ливерпуля».

Фото: Andrew Yates, /Micah Crook, David Klein/Global Look Press