Холанд или Салах? А для «МЮ» полный игнор? Кого брать в Fantasy АПЛ

Вопросы перед 11-м туром в английском фэнтези.

Два/три обязательных полузащитника на ближайший отрезок, кроме очевидного Мохамеда Салаха?

На текущем отрезке с нападающими все понятно: Эрлинг Холанд и Олли Уоткинс у многих, а вот в полузащите можно повыбирать.

Тьерри Анри («Эспирето»), 468-е место

34 и 38 места в двух последних сезонах АПЛ. Около 9 лет в фентези на На Sports.ru.

– Рассматривать игроков будем с прицелом на три ближайших тура. Оставив за скобками понятных Салаха и Сон Хын Мина, обратим внимание на трех игроков, у которых, как мне кажется, хорошие шансы заработать очки в атаке.

Очевидный выбор: Каору Митома из «Брайтона». Команда Роберто Де Дзерби по ожидаемым голам (NPxG) находится в топ-5 и в целом отгружает голы на уровне лидеров чемпионата. В атаке первый собиратель очков – Митома. В 10 матчах АПЛ японец забил три гола и отдал три ассиста, а с учетом приятнейшего календаря («Эвертон», «Шеффилд Юнайтед», «Ноттингем Форест») у него отличные шансы существенно улучшить статистику результативных действий.

Хороший выбор: Мусса Диаби из «Астон Виллы». Наравне с Олли Уоткинсом лидер атак «Астон Виллы» – самой забивной команды АПЛ к текущему туру (26 голов в 10 матчах). По ожидаемым голевым передачам (xA) входит в топ-3 АПЛ, высокая средняя позиция на поле и неплохой календарь: «Ноттингем Форест», «Фулхэм», «Тоттенхэм» в совокупности делают его хорошим выбором.

Неочевидный выбор: Хван Хи Чхан из «Вулверхэмптона». Всего 1,53% менеджеров взяли Хвана. «Волки» сейчас на подъеме и вообще всего один раз за сезон ушли с поля без забитых мячей. Кореец сделал уже 6+1, на одно результативное действие ему требуется всего 86 минут. В ближайшем туре его ждет выезд к самой слабой обороне лиги – «Шеффилд Юнайтед», а дальше игры дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «Фулхэмом». За стоимость 6,5 – почти подарок. Что еще нужно для счастья?

Edgar Moriarty («Арарат»), 159-е место

На Sports.ru первый сезон, но за плечами большой опыт в официальном фэнтези АПЛ – 14 сезонов (в 2022/23 – 204-e место). Автор телеграм-канала Edgar Moriarty FPL.

– Я бы никого не записывал в мастхэвы, кроме Салаха, но вне зависимости от календаря считаю, что Сон Хын Мин важен в составе. Его вовлеченность в голы команды – 41%, а xGI (ожидаемое вовлечение в создание голов) – 6,30, пятый показатель в лиге. Еще он реализует неочевидные моменты.

Дальше – Букайо Сака, у «Арсенала» хороший календарь, начиная с 12-го тура: «Бернли», «Брентфорд», «Вулверхэмптон», «Лутон», но по нему у меня есть небольшие сомнения, так как он все время играет недолеченным и усталым.

Открытием ближайших пяти туров может стать Мохаммед Кудус из «Вест Хэма».

modeerf («СТС»), 32-е место

Играет в фэнтези с 2014-го, по суммарному рейтингу всех чемпионатов за последние два года входит в топ-100. Основатель foontasy.ru – сайта с календарями сложности, предполагаемыми составами и статистикой по всем футбольным фэнтези чемпионатам на Sports.ru.

– Мастхэвов в ближайшей туре, на мой взгляд, нет, большую часть полузащитников как раз логично набирать через тур.

Если выбирать троих, кого можно взять прямо сейчас, я бы назвал Хван Хи Чхана, Каору Митому и Муссу Диаби. «Вулверхэмптон» играет с «Шеффилдом» – одной из слабейших команд лиги на данный момент, у «Брайтона» довольно приятный календарь («Эвертон», «Шеффилд», «Ноттингем Форест»), а из «Астон Виллы» можно брать на два-четыре тура вперед, ближайшие соперники – «Ноттингем» и «Фулхэм».

Ключевой вопрос тура Эрлинг Холанд или Мохамед Салах с повязкой?

Вроде бы тот самый момент, когда можно подбросить монетку и не париться. Или есть аргументы?

Тьерри Анри: Ничего удивительного в том, что именно эти игроки занимают два первых места по очкам. Искать преимущества одного над другим – дело практически бесполезное.

Стоит попытаться понять, у кого же все-таки слабее и удобнее соперник. Но и «Борнмут», и «Лутон» в тройке худших команд по допущенным моментам (NPxGA) и пропустили примерно поровну. В целом атакующие цифры «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» тоже довольно близки.

За Холанда – отдых команды в течение недели и матч на «Этихаде». За Салаха стабильность – египтянин делает как минимум одно результативное действие в АПЛ аж с 30 апреля, 16 матчей подряд, учитывая ассист за скандально отмененный судьями гол в матче с «Тоттенхэмом». Шансы на хороший выбор – примерно 50/50.

Edgar Moriarty: Когда выбираете между Салахом или Холандом, шанс не угадать всегда будет большим, даже если на бумаге перед матчем вам выбор будет казаться очевидным. Очевидный выбор – Холанд.

modeerf: Объективный выбор – Холанд. Домашний матч, чуть более высокий атакующий потенциал команды (по котировкам букмекеров), отдых на неделе (Салах играл в Кубке лиги) говорят в пользу норвежца.

Оставлять (или покупать) кого-то из «Манчестер Юнайтед»? Команда в плохой форме, но календарь приятный

«МЮ» совсем плох, но следующие соперники – «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон».

Тьерри Анри: Ситуация понятная. Если есть игроки из «Юнайтед», убирать их под такие матчи не стоит. Но и перед покупкой я бы крепко задумался. Команда в разобранном состоянии, а в прошлом туре не показала вообще ничего в манчестерском дерби. Всего 11 мячей в 10 турах, показатель не для топ-клуба.

Я при покупке легко проигнорирую «МЮ», по крайней мере в ближайший дедлайн.

Edgar Moriarty: Если у вас остался Бруну Фернандеш, его можно оставлять, как бы скучно это ни звучало. Я сравнивал его статистику с Джеймсом Мэддисоном, он проигрывает во всех показателях, но не так много. Покупать игроков «Юнайтед» я бы под такой календарь не стал. Они плывут, не мешайте.

modeerf: Пока не вижу игроков «Манчестера» выбором на несколько туров (говорю как человек, державший Бруну девять туров). Поэтому если покупать кого-то – под домашний матч с «Лутоном», а не на выезд к «Фулхэму». А вот продавать игрока я бы не стал, если он до сих пор в составе, стоит оставить до следующего матча на «Олд Траффорд».

Дедлайн в 11-м туре – 15:30 мск в субботу, 4 ноября , первыми сыграют «Фулхэм» – «Ман Юнайтед».

Фото: IMAGO/Andrew Yates, IMAGO/James Whitehead/PPAUK, IMAGO/Paul Terry, Li Ying/XinHua/Global Look Press