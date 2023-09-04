Накануне Лиги чемпионов – дедлайн уже во вторник вечером – выясняем, какие не самые дорогие игроки могут принести заметную пользу.

Советы от пользователя mails – победителя фэнтези-турнира по АПЛ-2019/20 и автора телеграм-канала Little Mozart.

Защитники

Лорис Бенито, защ (5) – «Янг Бойз»

В этом сезоне сыграл в четырех из пяти матчей чемпионата Швейцарии. Есть гол и ассист. В прошлом сезоне 19 матчей (11 в старте) и четыре голевые передачи. Под «Црвену Звезду» во втором туре точно можно рассматривать в основу.

Давид Ганцко, защ (5,5) – «Фейеноорд»

Атакующий центральный защитник. В этом сезоне уже есть голевая и восемь ударов (четвертый показатель в клубе). В прошлом сезоне два гола и четыре ассиста. На первый тур, под домашний «Селтик», выглядит привлекательно.

Бенджамин Хенрикс, защ (6) – «РБ Лейпциг»

Уже гол и ассист за три тура в чемпионате Германии, второй по ударам – 10 – и третий по касаниям в штрафной – 8 – среди игроков «Лейпцига».

Андреас Кристенсен, защ (6) – «Барселона»

Если не хватает денег на Жюля Кунде или Марка-Андре Тер Стегена, хороший вариант, чтобы взять и забыть на весь турнир. В этом сезоне все матчи в старте, есть голевая.

Полузащитники

Мауриц Кьергор, пз (6,5) – «Ред Булл»

В чемпионате Австрии в текущем сезоне все матчи начинал в старте, сделал три ассиста. В прошлом сезоне два забил и шесть отдал.

Анжело Фюльжени, пз (7) – «Ланс»

Начинал все матчи сезона в старте, сделал голевую передачу. Лучший в клубе по ударам – 13, подает угловые.

Лукас Окампос, пз (7,5) – «Севилья»

Команда в выходные набрала первые очки в чемпионате, международная пауза пошла на пользу. У Окампоса одна голевая передача в сезоне, но он лучший в «Севилье» по ударам – 13 – и касаниям в штрафной – 21. В первых двух турах соперники попроще – «Ланс» и ПСВ.

Мартин Эдегор, пз (8) – «Арсенал»

Наверняка многие будут брать Букайо Сака, как раз на этом можно и сыграть. «Арсенал» возвращается к базовым настройкам, все предпосылки к этому есть: Александр Зинченко и Габи Жезус залечили травмы. Эдегор сейчас лучший в «Арсенале» по ударам – 15, для сравнения у Сака – 12.

Родриго, пз (8) – «Реал»

Джуда Беллингема уже взяли почти 50% игроков, а Родриго – примерно 5%, но именно бразилец лучший по чемпионату, если брать удары (20) и касания в штрафной (37).

Нападающие

Лои Опенда, нап (8) – «РБ Лейпциг»

Все четыре матча Бундеслиги начинал в старте, забил трижды, отдал голевую. Первый в команде по ударам – 12 – и касаниям в штрафной – 13. Под «Янг Бойз» и «Црвену Звезду» хороший вариант.

Хулиан Альварес, нап (8,5) – «Манчестер Сити»

Дорогой, но процент владения совсем маленький. Все пять матчей в АПЛ начинал в старте. Два гола, три ассиста – внушительно. У аргентинца 16 созданных шансов в АПЛ, лучше только Педру Нету – 17. Хотя при выборе стоит оглядываться на ротацию Пепа.

Дедлайн сбора команды – 19:45 мск во вторник , когда начнутся первые матчи нового сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey; Samuel Gonzalez, www.imago-images.de/Global Look Press