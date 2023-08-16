Дедлайн к третьему туру АПЛ – уже в пятницу вечером, замены нужно сделать к 22:00, когда стартует матч «Челси».

Обсуждаем, какие ходы нужны.

Кого из «Сити» добрать к Холанду?

За два тура «Манчестер Сити» не пропустил ни разу, логично добавить к норвежцу защитника. Хотя и атакующий игрок может быть эффективен.

Опытнейший игрок, победитель чемпионата Португалии-2020/21, там же был вторым в сезоне-2021/22. Два раза занимал второе место в чемпионшипе (2019/20 и 2022/23).

– Есть варианты в любой линии, выбирал бы из тройки Альварес / Фоден / Диаш в зависимости от того, куда нужнее замены, и от личных предпочтений. Визуально очень круто последний матч отыграл Фил Фоден на месте Кевина де Брюйне, но удастся ли подобное перенести на матчи против более закрытых команд, покажет время. Еще высоко с «Ньюкаслом» играл Кайл Уокер – хотя возможно, что это был план под конкретный матч.

lawson08 («Сделано в Казахстане»)

В фэнтези на Sports.ru с 2014-го. Основатель платных фэнтези-турниров по футболу (восемь сезонов). Победитель АПЛ (2016/17) и Кубка Америки (2016). Автор телеграм-канала Fantasy Football Сhannel.

– Очевидный кандидат – Фил Фоден, сыграл два полноценных матча по 90 минут. Создает очень много ударов и ключевых пасов. В защите можно рассмотреть Кайла Уокера и Рубена Диаша.

В фэнтези четвертый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста. Топ-100 Лиги чемпионов прошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

– Есть вариант в каждую линию – Уокер, Фоден и Альварес, выбрать можно по бюджету и возможностям. Атакующие пики смотрятся сильно интереснее с учетом календаря. Мой фаворит – Фоден который может создать Холанду много моментов и воспользоваться тем, что защита бегает за норвежцем. Про Альвареса можно сказать примерно то же самое. Любой из тройки может стать жертвой «рулетки Гвардиолы», но я бы оценил шансы на старты у Фодена и Уокера как 80%, Альвареса – 70%.

Оптимальная пара игроков из «Челси» – кто это?

У «Челси» начинается отличный календарь: «Лутон» и «Ноттингем Форест» дома, «Борнмут» в гостях. Первый пик – Бен Чилуэлл, а вот над вторым нужно подумать.

MiXerr: Чилуэлл – да, хоть немного и смутила ранняя замена, на второй слот приоритетом выглядит Николас Джексон, моменты у форварда есть. Можно попробовать и Рахима Стерлинга, почти вся острота в матче с «Вест Хэмом» шла от него.

lawson08: Очень трудно предугадать стартовый состав «Челси» с учетом купленных игроков и ротации. Выбор одного игрока сделаю в защитную линию, так как играют домашний матч против «Лутона», главного претендента на вылет. Выбираю атакующего защитного игрока – Бена Чилуэлла. Второй игрок из атаки – Николас Джексон. Сыграл два матча целиком.

Uralan Adjinjal: Чилуэлл выглядит мастхэвом, думать действительно остается только про второй слот. Форма «Челси» в начале сезона не радует, и я бы задумался, брать ли вообще кого-то еще. Стерлинг не оправдывает цену, Мудрик все еще не начал забивать. Галлахер все еще и близко не похож на себя времен аренды в «Кристал Пэлас». Лучший вариант – Джексон в атаку. Отличные цифры по xG, играет 90 минут. Неплохая возможность скинуть бюджет с Уоткинса для тех, у кого он есть.

Стоит ли продавать Салаха?

У «Ливерпуля» непростые два тура – «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Нужно разобраться, стоит ли своих денег Салах, когда есть Диогу Жота, Луис Диас и другие.

MiXerr: Да, под этот тур вполне логичный мув, тем более много опций с хорошими играми на его место: Эдегор / Фоден / Бруну / Стерлинг – и это только в дорогом слоте полузащитников.

lawson08: Если Салах есть в вашем составе, оставляйте его на «Ньюкасл». Если нет, воздержался бы с его покупкой до следующего тура.

Uralan Adjinjal: Нет. У «Ливерпуля» отличный календарь до 18-го тура (не считая «Ньюкасла» и «Астон Виллы» сейчас). У Салаха огромный кредит доверия. 10 очков за два тура – это далеко не праймовый Салах, но занос неплохой. А из альтернатив за тот же бюджет нет суперварианта, который однозначно лучше.

Дедлайн на новый тур – 22:00 пятницы, 25 августа . Он откроется матчем «Челси» – «Лутон»

Фото: AFLO, Mark Dunn, Ian Stephen/Global Look Press