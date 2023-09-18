Футбольный Fantasy-блог
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Лидер из «Спартака», 19-летний джокер, игрок за 4,5 – почти нет популярных в сборной Fantasy-тура РПЛ

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Возвращаемся после паузы на сборные со скромной, но яркой сборной тура.

В ней:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

 

Тур запомнится невыходом в старте многих ключевых футболистов, вернувшихся из сборных: в первую очередь Эдуарда Сперцяна, Наира Тикнизяна и Федора Чалова, они все появились только во втором тайме. А Георгий Джикия не вышел вообще. 

Срджан Бабич (0,18%), «Спартак» – 12 очков 

Новичок красно-белых появился в центре обороны как раз вместо Джикии, он не просто помог сохранить сухарь, но и забил победный. Будет ли он в старте после такого перформанса – большой вопрос. А если и будет, брать защитника «Спартака» под «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА явно не стоит. Как, впрочем, и под любых других соперников. 

Матиас Перес (1,3%), «Оренбург» – 9 очков 

Еще один центральный защитник, поучаствовавший в сухой победе. Отличие в том, что «Оренбург» был далеко не фаворитом в матче с «Локо», это скорее сенсация. Матиас в концовке ассистировал Дмитрию Воробьеву. Сложно сказать, чего ждать от этого «Оренбурга» дальше, но за исключением «Зенита» впереди – равные по силе «Пари НН» и «Балтика».

Александр Беленов (2%), «Факел» – 8 очков

Ветеран вернулся в основу и выдал отличный матч против «Урала» – шесть сэйвов! В первой игре при Ташуеве «Факел» был очень заряжен на борьбу и, вероятно, продолжит в двух домашних матчах против «Рубина» и «Сочи». Как вратарь-джокер на эти туры Беленов выглядит вполне привлекательно.

Иван Башич (0,29%), «Оренбург» – 8 очков

Еще один герой матча с «Локомотивом», забил победный из-за штрафной. Причем это был пятый удар боснийца, ни один не забокировали. Проблема в том, что Башич – игрок ротации, он всего лишь подменял травмированного Густаво Флорентина.

Вендел (4,82%) и Клаудиньо (13,63%), «Зенит» – по 8 очков

Бразильцы продолжают зарабатывать очки в каждом матче. Оба полезны в фэнтези-командах, но остается два вопроса. Менять ли Дугласа Сантоса на еще одного игрока атаки? Если да, кого выбрать? Впереди – «Локомотив» дома и «Оренбург» с «Сочи» на выезде.

Никита Салтыков (12,94%), «Крылья Советов» – 8 очков

Высокий процент владения обманчив: большинство менеджеров убрали его в запас перед ЦСКА. Это оправданно, ведь с такой ценой его совсем не обязательно продавать. К тому же «Крылья» выглядели явным аутсайдером на выезде против вице-чемпионов. В итоге Никита стал джокером. потому что в старте его оставили только четверть игроков. Следующий матч дома против «Сочи», так что Салтыков (как и Рассказов) точно пригодится. 

Даниил Уткин (4,83%), «Ростов» – 8 очков

Вернулся в основу, впервые в сезоне забил. Хотя брать хоть кого-то из «Ростова» в фэнтези сейчас слишком опасна, команда очень нестабильна. Да и соперники дальше сложные – ЦСКА, «Урал» и «Краснодар».

Дедлайн на 9-й тур – в 14:00 мск субботы, 23 сентября, когда «Крылья Советов» начнут играть с «Сочи».

2 комментария

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Артем Гладских
спасибо .
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pav11k
У Зенита и Дугласа, и Вендела, и Клаудиньо, и теперь Изидора можно брать. Если делать ставку на атаку, нужно подбирать надежного защитника, коих в РПЛ сейчас не так и много. Волков из Краснодара, но у быков напрашиваются Сперцян, Кордоба, Сафонов и другие привлекательные игроки. Дилемма, конечно. Придется поломать голову
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