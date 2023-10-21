Ноунейм с Холандом, спасители «МЮ», рекордный юнец из «ПСЖ» – лучшие в туре ЛЧ для Fantasy

Лучшая из возможных команда 3-го тура Лиги чемпионов.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эванилсон, нападающий, «Порту» (0,35%) – 13 очков

Эванилсону понадобилось всего три удара, чтобы сделать первый хет-трик в этой Лиге чемпионов, при этом отыграл он чуть больше тайма. В чемпионате Португалии у форварда три игры (два выхода на замену и в последнем туре старт), в них два гола. В следующем туре «Порту» опять сыграет с «Антверпеном» – вероятно, процент владения подрастет.

Харри Магуайр, защитник, «Манчестер Юнайтед» (0,51%) – 12 очков

Магуайр продолжает максимально использовать возможности, полученные из-за травм в защите «Манчестер Юнайтед». Он забил свой второй мяч в Лиге чемпионов и принес команде очень важную победу. На выходных в игре с «Шеффилд» его признали лучшим игроком матча. Критика должна утихнуть, но покупать защитника сейчас – все же спорная идея, у «Юнайтед» будут два тяжелых выезда к «Копенгагену» и «Галатасараю», а напоследок «Бавария».

Андре Онана, вратарь, «Манчестер Юнайтед» (2,27%) – 12 очков

Камерунец в концовке отбил пенальти и сохранил для «МЮ» победу. И это игрок, вокруг которого так много споров о качестве, об особенностях стиля. В АПЛ у Онана всего два сухих матча за девять туров, а тут своими руками на 97-й минуте спасенный, такой важный первый в Лиге чемпионов.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (52,20%) – 10 очков

Холанд забил пенальти и эффектно положил второй мяч – это первые голы Эрлинга в новой Лиге чемпионов. К слову, у него 13 голов в 13 матчах ЛЧ за «Сити». Норвежец забил 115 голов в последних 100 матчах своей карьеры. А Пеп Гвардиола не проигрывает уже 16 матчей в Лиге чемпионов подряд – это самая длинная серия в его карьере. Группа у «Сити» такая, что атакующие игроки из команды полезны всегда, особенно накануне домашней игры с «Янг Бойз».

Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» (0,52%) – 10 очков

Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории (с сезона-2003/04), сделавший две голевые в Лиге чемпионов, ему во время матча с «Миланом» было 17 лет и 231 день, он опередил Тео Уолкотта (17 лет и 250 дней). Юный француз в этом сезоне отдал больше голевых, чем любой другой игрок Лиги чемпионов – три. Играет в основе и по 90 минут, стоит всего 6,5. Интересный вариант, если нужен бюджетный полузащитник.