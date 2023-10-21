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Ноунейм с Холандом, спасители «МЮ», рекордный юнец из «ПСЖ» – лучшие в туре ЛЧ для Fantasy

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Эванилсон Барбоза Эванилсон Барбоза
Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
Харри Магуайр Харри Магуайр
Андре Онана Андре Онана
Давид Раум Давид Раум
Нико Шлоттербек Нико Шлоттербек
Браис Мендес Браис Мендес
Мехди Тареми Мехди Тареми
Ферран Торрес Ферран Торрес
Хави Симонс Хави Симонс
ПСЖ ПСЖ
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
fantasy fantasy
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Порту Порту
Манчестер Сити Манчестер Сити
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Лучшая из возможных команда 3-го тура Лиги чемпионов.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эванилсон, нападающий, «Порту» (0,35%) – 13 очков

Эванилсону понадобилось всего три удара, чтобы сделать первый хет-трик в этой Лиге чемпионов, при этом отыграл он чуть больше тайма. В чемпионате Португалии у форварда три игры (два выхода на замену и в последнем туре старт), в них два гола. В следующем туре «Порту» опять сыграет с «Антверпеном» – вероятно, процент владения подрастет.

Харри Магуайр, защитник, «Манчестер Юнайтед» (0,51%) – 12 очков

Магуайр продолжает максимально использовать возможности, полученные из-за травм в защите «Манчестер Юнайтед». Он забил свой второй мяч в Лиге чемпионов и принес команде очень важную победу. На выходных в игре с «Шеффилд» его признали лучшим игроком матча. Критика должна утихнуть, но покупать защитника сейчас – все же спорная идея, у «Юнайтед» будут два тяжелых выезда к «Копенгагену» и «Галатасараю», а напоследок «Бавария».

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Андре Онана, вратарь, «Манчестер Юнайтед» (2,27%) – 12 очков

Камерунец в концовке отбил пенальти и сохранил для «МЮ» победу. И это игрок, вокруг которого так много споров о качестве, об особенностях стиля. В АПЛ у Онана всего два сухих матча за девять туров, а тут своими руками на 97-й минуте спасенный, такой важный первый в Лиге чемпионов.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (52,20%) – 10 очков

Холанд забил пенальти и эффектно положил второй мяч – это первые голы Эрлинга в новой Лиге чемпионов. К слову, у него 13 голов в 13 матчах ЛЧ за «Сити». Норвежец забил 115 голов в последних 100 матчах своей карьеры. А Пеп Гвардиола не проигрывает уже 16 матчей в Лиге чемпионов подряд – это самая длинная серия в его карьере. Группа у «Сити» такая, что атакующие игроки из команды полезны всегда, особенно накануне домашней игры с «Янг Бойз».

Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ» (0,52%) – 10 очков

Заир-Эмери – самый молодой игрок в истории (с сезона-2003/04), сделавший две голевые в Лиге чемпионов, ему во время матча с «Миланом» было 17 лет и 231 день, он опередил Тео Уолкотта (17 лет и 250 дней). Юный француз в этом сезоне отдал больше голевых, чем любой другой игрок Лиги чемпионов – три. Играет в основе и по 90 минут, стоит всего 6,5. Интересный вариант, если нужен бюджетный полузащитник.

Дедлайн на 4-й тур Лиги чемпионов – 7 ноября, после двухнедельной паузы. Из-за европейского перевода часов первые матчи теперь будут начинаться в 20:45 по московскому времени. Первыми сыграют «Шахтер» – «Барселона» и «Дортмунд» – «Ньюкасл».

2 комментария

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