Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Царство хет-триков в АПЛ: от Холанда ждем всегда, а еще двое сделали разницу. Fantasy-сборная тура

Курт Зума Курт Зума
Эван Фергюсон Эван Фергюсон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Одсонн Эдуар Одсонн Эдуар
Педру Нету Педру Нету
Мэтт Тернер Мэтт Тернер
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
Натан Аке Натан Аке
Деклан Райс Деклан Райс
Манчестер Сити Манчестер Сити
fantasy fantasy
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Брайтон Брайтон
Футбол Футбол

Тур АПЛ перед паузой на сборные – набор вспышек по три мяча.

Вместе с теми, кто их забил, мы собрали:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (88,5%) – 18 очков

«Манчестер Сити» играл в полсилы, не спеша, и при этом продемонстрировал отличную реализацию: пять голов после семи ударов. А у норвежца три удара и три гола, будничный хет-трик. Было хорошее взаимодействие с Хулианом Альваресом – обменялись голевыми передачами друг на друга. Как у Эрлинга еще не 100 процентов владения – непонятно.

Сон Хын Мин, «Тоттенхэм» (6,4%) – 17 очков

«Бернли» играет с высокой линией обороны, а это просто подарок для Сона, которым он прекрасно воспользовался: четвертый хет-трик в АПЛ, теперь больше, чем у Криштиану Роналду и Дидье Дрогба. У Сона пять ударов и десять касаний в штрафной, такой заряженный кореец будет полезен и дальше.

Эван Фергюсон, «Брайтон» (1,45%) – 14 очков

Наблюдать за игрой «Брайтона» одно удовольствие, у команды очень атакующий футбол, поэтому совсем неудивительно, что хет-трик в ворота «Ньюкасла» у 18-летнего нападающего. Только два игрока не из Великобритании участвовали в 10 и более голах в АПЛ до 18 лет: Сеск Фабрегас и теперь Эван Фергюсон.

Одсонн Эдуар, «Кристал Пэлас» (4,89%) – 10 очков

У Француза уже три гола за четыре матча – отличный показатель. Против «Вулверхэмптона» семь ударов, все из штрафной – абсолютно лучший показатель в туре.

Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль»  (13,12%) – 9 очков

«Ливерпуль» легко выиграл, причем достойно сыграл и в обороне – даже без Ван Дейка и Конате. Трент отдал голевую с углового, у него уже 55 ассистов в АПЛ, больше Озила, Азара и Маты. Пять созданных шансов – лучший в матче. Его заменили на 71-й минуте из-за повреждения, но это скорее перестраховка, у тому моменту уже вели 3:0. После международного перерыва «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» – вполне можно подумать над покупкой Трента даже несмотря на его большую стоимость.

Премьер-лига вместе со всеми уходит на паузу, новый тур стартует 16 сентября, в субботу – в 14:30 матчем как раз «Вулверхэмптона» с «Ливерпулем».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dwkzn
Эван Фергюсон - не англоязычный игрок?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mega-Torres
Ответ dwkzn
Эван Фергюсон - не англоязычный игрок?
Наверное имелось ввиду не из Великобритании
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий