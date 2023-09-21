Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Лучшие в ЛЧ: новичок «Барсы», 1-процентный ПЗ из «Порту», дебютант в «Арсенале»

Арсенал Арсенал
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Джованни Ди Лоренцо Джованни Ди Лоренцо
Барселона Барселона
fantasy fantasy
Букайо Сака Букайо Сака
Лацио Лацио
Наполи Наполи
Вендерсон Галено Вендерсон Галено
Иван Проведель Иван Проведель
Кэлвин Стенгс Кэлвин Стенгс
Жоау Феликс Жоау Феликс
Страхиня Павлович Страхиня Павлович
Порту Порту
ПСЖ ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Фейеноорд Фейеноорд
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Новая Лига чемпионов – и всегда актуальный формат сборной тура по итогам.

Как и во всех таких, тут:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жоау Феликс, «Барселона» (10,20%) – 16 очков

Два матча и две награды лучшего игрока за «Барселону». В этом матче два гола с двух ударов и голевая передача. Роберт Левандовски уже признался: «Моя связь с Жоау Феликсом? Иногда понимание приходит с самого начала». Звучит перспективно!

Вендерсон Галено, «Порту» (1,17%) – 15 очков

Два гола и ассист, три удара и одна ключевая передача, логичный игрок матча. В чемпионате Португалии один гол, одна голевая передача и все матчи по 90 минут. В еврокубках провел 34 матча, в них 13 голов и 10 голевых – стабильный вариант.

Ашраф Хакими, «ПСЖ» (7,68%) – 12 очков

Забил классный гол на индивидуальном мастерстве, в сумме у него четыре удара (больше только у Мбаппе) и три ключевые передачи – мы все еще говорим про защитника. Это пятый гол в Хакими Лиге чемпионов. «ПСЖ» дома в группе ЛЧ не проигрывает 34 матча, с 2012-го.

Хулиан Альварес, «Манчестер Сити» (4,30%) – 11 очков

В текущем сезоне восемь матчей – 8 результативных действий. Против «Црвена Звезда» больше всех ударов – 8 и ключевых передач – 7. Когда Холанд и Альварес выходили вместе в стартовом составе у них 38 результативных действий за 16 игр.

Букайо Сака, «Арсенал» (20,09%) – 11 очков

Отличный дебют в Лиге чемпионов: гол (единственным ударом) и ассист. Еще Букайо сделал три ключевые передачи. Группа у «Арсенала» проходная, так что процент владения наверняка будет только расти.

Между турами в этом сезоне привычные паузы, новый дедлайн – 19:45 мск 3 октября, во вторник почти через две недели.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Сака в опорке?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shock In
Ответ Bazilic
Сака в опорке?)
ну не Каземиро же туда ставить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Белов
Стенгс точно 9 стоит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Белов
Ответ Bazilic
Сака в опорке?)
Ты похоже первый раз видишь fantasy
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий