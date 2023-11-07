Внезапная звезда «Сити», хет-трик из «Челси», полезный и дешевый защитник. Герои тура в Fantasy АПЛ

Лучшие в 11-м туре АПЛ для фэнтези на Sports.ru.

Тут:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жереми Доку, полузащитник, «Манчестер Сити» (0,44%) – 20 очков

«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (6:1), а Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес остались без результативных действий – удивительно. Зато Жереми Доку стал звездой этого матча, бельгиец забил и отдал четыре ассиста. Он стал самым молодым футболистом, который оформил четыре результативные передачи в матче АПЛ, а также самым молодым игроком, поучаствовавшим в пяти или больше голах одного матча АПЛ. Дальше у «Сити» сложный календарь: «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», но скорее стоит смотреть на форму команды и игроков, а не на расписание. Если будете уверены в старте Доку, смело добирайте.

Николас Джексон, нападающий, «Челси» (4,15%) – 14 очков

В сумасшедшем матче с «Тоттенхэмом» форвард «Челси» воспользовался тем, что «Шпоры» даже вдевятером играли высоко. Он сделал хет-трик: забил все три в концовке. Хотя по сумме впечатлений у сенегальца все равно огромное проблемы с реализацией многочисленных моментов. Пока сложно быть уверенными в прорыве.

Бернарду Силва, полузащитник, «Манчестер Сити» (1,79%) – 12 очков

Бернарду обычно очень хорош в больших и решающих матчах, но и против аутсайдера «Борнмута» был шикарен: забил два и отлично взаимодействовал с Жереми Доку. Португалец лучший в матче по ударам (4) и второй по касаниям в штрафной (7). Не стоит ждать регулярных результативных действий от Бернарду, а вот такие вспышки нужно пробовать ловить.

Харри Тоффоло, защитник, «Ноттингем Форест» (0,20%) – 12 очков

«Ноттингем» провел образцовый матч, классно сдержали атаку «Астон Виллы». Англичанин здорово отыграл в обороне и отдал два ассиста. «Форест» проиграл только два из последних 20 домашних матчей в АПЛ (девять побед и девять ничьих) – с начала октября 2022-го только «Сити» и «Ливерпуль» (по одному) проиграли меньше домашних матчей. Тоффоло стоит всего 5,0, для запаса в вашем составе точно годится.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (1,11%) – 11 очков

Англичанин забрал себе практически все стандарты, бьет пенальти, подает штрафные и стоит всего 6,0, следующие два тура у «Челси» тяжелые – «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», а вот дальше будет полегче: веселый «Брайтон» и кризисный «Манчестер Юнайтед», там и стоит задуматься над покупкой Палмера в команду.