Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Внезапно защита «Ньюкасла» при 8:0, снова Сон, какой стабильный Салах. Сборная тура АПЛ в Fantasy

Эвертон Эвертон
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Джеймс Тарковски Джеймс Тарковски
Мохамед Салах Мохамед Салах
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
fantasy fantasy
Свен Ботман Свен Ботман
Киран Триппьер Киран Триппьер
Каору Митома Каору Митома
Кайл Уокер Кайл Уокер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лутон Лутон
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Брайтон Брайтон
Джонни Эванс Джонни Эванс
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
Карлтон Моррис Карлтон Моррис
Бернд Лено Бернд Лено
Футбол Футбол

Сборная тура после выходных с яркими результативными матчами.

Что в ней?

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Киран Триппьер, «Ньюкасл» (20,07%) – 15 очков

Капитан «Ньюкасла» наконец-то трансформировал самонаводящиеся передачи в результативные, он лучший в туре по xA (ожидаемые ассисты) – 0,67. Триппьер стал лишь вторым игроком в истории АПЛ с тремя ассистами на голы головой в одной игре. Только три защитника отдали 3+ результативные передачи в матчах АПЛ за последние восемь сезонов: Кайл Уокер-Питерс, Трент Александер-Арнольд и теперь Киран, а «Ньюкасл» впервые в истории забил больше шести мячейв выездном матче Премьер-лиги.

Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (11,54%) – 12 очков

Кореец здорово реализовал моменты, при первом голе в окружении троих умудрился пробить в дальний угол. Обе голевые передачи ему отдал Джеймс Мэддисон, вырисовывается новая топ-связка. Сон теперь забил больше всех в дерби Северного Лондона – шесть мячей, обошел Гарета Бэйла, Тьерри Анри и Робина ван Перси – у них по пять. Сон – первый игрок «Тоттенхэма», забивший дважды в дерби Северного Лондона в АПЛ на «Эмирейтс».

Свен Ботман, «Ньюкасл» (10,44%) – 12 очков

«Шеффилд Юнайтед» допускал много моментов со стандартов весь сезон, «Ньюкасл» воспользовался, ведь кроме Ботмана забил еще один защитник – Дэн Берн. «Ньюкасл» стал первой командой в истории АПЛ, за которую восемь разных футболистов забили в одной игре.

Джеймс Тарковски, «Эвертон» (2,10%) – 11 очков

Впервые в карьере забил и отдал ассист в одном матче АПЛ. Вместе с Абдулаем Дукуре лучший в матче по касаниям в штрафной – пять. Лучший по созданным шансам – четыре (столько же у Джеймса Гарнера). Два раза пробил из штрафной.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» (29,61%) – 10 очков

Египтянин лучший в туре по ударам – пять (столько же у Каллума Уилсона из «Ньюкасла»). Игроков, которые забивали или отдавали в каждом из первых шести матчей сезона АПЛ, теперь пятеро: Тьерри Анри, Дэвид Бекхэм, Серхио Агуэро, Эрлинг Холанд и вот Салах. Мохамед забивал или ассистировал в последних 12 матчах АПЛ, а «Ливерпуль» теперь не проигрывает 17 матчей АПЛ подряд.

Дедлайн на 7-й тур – 14:30 мск в субботу, 30 сентября, когда «Брайтон» сыграет в гостях у «Астон Виллы».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rule1
8:0 от сорок,это что было ? Что за разнос в самой конкурентной Лиге мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий