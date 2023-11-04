Запутались, кто идеальный капитан? Помогаем и решаем, кого брать в Fantasy АПЛ

Лучшие варианты на тур в англиийском фэнтези.

Кто идеальный капитан? А то ведь все уже запутались

Ключевой вопрос без конкретного ответа уже несколько туров: Холанд не приносит, Салах промолчал. Как быть?

Юрий jutee92

Пять лет играет в фэнтези АПЛ.

– Выбрать капитана в 12-м туре непросто. Букайо Сака, Каору Митома, Бруну Фернандеш играют дома против новичков лиги, которые не выглядят убедительно. Есть еще Мохамед Салах и Олли Уоткинс, команды которых в этом сезоне еще не теряли очков дома и в среднем забивают по три и четыре мяча за игру соответственно, у них тоже домашние матчи.

Не стоит забывать про «Манчестер Сити». Да, у них сложный выезд к «Челси», но это лучшая команда чемпионата, а Эрлинг Холанд лучший бомбардир. Выбор зависит от того, кто уже есть в вашей команде. У меня, например, нет Сака и Уоткинса. Я остановился на Салахе, но до последнего буду думать о капитанстве Фернандеша, португалец с первого тура в моей команде, сам не знаю зачем и почему.

Evgeny Ivanov («Балтика»), 783-е место

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– Не буду оригинальным и назову надежными вариантами Мохамеда Салаха и Эрлинга Холанда. Из романтических вариантов можно рассмотреть Букайо Сака и Бруну Фернандеша.

mails («Орден Красной Звезды»), 1150-е место

– Больше склоняюсь к Салаху. «Ливерпуль» дома хорош, за пять домашних матчей в АПЛ забил 14 мячей, каждый раз отличался египтянин. Фернандеша не рассматриваю, даже с учетом домашней игры против новичка «Лутона» – из-за текущей невнятной формы «Манчестер Юнайтед». Холанд как обычно будет одним из самых популярных выборов, но последние четыре матча «Сити» выиграл у «Челси» с одинаковым счетом 1:0. Не стоит относиться серьезно к такой статистике, но задуматься можно.

Какую схему предпочитаете? 3-4-3, 3-5-2 или вообще другую?

Первое, с чем важно определяться, чтобы потом наполнять состав.

Юрий jutee92: Предпочитаю 3-5-2. Выбор пиков в полузащиту намного больше, чем в нападение. В этом сезоне есть неплохие полузащитники в любой ценовой категории, которые дают возможность балансировать состав и держать в команде вместе Холанда, Салаха и Сон Хын Мина. Важно и то, что полузащитник получает на одно очко больше за гол и бонус за сухой матч, в отличие от нападающего.

Evgeny Ivanov: Сейчас играю в 3-5-2, так как много интересных пиков в полузащите. Но в целом 3-4-3 тоже вариант рабочий. Больше трех защитников ставить в любом турнире – авантюра, а уж в АПЛ тем более.

mails: В этом сезоне практически с первых туров перешел на схему 3-5-2, так как большой выбор добротных полузащитников, а в нападении только Холанд и Уоткинс.

Собираетесь покупать игроков «Брайтона», кроме очевидного Каору Митомы под домашний матч с «Шеффилдом»?

Юрий jutee92: Нет. Считаю, что одного Митомы вполне достаточно. Японец – единственный надежный пик в «Брайтоне»: и по минутам, и по цифрам.

Evgeny Ivanov: С «Брайтоном» стоит быть осторожнее, все же и форма в последнее время не топ, и Лига Европы на неделе. Можно легко наткнуться на ротацию. Одного игрока оттуда вполне достаточно.

mails: Отметил бы Паскаля Гросса. Малый процент владения (1,61%), последние матчи играет по 90 минут, подает стандарты, а «Шеффилд Юнайтед» допускает очень много ударов со стандартных положений и пропустил с них шесть мячей, больше только «Борнмут».

Еще есть Симон Аденгра: последние матчи проводит в старте, на 1 млн дешевле Митомы. За последние четыре тура в АПЛ практически не уступает ему по ударам – Митома (7), Аденгра (6), но сыграл 90 минут в Лиге Европы, там гол и ассист. С защитой сложнее, у «Брайтона» в АПЛ ни одного сухого матча, а в Лиге Европы получили травмы капитан Льюис Данк и только-только восстановившийся Первис Эступиньян, степень его повреждения нужно проверять.

Дедлайн в 11-м туре – 15:30 мск в субботу, 11 ноября, первыми сыграют «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Lewis Storey