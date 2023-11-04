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Запутались, кто идеальный капитан? Помогаем и решаем, кого брать в Fantasy АПЛ

Каору Митома Каору Митома
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Букайо Сака Букайо Сака
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси Челси
Брайтон Брайтон
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Симон Аденгра Симон Аденгра
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Лучшие варианты на тур в англиийском фэнтези.

Кто идеальный капитан? А то ведь все уже запутались

Ключевой вопрос без конкретного ответа уже несколько туров: Холанд не приносит, Салах промолчал. Как быть?

Юрий jutee92

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– Выбрать капитана в 12-м туре непросто. Букайо Сака, Каору Митома, Бруну Фернандеш играют дома против новичков лиги, которые не выглядят убедительно. Есть еще Мохамед Салах и Олли Уоткинс, команды которых в этом сезоне еще не теряли очков дома и в среднем забивают по три и четыре мяча за игру соответственно, у них тоже домашние матчи.

Не стоит забывать про «Манчестер Сити». Да, у них сложный выезд к «Челси», но это лучшая команда чемпионата, а Эрлинг Холанд лучший бомбардир. Выбор зависит от того, кто уже есть в вашей команде. У меня, например, нет Сака и Уоткинса. Я остановился на Салахе, но до последнего буду думать о капитанстве Фернандеша, португалец с первого тура в моей команде, сам не знаю зачем и почему.

Evgeny Ivanov («Балтика»), 783-е место

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– Не буду оригинальным и назову надежными вариантами Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда. Из романтических вариантов можно рассмотреть Букайо Сака и Бруну Фернандеша.

mails («Орден Красной Звезды»), 1150-е место

– Больше склоняюсь к Салаху. «Ливерпуль» дома хорош, за пять домашних матчей в АПЛ забил 14 мячей, каждый раз отличался египтянин. Фернандеша не рассматриваю, даже с учетом домашней игры против новичка «Лутона» – из-за текущей невнятной формы «Манчестер Юнайтед». Холанд как обычно будет одним из самых популярных выборов, но последние четыре матча «Сити» выиграл у «Челси» с одинаковым счетом 1:0. Не стоит относиться серьезно к такой статистике, но задуматься можно.

Какую схему предпочитаете? 3-4-3, 3-5-2 или вообще другую?

Первое, с чем важно определяться, чтобы потом наполнять состав.

Юрий jutee92: Предпочитаю 3-5-2. Выбор пиков в полузащиту намного больше, чем в нападение. В этом сезоне есть неплохие полузащитники в любой ценовой категории, которые дают возможность балансировать состав и держать в команде вместе Холанда, Салаха и Сон Хын Мина. Важно и то, что полузащитник получает на одно очко больше за гол и бонус за сухой матч, в отличие от нападающего.

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Evgeny Ivanov: Сейчас играю в 3-5-2, так как много интересных пиков в полузащите. Но в целом 3-4-3 тоже вариант рабочий. Больше трех защитников ставить в любом турнире – авантюра, а уж в АПЛ тем более.

mails: В этом сезоне практически с первых туров перешел на схему 3-5-2, так как большой выбор добротных полузащитников, а в нападении только Холанд и Уоткинс.

Собираетесь покупать игроков «Брайтона», кроме очевидного Каору Митомы под домашний матч с «Шеффилдом»?

Юрий jutee92: Нет. Считаю, что одного Митомы вполне достаточно. Японец – единственный надежный пик в «Брайтоне»: и по минутам, и по цифрам.

Evgeny Ivanov: С «Брайтоном» стоит быть осторожнее, все же и форма в последнее время не топ, и Лига Европы на неделе. Можно легко наткнуться на ротацию. Одного игрока оттуда вполне достаточно.

mails: Отметил бы Паскаля Гросса. Малый процент владения (1,61%), последние матчи играет по 90 минут, подает стандарты, а «Шеффилд Юнайтед» допускает очень много ударов со стандартных положений и пропустил с них шесть мячей, больше только «Борнмут».

Еще есть Симон Аденгра: последние матчи проводит в старте, на 1 млн дешевле Митомы. За последние четыре тура в АПЛ практически не уступает ему по ударам – Митома (7), Аденгра (6), но сыграл 90 минут в Лиге Европы, там гол и ассист. С защитой сложнее, у «Брайтона» в АПЛ ни одного сухого матча, а в Лиге Европы получили травмы капитан Льюис Данк и только-только восстановившийся Первис Эступиньян, степень его повреждения нужно проверять.

Дедлайн в 11-м туре – 15:30 мск в субботу, 11 ноября, первыми сыграют «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Lewis Storey

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