Новая Лига чемпионов – и всегда актуальный формат сборной тура по итогам.

Как и во всех таких, тут:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Жоау Феликс, «Барселона» (10,20%) – 16 очков

Два матча и две награды лучшего игрока за «Барселону». В этом матче два гола с двух ударов и голевая передача. Роберт Левандовски уже признался: «Моя связь с Жоау Феликсом? Иногда понимание приходит с самого начала». Звучит перспективно!

Вендерсон Галено, «Порту» (1,17%) – 15 очков

Два гола и ассист, три удара и одна ключевая передача, логичный игрок матча. В чемпионате Португалии один гол, одна голевая передача и все матчи по 90 минут. В еврокубках провел 34 матча, в них 13 голов и 10 голевых – стабильный вариант.

Ашраф Хакими, «ПСЖ» (7,68%) – 12 очков

Забил классный гол на индивидуальном мастерстве, в сумме у него четыре удара (больше только у Мбаппе) и три ключевые передачи – мы все еще говорим про защитника. Это пятый гол в Хакими Лиге чемпионов. «ПСЖ» дома в группе ЛЧ не проигрывает 34 матча, с 2012-го.

Хулиан Альварес, «Манчестер Сити» (4,30%) – 11 очков

В текущем сезоне восемь матчей – 8 результативных действий. Против «Црвена Звезда» больше всех ударов – 8 и ключевых передач – 7. Когда Холанд и Альварес выходили вместе в стартовом составе у них 38 результативных действий за 16 игр.

Букайо Сака, «Арсенал» (20,09%) – 11 очков

Отличный дебют в Лиге чемпионов: гол (единственным ударом) и ассист. Еще Букайо сделал три ключевые передачи. Группа у «Арсенала» проходная, так что процент владения наверняка будет только расти.