Главные вопросы перед 4-м туром в фэнтези Лиги чемпионов.

Два-три топ-полузащитника с владением меньше 5% – на ком сделать разницу?

St.Louis («Мачете»)

10 сезонов на Sports.ru и пять попаданий в топ-100 АПЛ. Автор телеграм-канала Fantasy Blocknote

– Фил Фоден. Процент владения – 2,59. Самый очевидный вариант, однозначно топовый пик, отдыхал в АПЛ, вышел только на замену, частично заменит Эрлинга Холанда.

Джакомо Распадори. Процент владения – 0,34. Итальянец заменят травмированного Виктора Осимхена, который уже приступил к тренировкам, но скорее всего не будет готов к Лиге чемпионов. В последних трех турах чемпионата Италии у Распадори два гола и ассист.

Габриэл Мартинелли (0,60). Думаю, «Арсеналу» будет очень удобно играть дома против «Севильи». В последнем матче АПЛ против «Ньюкасла» Мартинелли был лучшим по ударам (3) и созданным шансам (5).

Uralan Adjinjal («Сборная Фантазевича»)

В фэнтези четвертый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста. Топ-100 Лиги чемпионов прошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

– Жереми Доку из «Сити». Процент владения – 1,9. Удивлен такой низкой популярностью, довольно часто замечал его в h2h-составах опытных игроков на старте турнира. После того, как бельгиец в АПЛ забил и отдал четыре ассиста в одном матче, он становится еще интереснее, но есть риск нарваться на ротацию состава.

Родриго из «Реала» (2,53%). Интересный вариант в пару к Джуду Беллингему.

mails («Орден Красной Звезды»)

– Фил Фоден (2,59%). Прям очень мало, и этим нужно пользоваться. Англичанин в последнем матче чемпионата Англии появился после перерыва, забил. Будем считать, что он отдохнул и готов выйти в старте матче против «Янг Бойз». За 11 туров в АПЛ у Фодена 23 созданных шанса – это второй показатель среди игроков «Манчестер Сити».

Браис Мендес (4,64%). У испанца три гола и ассист в трех турах Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» играет дома против «Бенфики», которая не набрала еще ни одного очка. Мендес лучший по ударам среди игрков «Сосъедада» – 23, еще и подает угловые.

Стоит ли делать капитаном защитника, чтобы подняться в общем зачете?

St.Louis: На мой взгляд, этот тур будет максимально верховым, потому что большинство топ-команд играет дома, так что логичнее отдать капитанство полузащитнику или нападающему. Я бы не рекомендовал делать капитаном защитника, это далеко не самая лучшая идея. Uralan Adjinjal: Я сам нахожусь довольно низко в общем зачете, но про такое не думаю по ряду причин. Первая – почти весь бюджет уходит на полузащитников и нападающих, а защитники добираются по остаточному принципу. Вторая – даже космические +6 за гол защитника смотрятся хорошо только вместе с сухим матчем или голевой передачей. Третья – те же 11-12 очков можно с бóльшим шансом получить на полузащитниках, интереснее искать капитана, который сделает разницу, в этом амплуа. mails: На мой взгляд, смысл в таком решении есть, если вы совсем далеко в общем зачете. Мне нравится вариант с Ашрафом Хакими. У мароканца в Лиге чемпионов пока одна голевая, а вот в чемпионате Франции в девяти матчах три гола и четыре ассиста. «ПСЖ» предстоит матч против «Милана», который в этой Лиге чемпионов еще не забивал. Еще отметил бы Жоау Канселу, который обычно очень активен в атаке, плюс к этому мы будем знать состав, так как матч «Шахтер» – «Барселона» среди первых.

Лучшая тройка нападающих на третий тур?

St.Louis: Харри Кейн. У него на бумаге легкий матч против «Галатасарая», который вряд ли будет играть от обороны, да и в целом турки в защите играют намного хуже, чем в атаке.

Эрлинг Холанд – если у нас будет точная информация, что он готов к матчу. Если нет, берем Хулиана Альвареса, так как «Манчестер Сити» предстоит игра против довольно слабого швейцарского клуба «Янг Бойз». Еще выделил бы Мехди Тареми, Антуана Гризманна и Эдварда Нкетиа.

Uralan Adjinjal: Как и в прошлом туре – Харри Кейн, Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес. При условии, что Холанд будет готов. Если нет и вы не хотите рисковать, то здесь нет однозначной топ-замены, а есть довольно обширный пул перспективных трансферов.

mails: Харри Кейн. Англичанин на выходных оформил хет-трик в гостях в ворота принципиального соперника и стал первым футболистом в истории Бундеслиги, забившим 15 мячей в 10 стартовых матчах. Отличная форма у нападающего мюнхенцев. В Лиге чемпионов у Кейна дела тоже хорошо: три матча, два гола и две голевые передачи.

Эрлинг Холанд. В последнем туре АПЛ был заменен в перерыве. Пеп Гвардиола сказал, что не хотел рисковать норвежцем – возможно, он будет готов к игре во вторник. Будем надеяться, что он отдохнул и готов уничтожать швейцарский «Янг Бойз», в прошлом туре он им забил два мяча. Если все же подтвердится, что Холанд не сыграет, берем Хулиана Альвареса.

Мехди Тареми. «Порту» в прошлом туре разгромил на выезде «Антверпен», теперь будет принимать их дома. «Антверпен» за три тура Лиги чемпионов пропустил уже 12 голов. У Тареми в этой Лиге чемпионов гол и две голевые, он исполняет пенальти. Правда, в прошлом туре чемпионата Португалии 11-метровый не забил.

Дедлайн на 4-й тур Лиги чемпионов – 19:45 мск 7 ноября . Первыми сыграют «Боруссия» Д с «Ньюкаслом» и «Шахтер» с «Барселоной».

Фото: /Maja Hitij, Alex Grimm, Juan Manuel Serrano Arce