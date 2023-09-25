Сборная тура после выходных с яркими результативными матчами.

Что в ней?

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Киран Триппьер, «Ньюкасл» (20,07%) – 15 очков

Капитан «Ньюкасла» наконец-то трансформировал самонаводящиеся передачи в результативные, он лучший в туре по xA (ожидаемые ассисты) – 0,67. Триппьер стал лишь вторым игроком в истории АПЛ с тремя ассистами на голы головой в одной игре. Только три защитника отдали 3+ результативные передачи в матчах АПЛ за последние восемь сезонов: Кайл Уокер-Питерс, Трент Александер-Арнольд и теперь Киран, а «Ньюкасл» впервые в истории забил больше шести мячейв выездном матче Премьер-лиги.

Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (11,54%) – 12 очков

Кореец здорово реализовал моменты, при первом голе в окружении троих умудрился пробить в дальний угол. Обе голевые передачи ему отдал Джеймс Мэддисон, вырисовывается новая топ-связка. Сон теперь забил больше всех в дерби Северного Лондона – шесть мячей, обошел Гарета Бэйла, Тьерри Анри и Робина ван Перси – у них по пять. Сон – первый игрок «Тоттенхэма», забивший дважды в дерби Северного Лондона в АПЛ на «Эмирейтс».

Свен Ботман, «Ньюкасл» (10,44%) – 12 очков

«Шеффилд Юнайтед» допускал много моментов со стандартов весь сезон, «Ньюкасл» воспользовался, ведь кроме Ботмана забил еще один защитник – Дэн Берн. «Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, за которую восемь разных футболистов забили в одной игре.

Джеймс Тарковски, «Эвертон» (2,10%) – 11 очков

Впервые в карьере забил и отдал ассист в одном матче АПЛ. Вместе с Абдулаем Дукуре лучший в матче по касаниям в штрафной – пять. Лучший по созданным шансам – четыре (столько же у Джеймса Гарнера). Два раза пробил из штрафной.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» (29,61%) – 10 очков

Египтянин лучший в туре по ударам – пять (столько же у Каллума Уилсона из «Ньюкасла»). Игроков, которые забивали или отдавали в каждом из первых шести матчей сезона АПЛ, теперь пятеро: Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Серхио Агуэро, Эрлинг Холанд и вот Салах. Мохамед забивал или ассистировал в последних 12 матчах АПЛ, а «Ливерпуль» теперь не проигрывает 17 матчей АПЛ подряд.