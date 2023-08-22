Три главных вопроса перед 4-м туром в Англии.

Что делать с игроками «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»?

В выходные сыграют вторая и третья команды прошлого сезона. Разбираемся, каких игроков добирать, а каких оставлять.

Evgeny Ivanov («Балтика»)

Восемь сезонов на Sports.ru, пять попаданий в топ-100 АПЛ, в том числе победа в сезоне-2021/22.

– Хоть «Арсенал» на старте выглядят и не так убедительно, как в прошлом сезоне, главным пиком оттуда был и остается Букайо Сака, его можно держать в составе всегда. На нем пенальти, он не ротируется и в больших матчах проявляет себя хорошо. Пока лондонцы набирают форму, одного пика оттуда вполне достаточно.

Из «Манчестер Юнайтед» тоже вполне можно ограничиться одним. Лучшим выглядит Бруну Фернандеш. Опять же за счет стандартов. Сам взял его со старта и не планирую менять.

Edgar Moriarty («Арарат»)

На Sports.ru первый сезон, но за плечами большой опыт в официальном фэнтези АПЛ – 14 сезонов (в 2022/23 – 204-e место). Автор телеграм-канала Edgar Moriarty FPL.

– С игроками «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» все в порядке, они в топах по потенциальным очкам на ближайшие шесть туров. В полузащите я бы оставил по одному игроку из каждой команды. Бруну Фернандеш провел лишь один неудачный первый матч, дальше он один из лидеров по цифрам, у него четыре созданных больших шанса, ни у кого из полузащитников таких цифр нет.

Букайо Сака вернулся к пенальти, его ценность вновь выросла. Эти двое – лучшие пики среди полузащитников. Возвращается Габи Жесус, а значит в атаке будет полегче, его в команде никто не заменит.

Montafly («Орден Красной Звезды»)

Более 10 лет играет в фэнтези АПЛ. В прошлом сезоне занял 23-е место. Автор телеграм-канала Fantasy Assist.

– Календарь ближайших матчей и статистика защитников «Арсенала» явно указывают, что привлекательных вариантов в обороне сейчас нет. В атаке все тоже сложно (или наоборот просто – на ваш вкус) с пиками: Сака должно быть достаточно. Можно попробовать поймать результативные действия Жезуса пораньше других. Если страшно делать это, не зная его состояния, приемлемым вариантом остается Мартин Эдегор.

Из защиты «Манчестер Юнайтед» я бы сейчас не хотел брать никого: и из-за уровня игры в защите, и из-за травм, и из-за странные трюки от Андре Онана, к тому же сейчас не самый приятный календарь. Один пик из атаки «Юнайтед» – норма. Кто из них лучше – Бруну Фернандеш или Маркус Рэшфорд – сказать не очень легко, потому что дистанция трех туров не самая длинная. Пока поприятнее выглядит Бруну с пенальти, но мы знаем, что Рэшфорд может включиться в любой момент. Брать обоих – пожалуй, не самый оптимальный расклад, но и некритичный: все-таки и «Арсенал», и «Брайтон» с «Бернли» не выглядят неприступными в обороне.

Стоит ли менять Николаса Джексона на Рахима Стерлинга?

Стерлинг выдал мощный перформанс в игре с «Лутоном» – 13 очков, Джексон упускал много моментов, но все же один реализовать смог с передачи как раз Стерлинга. Обсуждаем, кого купить, если в вашей команде, допустим, уже есть Бен Чилуэлл. Либо покупать двоих? Или пока все же не спешить с разменом одного на другого?

Evgeny Ivanov: Такой трансфер проводить бы не стал. Стерлинг, конечно, хорошо проявил себя с «Лутоном», но делать по дублю в каждом матче вряд ли будет. У Джексона моментов в каждой игре более чем хватает, свои голы должен добирать. Вполне возможно, что против «Ноттингем Форест» сделает дубль уже он.

Edgar Moriarty: Вопрос не совсем правильный, все-таки Стерлинг полузащитник, а Джексон нападающий. Их спокойно можно совмещать. Джексон показывает более стабильные цифры, а Стерлинг пока стрельнул лишь в одном матче, но на то и легкий календарь. Потенциал обоих я оцениваю примерно одинакого.

Montafly: Этому маневру я бы дал статус «чрезвычайно опасный». Статистически Джексон не то что не уступает Стерлингу – он его превосходит. Единственное преимущество Стерлинга по ключевым показателям в том, что у него в полтора раза больше касаний в штрафной. Явный плюс Стерлинга еще в том, что мы точно знаем: он способен на большие и регулярные заносы. Способен ли Джексон в АПЛ и сколько ему нужно моментов для трансформации их в голы – пока вопрос.

Не могу сказать, что менять Джексона на Стерлинга – неправильное решение. У «Челси» в ближайшие туры очень простой календарь, и если Стерлинг сохранит того же уровня игру, можно сильно пострадать от этого (ведь его голы стоят больше + очки за сухие матчи Джексон не получает). Но я все равно несколько раз подумал бы о том, считать такой размен приоритетным. Если в вашей команде все идеально или просто очень хорошо, о таком стоит задуматься. Если есть другие более важные дела – ждите.

Джеймс Мэддисон – мастхэв на ближайшие два тура?

Англичанин с ходу влился в «Тоттенхэм», почти вся игра идет через него, а тут еще такие хорошие ближайшие два матча против новичков лиги – «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

Evgeny Ivanov: Джеймс Мэддисон хорошо проявляет себя в «Тоттенхэме». Лучший в команде по всем атакующим метрикам, плюс на нем стандарты. В разрезе следующих двух туров, против «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед», без сомнения выглядит мастхэвом.

Edgar Moriarty: Мэддисон взял на себя роль лидера атаки, что очень хорошо для фэнтэзи, он участвует в большинстве голов своей команды. Также будет цеплять много очков со стандартов. Кроме Холанда для меня нет мастхэвов, но на ближайшие два тура это отличное решение.

Montafly: Статус мастхэва по мне – громковато. Но то, что он отличный вариант, и не только на два тура – с «Арсеналом» и «Ливерпулем» тоже можно забивать – факт.

Дедлайн на четвертый тур – в 22:00 пятницы, 1 сентября . Первыми сыграют «Лутон» с «Вест Хэмом».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Stu Forster / Staff, Luke Walker / Freier Fotograf