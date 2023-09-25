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Шикарный «Арсенал», предсказуемый хет-трик и 18 очков. Сборная тура АПЛ в Fantasy

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Томаш Соучек Томаш Соучек
Киран Триппьер Киран Триппьер
Йоаким Андерсен Йоаким Андерсен
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
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Карлтон Моррис Карлтон Моррис
Бернли Бернли
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Команда 7-го тура АПЛ, затянувшегося до вторника из-за перенесенной игры «Лутона» с «Бернли». У игроков из этих команд в туре было по два матча, указана сумма.

Ее принципы:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Олли Уоткинс, «Астон Вилла» (10,00%) – 18 очков

Англичанину удаются игры против «Брайтона», до этого матча было три гола в пяти играх. В этом туре – вообще великолепие. Три гола и ассист! Это уже пятый хет-трик в карьере Уоткинса, за «Астон Виллу» – второй. И самое крупное поражение «Брайтона» в АПЛ, а «Астон Вилла» впервые в истории лиги выиграла 10 домашних матчей подряд.

Мартин Эдегор, «Арсенал» (13,64%) – 14 очков

Норвежец шикарен, не зря лидер и капитан. Заработал и забил пенальти, плюс голевая со штрафного на Бена Уайта. Лучший в матче с «Борнмутом» вместе с Габи Жезусом по созданным шансам – по три. У Мартина в этом матче больше всего успешных передач в финальную треть – 22, для сравнения у Сака, Жезуса и Александра Зинченко – по 14.

Бен Уайт, «Арсенал» (3,78%) – 12 очков

«Арсенал» в этом сезоне провел три гостевых матча в АПЛ – все выиграл, ни разу не пропустил. Уайт в целом хорош в обороне и здорово подключается к атакам. Тут забил третий мяч за «Арсенал» в АПЛ и второй – именно «Борнмуту».

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Томаш Соучек, «Вест Хэм» (1,15%) – 9 очков

Чех забил «Шеффилду» и был хорош в целом. Лучший в матче наряду с Боуэном по ударам – шесть, xG – 0,85, второй по касаниям в штрафной – девять – после того же Боуэна (11).

Киран Триппьер, «Ньюкасл» (25,96%) – 9 очков

Очередной ассист от Кирана. Естественно, он лучший в матче по созданным шансам (пять), столько же у Бруно Гимараэса. Больше всего успешных передач в финальную треть поля – 12, лучший по xA (ожидаемым ассистам) – 0,62.

Дедлайн на 8-й тур – 14:30 мск в субботу, 7 октября. Там «Лутон» начнет домашним матчем с «Тоттенхэмом».

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