Идеи: как использовать сдвоенные матчи и приятный календарь «Ньюкасла». Кого брать в Fantasy АПЛ

Две игры команд в туре – впервые в сезоне.

Обязательны ли пики «Лутона» и «Бернли» под двойной тур?

Далеко не самый желанный двойной тур, брать четверых игроков из обеих команд – перебор, а вот одного-двоих рассмотреть можно.

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta.

– Двойной тур всегда выглядит соблазнительно, но покупать много игроков «Лутона» и «Бернли» я бы не стал. На гол тут шансы не такие высокие, на сухарь тоже. Кажется оптимальным взять Карлтона Морриса (нап 6,5) из «Лутона». Забил в прошлом матче и тут вполне может что-то занести за два матча.

Брать оборону этих команд я бы не хотел – кажется, тут сложно поймать очки, к тому же могут быть ротации. А потом их придется скидывать. Еще есть интересный пик – затычка «Бернли» – Лука Колиошо (пз 5,0). Играет в старте все матчи – правда, ни разу не сыграл полный матч, его всегда меняют. Но это гарантированные 4 фэнтези-очка за два матча. На лавку точно хороший вариант для подстраховки.

В фэнтези четвертый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста. Топ-100 Лиги чемпионов прошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

– Нас ждет, возможно, самый слабый двойной тур за последние несколько сезонов. «Лутон» под него смотрится интереснее с учетом матча с «Эвертоном» и, кажется, выбор довольно простой – брать Морриса в атаку или нет. Аргументы «за» — единственный опасный игрок «Лутона», хорошие матчи, частые фуллтаймы (+1 балл). Аргументы «против» – игрок «Лутона». Брать, пожалуй, стоит. А вот капитанить – огромный риск.

Бродягго («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ.

– Не обязательны. Кажется, профит в плане фэнтези-очков в основном будет зависеть от очного матча посреди недели, который, как и их противостояние в прошлом сезоне в чемпионшипе (1:1 и минимальная победа «Бернли»), скорее выйдет низовым.

Вряд ли у Компани есть шансы в выездном матче против более статусного «Ньюкасла» с четырехматчевой сухой серией без поражений. У «Лутона» соперник попроще, дома «Эвертон» проиграл три из трех матчей, в шести играх чемпионата и двух кубковых матчах команда Дайча стабильно не сушит, но у них в целом с атакой проблемы, а в выездных играх только один гол и три поражения.

Скорее буду рассматривать Морриса/Брауна и Локьера/Берка в качестве дешевых пиков, чтобы вписаться в бюджет.

Стоит ли брать двух защитников «Ньюкасла» под отличный календарь или нужен кто-то из атаки?

Тут нужно решить, хотите ли вы рисковать, каждый раз переживать, если ваш игрок атаки вышел/не вышел, можно подумать над Энтони Гордоном или Каллумом Уилсоном. Если же хотите сыграть надежно, берите двоих атакующих защитников, они предпочтительнее вратаря. У Гордона, к слову, уже четыре желтые карточки, пятая – пропуск тура.

Следующие матчи – с «Бернли», «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас».

Антон Анисимов: Тут мне больше нравится вариант с парой защитников. Оптимально – Киран Триппьер + Свен Ботман/Дэн Берн. Но были сообщения о том, что Ботман и Берн получили травмы, и, если они не будут играть, видимо придется брать кого-то из атаки.

В общем, я бы тут больше отталкивался от того, насколько надежно будут выглядеть Ботман и Берн перед стартом тура. Отдельный вопрос – кого выбрать из защиты, если все в строю. Триппьер получше, но он и стоит дороже, между Берном и Ботманом можно выбрать любого.

Та же проблема с выбором игрока в атаке. Уилсон самый стабильный в плане голов, если у вас есть слот в атаке. В полузащите поинтереснее выглядит Гордон, набрал хорошую форму, но в целом он нечасто заносит.

Uralan Adjinjal: Календарь и правда убойный, а в атаке и полузащите постоянная ротация, под которую очень не хочется попасть. Кажется, что Ботман и Триппьер будут играть всегда, и взять их в сумме за 12 – неплохой вариант. Отличная альтернатива одному из защитников – Гордон за 6,5 который стал железным игроком основы. Рулетка с нападающими выглядит опасно, но, попав в Уилсона или Александера Исака (в пару к защитнику, естественно) можно сорвать много фэнтези-очков.

Бродягго: Люблю играть парами игроков из одной команды, но сомневаюсь, что в данный момент это уместно: новости из лазарета команды и возможный пропуск «Бернли» у Берна и Ботмана; сложный матч против атаки «Вест Хэма» после игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

С выбором пика вне обороны «Ньюкасла» тоже не все просто, стоит подождать пресс-конференцию и информацию по здоровью Уилсона и Исака. Пока пошел бы с одним Триппьером – возможно, с кем-то из полузащиты. Например с Гордоном, у него уже 2+2, приятный ценник и статистика.

Кого планируете брать из «Вест Хэма» под домашний с «Шеффилд Юнайтед»?

Джеррод Боуэн и Джеймс Уорд-Проуз – двое перебор, а вот один скорее нужен. Уорд-Проуз смотрится выгоднее, так как дешевле и исполняет все стандарты, а «Шеффилд Юнайтед» как раз очень плох при обороне против них.

Антон Анисимов: У «Вест Хэма» самые яркие – Боуэн и Уорд-Проуз. Если хватает денег на Боуэна, я бы взял его. Он по статистике лучше и больше забивает. Разница по цене всего 0,5.

Из обороны, если кого-то и брать, только на этот тур, а потом сливать, потому что в следующем игра с «Ньюкаслом». А мы помним, что у нас еще есть игроки из команд со сдвоенным туром, которых тоже надо будет убирать. В общем, не хватит замен, если брать еще и «Вест Хэм» на тур.

Uralan Adjinjal: Боуэн – топовейший пик в полузащиту. Уорд-Проуз тоже хорош, но экономия 0,5 не стоит того, чтобы отказываться от самого заносящего футболиста команды. Сделавший девять сэйвов против «Брайтона» и 10 против «Манчестер Сити» Ареоля, кажется, хороший выбор под абсолютно любого соперника.

Бродягго: Первый выбор – Боуэн, потому что у него 4+1, он лучший по xG, ударам и ударам в створ в команде. Надеюсь, с ним все в порядке. Второй выбор – Уорд-Проуз с 2+3, он второй по xG в команде, крепкий стартер, оба на стандартах.

В качестве джокера рассмотрел бы Мохаммеда Кудуса, основа – вопрос времени, только не совсем ясно, где Дэвид Мойес будет использовать ганца, вряд ли это соперничество с Боуэном справа, скорее левый фланг, на котором он в «Аяксе» не играл. Оборонцы с терпимым ценником, под «Шеффилд Юнайтед» на карандаше Ареоля и Эмерсон.

Дедлайн на 7-й тур – 14:30 мск в субботу, 30 сентября , когда «Брайтон» сыграет в гостях у «Астон Виллы».

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh, George Wood, Alex Broadway