Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Продавать ли Салаха? А кто нужен в пару к Холанду? Кого брать в Fantasy АПЛ

fantasy fantasy
Николас Джексон Николас Джексон
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Ливерпуль Ливерпуль
Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл
Кайл Уокер Кайл Уокер
Филип Фоден Филип Фоден
Челси Челси
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Дедлайн к третьему туру АПЛ – уже в пятницу вечером, замены нужно сделать к 22:00, когда стартует матч «Челси».

Обсуждаем, какие ходы нужны.

Кого из «Сити» добрать к Холанду?

За два тура «Манчестер Сити» не пропустил ни разу, логично добавить к норвежцу защитника. Хотя и атакующий игрок может быть эффективен.

MiXerr («Мачете»)

Опытнейший игрок, победитель чемпионата Португалии-2020/21, там же был вторым в сезоне-2021/22. Два раза занимал второе место в чемпионшипе (2019/20 и 2022/23).

– Есть варианты в любой линии, выбирал бы из тройки Альварес / Фоден / Диаш в зависимости от того, куда нужнее замены, и от личных предпочтений. Визуально очень круто последний матч отыграл Фил Фоден на месте Кевина де Брюйне, но удастся ли подобное перенести на матчи против более закрытых команд, покажет время. Еще высоко с «Ньюкаслом» играл Кайл Уокер – хотя возможно, что это был план под конкретный матч.

lawson08 («Сделано в Казахстане»)

В фэнтези на Sports.ru с 2014-го. Основатель платных фэнтези-турниров по футболу (восемь сезонов). Победитель АПЛ (2016/17) и Кубка Америки (2016). Автор телеграм-канала Fantasy Football Сhannel

– Очевидный кандидат – Фил Фоден, сыграл два полноценных матча по 90 минут. Создает очень много ударов и ключевых пасов. В защите можно рассмотреть Кайла Уокера и Рубена Диаша.

Uralan Adjinjal («Сборная Фантазевича»)

В фэнтези четвертый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста. Топ-100 Лиги чемпионов прошлого сезона, более 10 часов говорил о фэнтези с Антоном Анисимовым.

– Есть вариант в каждую линию – Уокер, Фоден и Альварес, выбрать можно по бюджету и возможностям. Атакующие пики смотрятся сильно интереснее с учетом календаря. Мой фаворит – Фоден который может создать Холанду много моментов и воспользоваться тем, что защита бегает за норвежцем. Про Альвареса можно сказать примерно то же самое. Любой из тройки может стать жертвой «рулетки Гвардиолы», но я бы оценил шансы на старты у Фодена и Уокера как 80%, Альвареса – 70%.

Оптимальная пара игроков из «Челси» – кто это?

У «Челси» начинается отличный календарь: «Лутон» и «Ноттингем Форест» дома, «Борнмут» в гостях. Первый пик – Бен Чилуэлл, а вот над вторым нужно подумать. 

MiXerr: Чилуэлл – да, хоть немного и смутила ранняя замена, на второй слот приоритетом выглядит Николас Джексон, моменты у форварда есть. Можно попробовать и Рахима Стерлинга, почти вся острота в матче с «Вест Хэмом» шла от него.

lawson08: Очень трудно предугадать стартовый состав «Челси» с учетом купленных игроков и ротации. Выбор одного игрока сделаю в защитную линию, так как играют домашний матч против «Лутона», главного претендента на вылет. Выбираю атакующего защитного игрока – Бена Чилуэлла. Второй игрок из атаки – Николас Джексон. Сыграл два матча целиком. 

Uralan Adjinjal: Чилуэлл выглядит мастхэвом, думать действительно остается только про второй слот. Форма «Челси» в начале сезона не радует, и я бы задумался, брать ли вообще кого-то еще. Стерлинг не оправдывает цену, Мудрик все еще не начал забивать. Галлахер все еще и близко не похож на себя времен аренды в «Кристал Пэлас». Лучший вариант – Джексон в атаку. Отличные цифры по xG, играет 90 минут. Неплохая возможность скинуть бюджет с Уоткинса для тех, у кого он есть.

Стоит ли продавать Салаха?

У «Ливерпуля» непростые два тура – «Ньюкасл» и «Астон Вилла». Нужно разобраться, стоит ли своих денег Салах, когда есть Диогу Жота, Луис Диас и другие.

MiXerr: Да, под этот тур вполне логичный мув, тем более много опций с хорошими играми на его место: Эдегор / Фоден / Бруну / Стерлинг – и это только в дорогом слоте полузащитников.

lawson08: Если Салах есть в вашем составе, оставляйте его на «Ньюкасл». Если нет, воздержался бы с его покупкой до следующего тура. 

Uralan Adjinjal: Нет. У «Ливерпуля» отличный календарь до 18-го тура (не считая «Ньюкасла» и «Астон Виллы» сейчас). У Салаха огромный кредит доверия. 10 очков за два тура – это далеко не праймовый Салах, но занос неплохой. А из альтернатив за тот же бюджет нет суперварианта, который однозначно лучше. 

Дедлайн на новый тур – 22:00 пятницы, 25 августа. Он откроется матчем «Челси» – «Лутон»

Фото: AFLO, Mark Dunn, Ian Stephen/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий