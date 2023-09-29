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Салаха мы ждали, от «МЮ» – мегасюрприз. Лучшие в туре Fantasy АПЛ

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Мохамед Салах Мохамед Салах
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
Вилли Боли Вилли Боли
Сэм Джонстон Сэм Джонстон
Микки ван де Вен Микки ван де Вен
Пау Торрес Пау Торрес
Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер
Александер Исак Александер Исак
Коул Палмер Коул Палмер
Джек Харрисон Джек Харрисон
Ньюкасл Ньюкасл
Льюис Данк Льюис Данк
Футбол Футбол

Сборная тура АПЛ перед паузой на матчи сборных.

Она:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» (32,39%) – 13 очков

Салах – единственный игрок, забивший 10+ голов и отдавший 10+ результативных передач в АПЛ в 2023-м: 30 игр, 17 голов и 12 ассистов. Египтянин лучший в этом туре среди всех игроков по ударам из штрафной – пять и касаниям в штрафной – 14.

Скотт Мактоминей, «Манчестер Юнайтед» (0,11%) – 11 очков

Шотландец – первый игрок, забивший дважды на 90-й минуте или позже в матче АПЛ со времен Стивена Бергвейна в матче «Тоттенхэм» – «Лестер» в январе 2022-го, чьи голы также позволили его команде выиграть. Каждый из последних 10 голов Мактоминея в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» – на «Олд Траффорд», только Сульшер забивал больше подряд на родном стадионе – 11.

Впервые в истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» проигрывал на 90-й минуте матча, но в итоге выиграл. У Мактоминея, к слову, шесть голов в пяти играх квалификации Евро – у шотландцев там пять побед подряд.

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Джек Харрисон, «Эвертон» (0,04%) – 11 очков

Харрисон впервые вышел в старте «Эвертона» в АПЛ – сразу же забил и отдал голевую. Второй по ударам в матче – четыре, первый по касаниям в штрафной – семь. «Эвертон» нанес больше всех ударов в туре – 25, из штрафной – 16.

Микки ван де Вен, «Тоттенхэм» (1,35%) – 12 очков

«Тоттенхэм» победил в меньшинстве благодаря голу голландца. У них дальше хороший календарь: «Фулхэм», «Кристал Пэлас», «Челси», «Вулверхэмптон», но помимо ван де Вена любой другой защитник «Тоттенхэма» способен забить или отдать ассист, главное попасть в нужного. Только два защитника выходили в каждой игре АПЛ, совершили два или менее фолов и были обыграны два или менее раз: ван де Вен и Вильям Салиба.

Сэм Джонстон, «Кристал Пэлас» (1,39%) – 7 очков

Англичанин в этом сезоне провел больше сухих матчей, чем любой другой вратарь АПЛ – четыре, и впервые в карьере трижды подряд не пропускал в АПЛ. «Кристал Пэлас» в этом сезоне пропустил семь мячей, меньше только у «Арсенала» и «Манчестер Сити» – по шесть.

Дедлайн на 9-й тур – в 14:30 мск 21 октября, в субботу. Первым после паузы на сборные сыграет «Ливерпуль», это будет дерби с «Эвертоном».

1 комментарий

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majestic1980
А смысл задним числом составлять сборную из лучших в туре. Вот если бы в предикте этих же игроков советовали брать
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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