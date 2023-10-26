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Лучшие форварды, лучшие идеи капитанов, лучшие недооцененные игроки – кого брать в Fantasy ЛЧ, чтобы подняться?

Браис Мендес Браис Мендес
Филип Фоден Филип Фоден
Мехди Тареми Мехди Тареми
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Харри Кейн Харри Кейн
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Манчестер Сити Манчестер Сити
Жоау Канселу Жоау Канселу
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Порту Порту
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Джакомо Распадори Джакомо Распадори
Эдвард Нкетиа Эдвард Нкетиа
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Главные вопросы перед 4-м туром в фэнтези Лиги чемпионов.

Два-три топ-полузащитника с владением меньше 5% – на ком сделать разницу?

St.Louis («Мачете»)

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

Фил Фоден. Процент владения – 2,59. Самый очевидный вариант, однозначно топовый пик, отдыхал в АПЛ, вышел только на замену, частично заменит Эрлинга Холанда.

Джакомо Распадори. Процент владения – 0,34. Итальянец заменят травмированного Виктора Осимхена, который уже приступил к тренировкам, но скорее всего не будет готов к Лиге чемпионов. В последних трех турах чемпионата Италии у Распадори два гола и ассист.

Габриэл Мартинелли (0,60). Думаю, «Арсеналу» будет очень удобно играть дома против «Севильи». В последнем матче АПЛ против «Ньюкасла» Мартинелли был лучшим по ударам (3) и созданным шансам (5).

Uralan Adjinjal («Сборная Фантазевича»)

В фэнтези четвертый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста. Топ-100 Лиги чемпионов прошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

Жереми Доку из «Сити». Процент владения – 1,9. Удивлен такой низкой популярностью, довольно часто замечал его в h2h-составах опытных игроков на старте турнира. После того, как бельгиец в АПЛ забил и отдал четыре ассиста в одном матче, он становится еще интереснее, но есть риск нарваться на ротацию состава.

Родриго из «Реала» (2,53%). Интересный вариант в пару к Джуду Беллингему.

mails («Орден Красной Звезды»)

– Фил Фоден (2,59%). Прям очень мало, и этим нужно пользоваться. Англичанин в последнем матче чемпионата Англии появился после перерыва, забил. Будем считать, что он отдохнул и готов выйти в старте матче против «Янг Бойз». За 11 туров в АПЛ у Фодена 23 созданных шанса – это второй показатель среди игроков «Манчестер Сити».

Браис Мендес (4,64%). У испанца три гола и ассист в трех турах Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» играет дома против «Бенфики», которая не набрала еще ни одного очка. Мендес лучший по ударам среди игрков «Сосъедада» – 23, еще и подает угловые.

Стоит ли делать капитаном защитника, чтобы подняться в общем зачете?

St.Louis: На мой взгляд, этот тур будет максимально верховым, потому что большинство топ-команд играет дома, так что логичнее отдать капитанство полузащитнику или нападающему. Я бы не рекомендовал делать капитаном защитника, это далеко не самая лучшая идея. Uralan Adjinjal: Я сам нахожусь довольно низко в общем зачете, но про такое не думаю по ряду причин. Первая – почти весь бюджет уходит на полузащитников и нападающих, а защитники добираются по остаточному принципу. Вторая – даже космические +6 за гол защитника смотрятся хорошо только вместе с сухим матчем или голевой передачей. Третья – те же 11-12 очков можно с бóльшим шансом получить на полузащитниках, интереснее искать капитана, который сделает разницу, в этом амплуа. mails: На мой взгляд, смысл в таком решении есть, если вы совсем далеко в общем зачете. Мне нравится вариант с Ашрафом Хакими. У мароканца в Лиге чемпионов пока одна голевая, а вот в чемпионате Франции в девяти матчах три гола и четыре ассиста. «ПСЖ» предстоит матч против «Милана», который в этой Лиге чемпионов еще не забивал. Еще отметил бы Жоау Канселу, который обычно очень активен в атаке, плюс к этому мы будем знать состав, так как матч «Шахтер» – «Барселона» среди первых.

Лучшая тройка нападающих на третий тур?

St.Louis: Харри Кейн. У него на бумаге легкий матч против «Галатасарая», который вряд ли будет играть от обороны, да и в целом турки в защите играют намного хуже, чем в атаке.

Эрлинг Холанд – если у нас будет точная информация, что он готов к матчу. Если нет, берем Хулиана Альвареса, так как «Манчестер Сити» предстоит игра против довольно слабого швейцарского клуба «Янг Бойз». Еще выделил бы Мехди Тареми, Антуана Гризманна и Эдварда Нкетиа.

Uralan Adjinjal: Как и в прошлом туре – Харри Кейн, Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес. При условии, что Холанд будет готов. Если нет и вы не хотите рисковать, то здесь нет однозначной топ-замены, а есть довольно обширный пул перспективных трансферов.

mails: Харри Кейн. Англичанин на выходных оформил хет-трик в гостях в ворота принципиального соперника и стал первым футболистом в истории Бундеслиги, забившим 15 мячей в 10 стартовых матчах. Отличная форма у нападающего мюнхенцев. В Лиге чемпионов у Кейна дела тоже хорошо: три матча, два гола и две голевые передачи.

Эрлинг Холанд. В последнем туре АПЛ был заменен в перерыве. Пеп Гвардиола сказал, что не хотел рисковать норвежцем – возможно, он будет готов к игре во вторник. Будем надеяться, что он отдохнул и готов уничтожать швейцарский «Янг Бойз», в прошлом туре он им забил два мяча. Если все же подтвердится, что Холанд не сыграет, берем Хулиана Альвареса.

Мехди Тареми. «Порту» в прошлом туре разгромил на выезде «Антверпен», теперь будет принимать их дома. «Антверпен» за три тура Лиги чемпионов пропустил уже 12 голов. У Тареми в этой Лиге чемпионов гол и две голевые, он исполняет пенальти. Правда, в прошлом туре чемпионата Португалии 11-метровый не забил. 

Дедлайн на 4-й тур Лиги чемпионов – 19:45 мск 7 ноября. Первыми сыграют «Боруссия» Д с «Ньюкаслом» и «Шахтер» с «Барселоной».

Фото: /Maja Hitij, Alex Grimm, Juan Manuel Serrano Arce

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