«Спартак» vs ЦСКА – итоги для Fantasy. Главные герои дерби и тура

Экспресс-комментарии о лучших в туре перед паузой на сборные – чтобы тянуться к лидерам.

В этой сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Милан Гайич, защ, ЦСКА (4,45%) – 12 очков

Супергерой тура с дублем в центральном матче, которого в последнее время даже при атакующем потенциале стале верить поменьше. Гайич вспыхнул и уже сейчас, хоть до нового тура полторы недели, процент выбора серба растет. Там выезд к «Рубину», хорошее поле для новых и новых подключений.

Артур Нигматуллин, вр, «Пари НН» (4,34%) – 10 очков

Уникальный набор вывел кипера нижегородцев в сборную: сухой матч с «Крыльями» (мало кто ждал при яркой самарской атаке), бонусное очко за сэйвы и главное ассист! Обычно двузначный результат у вратаря, когда он берет пенальти, а тут не понадобилось. Цеплять себе в команду дальше опасно, только если в запас: дальше играть со «Спартаком», потом «Сочи» – как раз момент, чтобы выпустить – и ЦСКА.

Эдгар Севикян, пз, «Пари НН» (7,39%) – 8 очков

Человек, благодаря которому тут Нигматуллин: яркий полузащитник очень нужен в фэнтези, потому что у Сергея Юрана играет фактически форварда. К тому же способен придумать гол в любой момент, даже когда «Пари НН» полностью закрыт. Как раз перспективный вариант под любого соперника, с обороной «Спартака» особенно.

Иван Обляков, пз, ЦСКА (2,48%) – 8 очков

А тут спартаковский спец – снова два ассиста в этом дерби, под оба гола Гайича. Как выздоровел в середине августа, Обляков играет много и высоко. Результативен не всегда, но как вариант, чтобы рискнуть и сделать на этом разницу – вполне.

Новый тур – после перерыва на сборные, дедлайн в субботу, 21 октября, в 12:00 мск, когда начнут играть «Оренбург» с «Факелом».