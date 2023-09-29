Салаха мы ждали, от «МЮ» – мегасюрприз. Лучшие в туре Fantasy АПЛ

Сборная тура АПЛ перед паузой на матчи сборных.

Она:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» (32,39%) – 13 очков

Салах – единственный игрок, забивший 10+ голов и отдавший 10+ результативных передач в АПЛ в 2023-м: 30 игр, 17 голов и 12 ассистов. Египтянин лучший в этом туре среди всех игроков по ударам из штрафной – пять и касаниям в штрафной – 14.

Скотт Мактоминей, «Манчестер Юнайтед» (0,11%) – 11 очков

Шотландец – первый игрок, забивший дважды на 90-й минуте или позже в матче АПЛ со времен Стивена Бергвейна в матче «Тоттенхэм» – «Лестер» в январе 2022-го, чьи голы также позволили его команде выиграть. Каждый из последних 10 голов Мактоминея в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» – на «Олд Траффорд», только Сульшер забивал больше подряд на родном стадионе – 11.

Впервые в истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» проигрывал на 90-й минуте матча, но в итоге выиграл. У Мактоминея, к слову, шесть голов в пяти играх квалификации Евро – у шотландцев там пять побед подряд.

Джек Харрисон, «Эвертон» (0,04%) – 11 очков

Харрисон впервые вышел в старте «Эвертона» в АПЛ – сразу же забил и отдал голевую. Второй по ударам в матче – четыре, первый по касаниям в штрафной – семь. «Эвертон» нанес больше всех ударов в туре – 25, из штрафной – 16.

Микки ван де Вен, «Тоттенхэм» (1,35%) – 12 очков

«Тоттенхэм» победил в меньшинстве благодаря голу голландца. У них дальше хороший календарь: «Фулхэм», «Кристал Пэлас», «Челси», «Вулверхэмптон», но помимо ван де Вена любой другой защитник «Тоттенхэма» способен забить или отдать ассист, главное попасть в нужного. Только два защитника выходили в каждой игре АПЛ, совершили два или менее фолов и были обыграны два или менее раз: ван де Вен и Вильям Салиба.

Сэм Джонстон, «Кристал Пэлас» (1,39%) – 7 очков

Англичанин в этом сезоне провел больше сухих матчей, чем любой другой вратарь АПЛ – четыре, и впервые в карьере трижды подряд не пропускал в АПЛ. «Кристал Пэлас» в этом сезоне пропустил семь мячей, меньше только у «Арсенала» и «Манчестер Сити» – по шесть.