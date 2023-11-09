Футбольный фэнтези-блог
Блог
Фэнтези

«Сити» vs «Ливерпуль»: фэнтези-превью. Кого брать на тур из супертоп-матча?

fantasy fantasy
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Мэтти Кэш Мэтти Кэш
Мусса Диаби Мусса Диаби
Тоттенхэм Тоттенхэм
Йоаким Андерсен Йоаким Андерсен
Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар
Эберечи Эзе Эберечи Эзе
Майкл Олисе Майкл Олисе
Джоэл Уорд Джоэл Уорд
Мохамед Салах Мохамед Салах
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Футбол Футбол

Еще неочевидный вариант в «Пэлас».

Превью 13-го тура в фэнтези АПЛ, где «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем».

Кто идеальный капитан на тур?

Когда топы – как сейчас «Сити» с «Ливерпулем» – играют между собой, вопрос максимално актуальный.

mails («Орден Красной Звезды»), 1187-е место

– Сложный тур для выбора капитана. Два игрока, которым мы часто отдаем повязку, играют между собой. В игроков «Арсенала» сложно попасть, да они и играют на выезде против крепкого «Брентфорда». Если особо не париться и не выдумывать с выбором, стоит просто делать капитаном Эрлинга Холанда – это почти всегда работает.

Еще я бы обратил внимание на Олли Уоткинса. Да, «Астон Вилла» далеко не так хороша в гостях, но «Тоттенхэм» будет играть без трех основных защитников, жду веселый матч. Вариант с Сон Хын Мином тоже рабочий.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– Идеального капитана в этом туре нет. Холанд – лучший из надежных вариантов. С отрывом лучший по большим шансам на протяжении сезона (первый за четыре последних тура). Дома реализует моменты лучше, чем на выезде. У «Ливерпуля» хорошая оборона, но не самая топовая в гостях: нигде не входят в топ-5 по лучшим показателям.

Другой кандидат – Сон. «Астон Вилла» – третья худшая оборона на выезде (по большим шансам), но с травмами Микки ван де Вена и Джеймса Мэддисона, а также дисквалификацией Кристиана Ромеро выход из обороны в атаку может быть затруднен, что послужит на пользу «Вилле». Олли Уоткинс, Мусса Диаби и Мэтти Кэш захотят поживиться высокой линией обороны «Тоттенхэма». 

У «Манчестер Сити» – лучшая оборона дома по всем показателям, но я не верю, что «Сити» сохранит сухарь. И в этом случае первым делом приходит на ум египетский король.

Телеграм-канал обо всем фэнтези на Sports.ru

Montafly («Орден Красной Звезды»), 534 место

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Для выбора капитана тур действительно сложный: очевидных опций нет вовсе. Даже Джеррод Боуэн, которого можно было рассмотреть под «Бернли», получил травму. Я бы рассматривал два варианта:

1. Надежно – Холанд. «Манчестер Сити» играет дома, «Ливерпуль» небезгрешен в защите. Когда не знаешь, что делать, выбирай самое простое решение.

2. Сон против «Астон Виллы» дома. Команда Эмери не очень здорово играет в гостях и что самое главное – прилично пропускает.

Что будете делать с игроками «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»?

Предстоит принять главное решение тура.

mails: Тут все просто. Эрлинга Холанда и Мохамеда Салаха оставляем, а остальных продаем.

Арам Газарян: Защиту в запас, если есть достойные кандидатуры в атаке – однозначно в старт. В последних трех матчах на «Этихаде» между этими командами забивали в среднем пять мячей. В этом сезоне количество сухих матчей драматически упало, плюс я полагаю, так как это первый матч тура, команды будут не полностью готовы, это дополнительно откроет игру. В любом случае топовых всегда стоит ставить в старт.

Montafly: Буду оставлять. Меня устраивает компания из Холанда, Фила Фодена и Салаха – у всех шансы на результативные действия даже несмотря на такой матч. В случае с «Сити» я вообще не смотрю особо на календарь (да и не так уж много у нас пиков сейчас, чтобы продавать игроков из «Сити»), а у «Ливерпуля» расписание более чем приемлемое, чтобы ради одного матча избавляться, например, от Салаха – этого точно не стоит делать.

Покупать кого-то из «Кристал Пэлас»? Календарь приятный

Их следующие соперники – «Лутон», «Вест Хэм» и «Борнмут».

mails: Не сказал бы, что «Кристал Пэлас» так хорош, но вот их соперники не впечатляют. «Лутон», «Вест Хэм» и «Борнмут» входят в пятерку худших команд по допущенным моментам у своих ворот. У «Пэлас» восстановились от травм их два главных креативщика – Эбериче Эзе и Майкл Олисе. Первый уже отметился голом и ассистом, также он исполняет пенальти, а второй лишь вышел на замену в последнем туре. Есть еще Одсонн Эдуар, за последние четыре тура лучший в команде по ударам (11) и касаниям в штрафной (22). Из этой тройки наиболее привлекателен Эзе.

В защите обратил бы внимание на капитана Джоэла Уорда. Он дешевле партнеров и за последние четыре тура лучший в команде среди защитников по ударам (5) и созданным шансам (2).

Арам Газарян: Эзе – главное звено в атаке «орлов», пенальтист, исполнитель стандартов. Если и брать, то его, особенно после сообщений о травме Джеррода Боуэна. С возвращением Эзе вырастет атакующая активность Эдуара.

Два ближайших матча – с командами, хуже всего обороняющимися на стандартах. Кстати, о стандартах. Лучший по ударам с начала сезона – Йоаким Андресен, а у Джоэла Уорда особое чутье. Поэтому взять одного защитника или одного из лучших голкиперов лиги – верное решение.

Montafly: Мне не нравится атакующая активность «Пэлас». Ситуация с возвращением Эзе и Олисе должна чуть выправиться, но на данный момент даже при победе 2:0 над «Бернли» 2:0 команда нанесла за матч лишь четыре удара.

Как самоцель рассматривать их пики в атаку точно не планирую, но если нужен будет бюджетный нападающий/полузащитник – возможно, рассмотрю Эдуара или Эзе.

С сухими матчами поприятнее: на них команда Ройя Ходжсона точно способна. Другое дело, что защитные пики с очень слабым атакующим потенциалом. Лучший вариант – определенно Андерсен, а если нужно сэкономить, я бы рассмотрел Уорда (его потенциал не сильно меньше остальных защитников за исключением Андерсена). Но будьте аккуратны: у него уже три желтых карточки, получит еще две – уедет на дисквалификацию. 

Дедлайн на 13-й тур – в 15:30 мск 25 ноября, в субботу. Первыми сыграют лидеры: «Манчестер Сити» против «Ливерпуля».

Фото: Andrew Yates, /Micah Crook, David Klein/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий