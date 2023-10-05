Лучшие в ЛЧ: обидчики «ПСЖ», свет «МЮ», Джуд. А обошел всех герой из «Униона»!

Идеальная команда 2-го тура Лиги чемпионов – то, к чему можно было стремиться даже автору лучшего реального состава.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Шералдо Беккер, «Унион» (0,58%) – 13 очков

Голландец сделал дубль, он же был лучшим в матче по ударам – шесть – и ударам в створ, их четырех. Чаще всех попадал в офсайд – пять раз, тоже показатель нацеленности.

«Унион» в целом плохо стартовал, в Бундеслиге две победы и четыре поражения, в последнем туре и проиграли новичку лиги, в Лиге чемпионов ноль очков после двух туров. Но Беккер – лучший в Fantasy.

Расмус Хейлунд, «Манчестер Юнайтед» (2,94%) – 11 очков

Молодой нападающий забил два мяча с двух ударов, но это не помогло «Манчестер Юнайтед» победить, хотя датчанин один из немногих к кому нет претензий . Хейлунд – самый молодой игрок, забивший в своих первых двух матчах Лиги чемпионов после Холанда-2019.

Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» (50,72%) – 10 очков

У англичанина теперь гол и ассист, он лучший в матче по ключевым передачам – четыре. Всего у Джуда за «Реал Мадрид» в девяти играх уже восемь голов и три голевые. Он второй по популярности игрок турнира.

Первый – Эрлинг Холанд, но Джуд гораздо эффективнее.

Дэн Берн, «Ньюкасл» (2,62%) – 8 очков

Со своим ростом (201 сантиметров) умудряется уверенно играть на фланге – не так активен в атаке, как Киран Триппьер, но все же ярок. Даже при такой позиции забил «ПСЖ», помог устроить разгромные 4:1.

Фабиан Шер, «Ньюкасл» (1,15%) – 8 очков

Защита «Ньюкасла» сдержала мощную атаку «ПСЖ». Хоть и без сухаря, два защитника англичан в топе благодаря голам. Шер забил в ЛЧ впервые с мяча за «Базель» августе 2013-го.