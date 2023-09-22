Вопрос и по «Тоттенхэму».

Мнения опытных игроков перед 6-м туром фэнтези АПЛ.

Хулиан Альварес самый покупаемый игрок предстоящего тура? (стоит ли его покупать в первую очередь) ?

Альварес попал в нашу команду тура и в АПЛ и в Лиге чемпионов. Аргентинец проводит очень крутой отрезок – разбираемся, обязателен ли он на предстоящий тур.

Никита «El Shirio»

7 лет играет в официальный фентези АПЛ. В сезоне 2019/2020 занял 1 место в лиге по России. Один из авторов телеграм-канала FPL Donuts.

– До начала сезона нас беспокоило игровое время Альвареса, но теперь кажется, что его старт практически всегда гарантирован, не только из-за формы и текущей роли в команде, но и из-за обилия травм.

Мы будем знать состав «Манчестер Сити», потому что они играют среди первых, и если Хулиан в старте, он однозначно отличный пик на этот тур и следующие. В первых пяти турах у Альвареса был существенный оверперформ – два гола и пять голевых при 2.9 xGI. Не уверен, что он продолжит набирать очки в таком же ритме, но игрок топовый, способный опережать статистику в любом случае. Имеет смысл добирать, если в команде нет других более очевидных проблем. Брать во что бы то ни стало все же не стал бы.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. Автор телеграм-канала Оптагон.

– Да, стоит. Альварес – второе лучшее звено «Манчестер Сити» по фэнтези-очкам. Оборона порой пропускает голы, да и выбрать игрока, защищенного от ротации, почти невозможно. Доку, Фоден и другие – подносчики снарядов для Холанда и Альвареса.

Аргентинец адаптировался к требованиям Гвардиолы (вкратце: после травмы Де Брюйне Фоден отвечает за пасы, Альварес за атаку пространства), забивает, ассистирует, играет в лучшей команде лиги. Что еще нужно?

Гвардиола сообщил, что Альвареса «почти невозможно усадить на лавку», что и подтвердилось в матче против «Црвена Звезда». Хулиан вышел на поле после изнурительной игры в Боливии, длительного перелета и тяжелого выезда к «Вест Хэму». Риск ротации сокращен до минимума.

brodinskiy («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ.

– Однозначно – да. Учитывая его форму в чемпионате, плюс дубль в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». В прошлом туре я как раз его разменял на Авонийи, и уже жалею, что нужно делать обратную замену и тратить лишний трансфер.

Ждать прорыва игроков «Челси» или все же стоит продать всех?

«Челси» в некоторых эпизодах жутко не везет: игра вроде бы есть, но результата нет. Николас Джексон порет момент за моментом, Рахим Стерлинг лучший в лиге по касаниям в штрафной (62), но пока результативные действия были лишь с «Лутоном», а Бен Чилуэлл после замен на 60+ минутах и вовсе остался в запасе в последнем матче. И что с ними делать?

Никита «El Shirio»: Как бы парадоксально ни звучало, для атаки «Челси» в текущем виде матч против «Астон Виллы» потенциально выглядит даже лучше, чем недавняя игра против «Борнмута». Все-таки для того, чтобы взламывать более низкие блоки, нужны сыгранность, взаимопонимание и реализация. Пока у Челси с этим проблемы.

А вот против «Астон Виллы», любящей высоко встречать соперников, моментов у «Челси» должно быть немало – Энцо сможет использовать открывания Джексона и Стерлинга за спины защитников. Вопросы к реализации никуда не делись, но шансов должно быть немало. В отличие от Альвареса как раз Джексон очень сильно недобирает. Дело ли в качестве Джексона и «Челси» или дистанция все же должна вернуть – пока тяжело сказать, но в прошлом году Николас, наоборот, значительно перебил xG. Для меня тут 50/50, есть все причины менять на Альвареса, но и оставить еще на тур-два тоже не считаю ошибкой.

Арам Газарян: Пока каждый форвард, играющий против «Астон Виллы», был результативен. «Вилла» играет с высокой линией обороны, что особенно приятно для рывков Джексона и Стерлинга. Джексон – лучший по xG, в тройке лучших по касаниям и ударам в штрафной.

«Астон Вилла» – третья худшая команда по допущенным шансам. Левый фланг, где играют Динь и Конса, страдает, Кэш поднимается высоко и порой не успевает. После «Виллы» у «Челси» матчи с «Фулхэмом» (худшей обороной лиги) и «Бернли» (одной из худших).

Понятно разочарование фэнтези-менеджеров, но еще хуже, если Джексона прорвет после того, как вы с ним попрощались.

brodinskiy: Ничего хорошего от «Челси» не жду, плюс ко всему предстоящий матч против крепкой «Астон Виллы». Думаю, если трансферов хватает, можно найти гораздо более привлекательные варианты.

Что делать с игроками «Тоттенхэма» перед «Арсеналом» и «Ливерпулем» ?

Все ли так просто, как кажется: игроков атаки смело оставлять, а оборону продавать (или прятать в запас)? Матчи обещают быть результативными.

Никита «El Shirio»: С приходом Энджа Постекоглу атака «Тоттенхэм» хороша так, как не была уже давно, четвертые в лиге по ожидаемым голам с игры. При этом с атакующими командами, которые оставляют пространство, им играть даже проще, чем с тем же «Шеффилд Юнайтед».

Следующие матчи будут сложными, но шансы у Сона и Джеймса Мэддисона точно появятся. Из них двоих более надежный пик, на мой взгляд, все же Мэддисон, от которого мы точно знаем, чего ждать. Сон поманил нас хет-триком на позиции «девятки», но фактор Ришарлисона все равно остается. За «Арсеналом» и «Ливерпулем» всегда приходит «Лутон»!

Арам Газарян: Оборону – на скамейку, нападение в старт. Сон знает как забивать «Арсеналу», тем более команда Артеты пока не блещет обороной. Вероятно, это будет результативный матч, «Тоттенхэм» вполне может принести вам пару результативных действий.

brodinskiy: Не думаю, что «Тоттенхэм» сыграет на ноль в этих матчах, но не думаю, что и не забьет. Пик Джеймса Мэддисона, явного лидера команды, я бы не стал трогать. А вот от задней линии, как кажется, стоить избавляться.

Дедлайн на 6-й тур в АПЛ – 17:00 мск в субботу, 23 сентября. Среди первых матчей тура домашний «Манчестер Сити».

Фото: Shaun Boggust, Conor Molloy, David Klein/Global Look Press