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Холанд или Салах? А для «МЮ» полный игнор? Кого брать в Fantasy АПЛ

Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Мусса Диаби Мусса Диаби
Хван Хи Чхан Хван Хи Чхан
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Каору Митома Каору Митома
Букайо Сака Букайо Сака
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Вопросы перед 11-м туром в английском фэнтези.

Два/три обязательных полузащитника на ближайший отрезок, кроме очевидного Мохамеда Салаха?

На текущем отрезке с нападающими все понятно: Эрлинг Холанд и Олли Уоткинс у многих, а вот в полузащите можно повыбирать.

Тьерри Анри («Эспирето»), 468-е место

34 и 38 места в двух последних сезонах АПЛ. Около 9 лет в фентези на На Sports.ru.

– Рассматривать игроков будем с прицелом на три ближайших тура. Оставив за скобками понятных Салаха и Сон Хын Мина, обратим внимание на трех игроков, у которых, как мне кажется, хорошие шансы заработать очки в атаке.

Очевидный выбор: Каору Митома из «Брайтона». Команда Роберто Де Дзерби по ожидаемым голам (NPxG) находится в топ-5 и в целом отгружает голы на уровне лидеров чемпионата. В атаке первый собиратель очков – Митома. В 10 матчах АПЛ японец забил три гола и отдал три ассиста, а с учетом приятнейшего календаря («Эвертон», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест») у него отличные шансы существенно улучшить статистику результативных действий.

Хороший выбор: Мусса Диаби из «Астон Виллы». Наравне с Олли Уоткинсом лидер атак «Астон Виллы» – самой забивной команды АПЛ к текущему туру (26 голов в 10 матчах). По ожидаемым голевым передачам (xA) входит в топ-3 АПЛ, высокая средняя позиция на поле и неплохой календарь: «Ноттингем Форест», «Фулхэм», «Тоттенхэм» в совокупности делают его хорошим выбором.

Неочевидный выбор: Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона». Всего 1,53% менеджеров взяли Хвана. «Волки» сейчас на подъеме и вообще всего один раз за сезон ушли с поля без забитых мячей. Кореец сделал уже 6+1, на одно результативное действие ему требуется всего 86 минут. В ближайшем туре его ждет выезд к самой слабой обороне лиги – «Шеффилд Юнайтед», а дальше игры дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «Фулхэмом». За стоимость 6,5 – почти подарок. Что еще нужно для счастья?

Edgar Moriarty («Арарат»), 159-е место

На Sports.ru первый сезон, но за плечами большой опыт в официальном фэнтези АПЛ – 14 сезонов (в 2022/23 – 204-e место). Автор телеграм-канала Edgar Moriarty FPL.

– Я бы никого не записывал в мастхэвы, кроме Салаха, но вне зависимости от календаря считаю, что Сон Хын Мин важен в составе. Его вовлеченность в голы команды – 41%, а xGI (ожидаемое вовлечение в создание голов) – 6,30, пятый показатель в лиге. Еще он реализует неочевидные моменты.

Дальше – Букайо Сака, у «Арсенала» хороший календарь, начиная с 12-го тура: «Бернли», «Брентфорд», «Вулверхэмптон», «Лутон», но по нему у меня есть небольшие сомнения, так как он все время играет недолеченным и усталым.

Открытием ближайших пяти туров может стать Мохаммед Кудус из «Вест Хэма».

modeerf («СТС»), 32-е место

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези чемпионатам на Sports.ru.

– Мастхэвов в ближайшей туре, на мой взгляд, нет, большую часть полузащитников как раз логично набирать через тур.

Если выбирать троих, кого можно взять прямо сейчас, я бы назвал Хван Хи Чхана, Каору Митому и Муссу Диаби. «Вулверхэмптон» играет с «Шеффилдом» – одной из слабейших команд лиги на данный момент, у «Брайтона» довольно приятный календарь («Эвертон», «Шеффилд», «Ноттингем Форест»), а из «Астон Виллы» можно брать на два-четыре тура вперед, ближайшие соперники – «Ноттингем» и «Фулхэм».

Ключевой вопрос тура Эрлинг Холанд или Мохамед Салах с повязкой?

Вроде бы тот самый момент, когда можно подбросить монетку и не париться. Или есть аргументы?

Тьерри Анри: Ничего удивительного в том, что именно эти игроки занимают два первых места по очкам. Искать преимущества одного над другим – дело практически бесполезное.

Стоит попытаться понять, у кого же все-таки слабее и удобнее соперник. Но и «Борнмут», и «Лутон» в тройке худших команд по допущенным моментам (NPxGA) и пропустили примерно поровну. В целом атакующие цифры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» тоже довольно близки.

За Холанда – отдых команды в течение недели и матч на «Этихаде». За Салаха стабильность – египтянин делает как минимум одно результативное действие в АПЛ аж с 30 апреля, 16 матчей подряд, учитывая ассист за скандально отмененный судьями гол в матче с «Тоттенхэмом». Шансы на хороший выбор – примерно 50/50.

Edgar Moriarty: Когда выбираете между Салахом или Холандом, шанс не угадать всегда будет большим, даже если на бумаге перед матчем вам выбор будет казаться очевидным. Очевидный выбор – Холанд.

modeerf: Объективный выбор – Холанд. Домашний матч, чуть более высокий атакующий потенциал команды (по котировкам букмекеров), отдых на неделе (Салах играл в Кубке лиги) говорят в пользу норвежца.

Оставлять (или покупать) кого-то из «Манчестер Юнайтед»? Команда в плохой форме, но календарь приятный

«МЮ» совсем плох, но следующие соперники – «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон».

Тьерри Анри: Ситуация понятная. Если есть игроки из «Юнайтед», убирать их под такие матчи не стоит. Но и перед покупкой я бы крепко задумался. Команда в разобранном состоянии, а в прошлом туре не показала вообще ничего в манчестерском дерби. Всего 11 мячей в 10 турах, показатель не для топ-клуба.

Я при покупке легко проигнорирую «МЮ», по крайней мере в ближайший дедлайн.

Edgar Moriarty: Если у вас остался Бруну Фернандеш, его можно оставлять, как бы скучно это ни звучало. Я сравнивал его статистику с Джеймсом Мэддисоном, он проигрывает во всех показателях, но не так много. Покупать игроков «Юнайтед» я бы под такой календарь не стал. Они плывут, не мешайте.

modeerf: Пока не вижу игроков «Манчестера» выбором на несколько туров (говорю как человек, державший Бруну девять туров). Поэтому если покупать кого-то – под домашний матч с «Лутоном», а не на выезд к «Фулхэму». А вот продавать игрока я бы не стал, если он до сих пор в составе, стоит оставить до следующего матча на «Олд Траффорд».

Дедлайн в 11-м туре – 15:30 мск в субботу, 4 ноября, первыми сыграют «Фулхэм» – «Ман Юнайтед».

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/James Whitehead/PPAUK, IMAGO/Paul Terry, Li Ying/XinHua/Global Look Press

1 комментарий

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krw7ccqxhh
Мо Мо Мо Салах конечно же!!!
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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