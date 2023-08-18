Эрлинг Холанд снова не попал в сборную английского фэнтези-тура – тем интереснее ее изучить!

Как мы ее собрали:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

СОСТАВ

Мэтти Кэш, «Астон Вилла» (2,08%) – 14 очков

Крайний защитник с дублем – редкий успех. В матче против «Бернли» Кэш лучший по ударам – 6, ударам из штрафной – 5 и касаниям в штрафной – 6. И это при том, что в команде есть Олли Уоткинс и Мусса Диаби. Защитник повторил рекорд сезона, вот только дальше у «Виллы» матч с «Ливерпулем».

Рахим Стерлинг, «Челси» (4,09%) – 13 очков

Рахим провел крутой матч, но и соперник – «Лутон» – был совсем слабым. Стерлинг постепенно набирает форму: в первом матче с «Ливерпулем» плохо, во втором туре против «Вест Хэма» очень активно, вся острота исходила от него, заработал пенальти. И вот вспышка в третьем туре: два гола, ассист, лучший по ударам – 5 и касаниям в штрафной – 13.

Мало Гюсто, «Челси» (0,97%) – 12 очков

Пока все дружно закупались Чилуэллом (уже почти 15% владения), вдруг хорошие очки принес игрок с другого фланга защиты. В прошлом матче смотрелся не совсем уверенно, а тут намного лучше. Вырезал отличные голевые на Стерлинга, но опять же – слабый соперник. Если собираетесь его покупать, держите в уме, что после перерыва на сборные должен вернуться Рис Джеймс.

Джеррод Боуэн, «Вест Хэм» (2,99%) – 11 очков

«Вест Хэм» мало, но эффективно владел мячом и здорово ловил «Брайтон» на контратаках, в одной из них Джеррод классно обработал мяч и покатил в дальний угол. В следующем туре «Вест Хэм» играет на выезде с «Лутоном» – самое время приобрести себе в команду Боуэна.

Мусса Диаби, «Астон Вилла» (10,60%) – 10 очков

Француз забил и сделал ассист, он в целом хорошо вписался в команду Унаи Эмери. Единственный минус в том, что его пока меняют в каждом матче Премьер-лиги.