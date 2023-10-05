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Лучшие в ЛЧ: обидчики «ПСЖ», свет «МЮ», Джуд. А обошел всех герой из «Униона»!

Фабиан Шер Фабиан Шер
Ньюкасл Ньюкасл
Дмитрий Ризнык Дмитрий Ризнык
Шералдо Беккер Шералдо Беккер
Даниил Сикан Даниил Сикан
Браис Мендес Браис Мендес
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брума Брума
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Идеальная команда 2-го тура Лиги чемпионов – то, к чему можно было стремиться даже автору лучшего реального состава.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Шералдо Беккер, «Унион» (0,58%) – 13 очков

Голландец сделал дубль, он же был лучшим в матче по ударам – шесть – и ударам в створ, их четырех. Чаще всех попадал в офсайд – пять раз, тоже показатель нацеленности.

«Унион» в целом плохо стартовал, в Бундеслиге две победы и четыре поражения, в последнем туре и проиграли новичку лиги, в Лиге чемпионов ноль очков после двух туров. Но Беккер – лучший в Fantasy.

Расмус Хейлунд, «Манчестер Юнайтед» (2,94%) – 11 очков

Молодой нападающий забил два мяча с двух ударов, но это не помогло «Манчестер Юнайтед» победить, хотя датчанин один из немногих к кому нет претензий . Хейлунд – самый молодой игрок, забивший в своих первых двух матчах Лиги чемпионов после Холанда-2019. 

Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» (50,72%) – 10 очков

У англичанина теперь гол и ассист, он лучший в матче по ключевым передачам – четыре. Всего у Джуда за «Реал Мадрид» в девяти играх уже восемь голов и три голевые. Он второй по популярности игрок турнира.

Первый – Эрлинг Холанд, но Джуд гораздо эффективнее.

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Дэн Берн, «Ньюкасл» (2,62%) – 8 очков

Со своим ростом (201 сантиметров) умудряется уверенно играть на фланге – не так активен в атаке, как Киран Триппьер, но все же ярок. Даже при такой позиции забил «ПСЖ», помог устроить разгромные 4:1.

Фабиан Шер, «Ньюкасл» (1,15%) – 8 очков

Защита «Ньюкасла» сдержала мощную атаку «ПСЖ». Хоть и без сухаря, два защитника англичан в топе благодаря голам. Шер забил в ЛЧ впервые с мяча за «Базель» августе 2013-го.

Дедлайн на 3-й тур Лиги чемпионов – 19:45 мск 24 октября, почти через три недели.

2 комментария

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Leon Betov
Холанд неплохо так подпортил многим результаты
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Роман Игнатов
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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