Тур АПЛ перед паузой на сборные – набор вспышек по три мяча.

Вместе с теми, кто их забил, мы собрали:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (88,5%) – 18 очков

«Манчестер Сити» играл в полсилы, не спеша, и при этом продемонстрировал отличную реализацию: пять голов после семи ударов. А у норвежца три удара и три гола, будничный хет-трик. Было хорошее взаимодействие с Хулианом Альваресом – обменялись голевыми передачами друг на друга. Как у Эрлинга еще не 100 процентов владения – непонятно.

Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (6,4%) – 17 очков

«Бернли» играет с высокой линией обороны, а это просто подарок для Сона, которым он прекрасно воспользовался: четвертый хет-трик в АПЛ, теперь больше, чем у Криштиану Роналду и Дидье Дрогба. У Сона пять ударов и десять касаний в штрафной, такой заряженный кореец будет полезен и дальше.

Эван Фергюсон, «Брайтон» (1,45%) – 14 очков

Наблюдать за игрой «Брайтона» одно удовольствие, у команды очень атакующий футбол, поэтому совсем неудивительно, что хет-трик в ворота «Ньюкасла» у 18-летнего нападающего. Только два игрока не из Великобритании участвовали в 10 и более голах в АПЛ до 18 лет: Сеск Фабрегас и теперь Эван Фергюсон.

Одсонн Эдуар, «Кристал Пэлас» (4,89%) – 10 очков

У Француза уже три гола за четыре матча – отличный показатель. Против «Вулверхэмптона» семь ударов, все из штрафной – абсолютно лучший показатель в туре.

Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль» (13,12%) – 9 очков

«Ливерпуль» легко выиграл, причем достойно сыграл и в обороне – даже без Ван Дейка и Конате. Трент отдал голевую с углового, у него уже 55 ассистов в АПЛ, больше Озила, Азара и Маты. Пять созданных шансов – лучший в матче. Его заменили на 71-й минуте из-за повреждения, но это скорее перестраховка, у тому моменту уже вели 3:0. После международного перерыва «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» – вполне можно подумать над покупкой Трента даже несмотря на его большую стоимость.