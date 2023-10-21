Есть игрок лучше Холанда прямо в «Сити» – и он вам нужен. Кого брать в Fantasy АПЛ

Да, даже к дерби с «МЮ».

Советы перед 10-м туром в фэнтези АПЛ.

Что делать с игроками «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»? У них дерби

mails («Орден Красной Звезды»)

– «Манчестер Юнайтед» cовсем разочаровывает, против «Шеффилд Юнайтед» хотелось получить явно больше от их игроков. На очереди уверенный в себе «Манчестер Сити». Даже с учетом, того, что это дерби и что дальше у «Юнайтед» хороший календарь – «Фулхэм» (г), «Лутон» (д) и «Эвертон» (г) – все равно продавал бы их игроков, не думая.

«Сити» выиграл три из четырех последних дерби в АПЛ с разницей мячей 13:6. Хулиан Альварес в отличной форме, даже после игр за сборную и длительных перелетов выходит в старте. Эрлинг Холанд прервал двухматчевую серию без голов, все равно пока есть впечатление, что он не в лучших кондициях, но опять же это Эрлинг Холанд. Так что этих двоих я бы не менял.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– Если у вас есть кто-то из «Юнайтед», сочувствую. «МЮ» очень плох, еле вымучал победу с очень слабым «Шеффилдом», еле выиграл у «Копенгагена». Приговор – сливать и не мучиться.

С «Сити» немного сложнее. Эрлинга Холанда надо оставлять. Если есть защитник, лучше заменить на более дешевого из другой команды. Если есть Хулиан Альварес, держал был, аргентинец в отличной форме. Остальных лучше заменить.

Montafly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Сейчас в FPL-коммьюнити новый тренд – продавать Холанда. Не могу похвалить или осудить это решение, но это точно не то, к чему я готов и то, что считаю правильным. Календарь ближайших матчей на бумаге не выглядит простым (после «Борнмута» подряд «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), но все команды, с которыми предстоит встретиться, не могут похвастать надежной обороной. Холанд действительно находится не в лучших кондициях, но важно понимать: он все равно забивает, он просел относительного высокого уровня прошлого сезона, только из-за этого создается впечатление, что «что-то не то».

На Sports.ru Эрлинг стоит 10 млн, и это минимальная разница в стоимости относительно того же Мохамеда Салаха, поэтому я не уверен, что можно выиграть от продажи норвежца. Защиту усилить тоже качественно не выйдет – много ли у вас на примете дорогих защитников, которые однозначно дадут весомый вклад?

Но вообще неправильно начинать говорить про Холанда, потому что лучший игрок и лучший пик сейчас не он, а его партнер по атаке – Хулиан Альварес. К большому сожалению, у меня до сих пор нет его в команде из-за того, что каждый тур уходят трансферы на решения других проблем. А это тот случай, когда игрок просто должен быть в команде – и все. Плевать на календарь, возможную ротацию (под которую он в АПЛ не попадает) и прочее. Просто купите его, если можете.

Фил Фоден – тоже нормальный пик конкретно под этот тур: у «Юнайтед» очень много допущенных моментов с его фланга (левый для «Сити», правый в обороне у «МЮ»). Дальше я бы все-таки переобувался на Альвареса. Защитников брать – нерационально.

«Юнайтед» плох, и это ни для кого не новость. «Фулхэм», «Лутон» и «Эвертон» в трех из четырех ближайших матчей – звучит классно, но для меня этого все равно мало. У «манкунианцев» были проблемы и с «Шеффилдом», и с «Бернли» – дело не в соперниках, а в игре команды. Дефолтные Бруну Фернандеш или Маркус Рэшфорд в 11-м туре выглядят, разумеется, приемлемо, но у меня пока не возникает желания купить кого-либо из них. Если у вас еще остался кто-то из них в команде, при условии качественной замены (Сон Хын Мин / Джеймс Мэддисон?) я бы не побоялся и продажи. В защите можно попробовать поймать очки Диогу Далота, который среди прочих выделяется по атакующим показателям.

Кто лучшие вратари на ближайший календарь?

mails: Давид Райя, «Арсенал». Топ выбор, стоит 5,5, взял и забыл о вратарской проблеме надолго. «Арсенал» пропустил восемь голов за девять туров, меньше только у «Манчестер Сити» – семь. Календарь следующий: «Шеффилд Юнайтед» (д), «Ньюкасл» (г), «Бернли» (д) и «Брентфорд» (г).

Альфонс Ареоля, «Вест Хэм». 37 сэйвов за девять туров – четвертый показатель. Пока лишь один сухой матч, но эта цифра в ближайшее время должен вырасти, хороший календарь располагает: «Эвертон» (д), «Брентфорд» (г), «Ноттингем Форест» (д) и «Бернли» (г).

Арам Газарян: Альфонс Ареоля из «Вест Хэма» и Давид Райя из «Арсенала» – недорогие пики с хорошим календарем, но после «чудес» Райи против «Челси» я не удивлюсь, если вместо сыграет Аарон Рэмсдейл. Алиссон – хороший вариант, если вы не хотите брать Трента Александер-Арнолда или Константиноса Цимикаса и готовы вложиться во вратарскую позицию.

Сэм Джонстон – превосходный кандидат, так как «Кристал Пэлас» умеет собирать сухие матчи, а Джонстон делает очень много сэйвов. Но все-таки из этой четверки лидер по сэйвам – Ареоля.

Montafly: Райя. Собственно, в прошлом туре его я и купил. Сумеете найти голкипера за 5,5 из топ-команды, у которой будут лучше оборонительные показатели? Есть Гульельмо Викарио, но «Тоттенхэм» очевидно уступает в качестве защиты. И вряд ли вы хотите покупать вратаря из «Тоттенхэма», когда есть другие, куда более интересные варианты. Есть Эмилиано Мартинес, чья «Астон Вилла» пропускает и допускает еще больше «Тоттенхэма», но он даже не перебивает Райю по сэйвам. Остальных, на мой взгляд, не стоит даже озвучивать.

Если нужна бюджетная опция за 5,0… Тут все плохо. Нужно выбирать между «Шеффилдом», «Лутоном», «Бернли», «Борнмутом» и «Ноттингемом». Качественно образом выделяются только «Форест»: у них действительно неплохо идут дела. Но Мэтт Тернер рискует в любой момент сесть на лавку, так как своего шанса ждет-дожидается Одиссеас Влаходимос, пришедший из «Бенфики». Просто не верю, что его так и оставят без игрового времени. Уэсли Фодерингэм из «Шеффилда» и Нето из «Борнмута» хотя бы выделяются по сэйвам (первый вообще топ-1 лиги с 48 спасениями). Но сухими матчами там не пахнет. Про календарь тоже не стоит говорить, потому что для этих команд в принципе нельзя назвать ни один матч легким.

Капитан на тур – кого выбрать?

mails: Мохамед Салах – топовая форма, матч на «Энфилде», а дома египтянин забивал в каждой из четырех игр. Или Олли Уоткинс – тоже мощнейшая форма, за последние четыре матча у него пять голов и три ассиста. В соперниках аутсайдер «Лутон», который пропустил в гостевых играл больше всех – 11 голов, еще «Лутон» худший по допущенным моментам у своих ворот в гостях – 13,12 xGC.

Арам Газарян: Очень тяжело выбрать одного выделяющегося кандидата. Букайо Сака – мой первый вариант. «Шеффилд» абсолютно худшая команда по допущенным ударам в створ, из штрафной, в целом, по допущенным большим шансам, ударам со стандартов. В общем, абсолютно точно худшая оборона лиги.

«Ноттингем» с другой стороны – четвертый лучший по допущенным ударам, но «Ливерпуль» играет дома, а на «Энфилде» любая команда может отхватить. «Юнайтед» очень плох, но «Cити» играет на выезде, плюс в дерби обычно ниже результативность. Если хотите сыграть менее рискованно, выбирайте Салаха или Эрлинга Холанда. Второй с отрывом лучший по большим шансам, ударам в целом и внутри штрафной. Мой топ по приоритетам: Сака, Салах, Холанд и Уоткинс.

Montafly: Для меня расклад такой: первый выбор – Салах, еще можно рассматривать Сака и Уоткинса.

Дедлайн на 10-й тур – в 22:00 мск 27 октября, в пятницу . Первым сыграет лидер: «Тоттенхэм» в гостях у «Кристал Пэлас».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Christian Kaspar-Bartke