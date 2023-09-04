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Джокеры Лиги чемпионов для Fantasy. 11 вариантов

Янг Бойз Янг Бойз
Лои Опенда Лои Опенда
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Давид Ганцко Давид Ганцко
Барселона Барселона
Севилья Севилья
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Лорис Бенито Лорис Бенито
Реал Мадрид Реал Мадрид
Арсенал Арсенал
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ланс Ланс
Родриго Родриго
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Анжело Фюльжени Анжело Фюльжени
Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Лукас Окампос Лукас Окампос
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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Накануне Лиги чемпионов – дедлайн уже во вторник вечером – выясняем, какие не самые дорогие игроки могут принести заметную пользу.

Советы от пользователя mails – победителя фэнтези-турнира по АПЛ-2019/20 и автора телеграм-канала Little Mozart.

Защитники

Лорис Бенито, защ (5) – «Янг Бойз»

В этом сезоне сыграл в четырех из пяти матчей чемпионата Швейцарии. Есть гол и ассист. В прошлом сезоне 19 матчей (11 в старте) и четыре голевые передачи. Под «Црвену Звезду» во втором туре точно можно рассматривать в основу.

Давид Ганцко, защ (5,5) – «Фейеноорд»

Атакующий центральный защитник. В этом сезоне уже есть голевая и восемь ударов (четвертый показатель в клубе). В прошлом сезоне два гола и четыре ассиста. На первый тур, под домашний «Селтик», выглядит привлекательно.

Бенджамин Хенрикс, защ (6) – «РБ Лейпциг»

Уже гол и ассист за три тура в чемпионате Германии, второй по ударам – 10 – и третий по касаниям в штрафной – 8 – среди игроков «Лейпцига».

Андреас Кристенсен, защ (6) – «Барселона»

Если не хватает денег на Жюля Кунде или Марка-Андре Тер Стегена, хороший вариант, чтобы взять и забыть на весь турнир. В этом сезоне все матчи в старте, есть голевая.

Полузащитники

Мауриц Кьергор, пз (6,5) – «Ред Булл»

В чемпионате Австрии в текущем сезоне все матчи начинал в старте, сделал три ассиста. В прошлом сезоне два забил и шесть отдал.

Анжело Фюльжени, пз (7) – «Ланс»

Начинал все матчи сезона в старте, сделал голевую передачу. Лучший в клубе по ударам – 13, подает угловые.

Лукас Окампос, пз (7,5) – «Севилья»

Команда в выходные набрала первые очки в чемпионате, международная пауза пошла на пользу. У Окампоса одна голевая передача в сезоне, но он лучший в «Севилье» по ударам – 13 – и касаниям в штрафной – 21. В первых двух турах соперники попроще – «Ланс» и ПСВ.

Мартин Эдегор, пз (8) – «Арсенал»

Наверняка многие будут брать Букайо Сака, как раз на этом можно и сыграть. «Арсенал» возвращается к базовым настройкам, все предпосылки к этому есть: Александр Зинченко и Габи Жезус залечили травмы. Эдегор сейчас лучший в «Арсенале» по ударам – 15, для сравнения у Сака – 12.

Родриго, пз (8) – «Реал»

Джуда Беллингема уже взяли почти 50% игроков, а Родриго – примерно 5%, но именно бразилец лучший по чемпионату, если брать удары (20) и касания в штрафной (37).

Нападающие

Лои Опенда, нап (8) – «РБ Лейпциг»

Все четыре матча Бундеслиги начинал в старте, забил трижды, отдал голевую. Первый в команде по ударам – 12 – и касаниям в штрафной – 13. Под «Янг Бойз» и «Црвену Звезду» хороший вариант.

Хулиан Альварес, нап (8,5) – «Манчестер Сити»

Дорогой, но процент владения совсем маленький. Все пять матчей в АПЛ начинал в старте. Два гола, три ассиста – внушительно. У аргентинца 16 созданных шансов в АПЛ, лучше только Педру Нету – 17. Хотя при выборе стоит оглядываться на ротацию Пепа.

Дедлайн сбора команды – 19:45 мск во вторник, когда начнутся первые матчи нового сезона.

Лига чемпионов: тотальный Fantasy-гид. Лучшие варианты из каждой команды

Все тонкости Fantasy Лиги чемпионов – в превью-подкасте. От лучших капитанов до вариантов подешевле

Фото: Gettyimages.ru/Lewis Storey; Samuel Gonzalez, www.imago-images.de/Global Look Press

1 комментарий

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Уся Ваткин
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