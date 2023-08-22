Второй тур АПЛ – без голов Холанда, но с любопытными персонажами.

По каким принципам:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Бриан Мбемо, «Брентфорд» (8,32%) – 14 очков

Против «Фулхэма» – два гола, один из них с пенальти. Мбемо, кстати, исполняет еще и угловые. Вместе с Йоаном Висса очень достойно заменяют дисквалифицированного Айвена Тоуни. Два тура – два попадания в сборную.

Солли Марч, «Брайтон» (6,53%) – 13 очков

Три гола за два тура, лучший бомбардир лиги вместе с Мбемо. Мало играл на предсезонке, зато в чемпионате разрывает. Классно замкнул два прострела от Хулио Энсисо, у него лишь второй дубль в АПЛ. При Роберто Де Зерби у Марча 14 результативных действий в лиге – больше, чем у любого другого в команде.

Леон Бэйли, «Астон Вилла» (1,50%) – 11 очков

Ямаец провел чуть ли не лучший матч за «Астон Виллу», сделал 1+1. Любопытно, что все шесть голов Леона Бэйли в АПЛ забил на «Вилла Парк». Неочевидный аргумент, чтобы брать его перед домашними матчами.

Йоан Висса, «Брентфорд» (2,45%) – 10 очков

За два тура уже забил два мяча и заработал пенальти, единственный маленький недостаток – его меняют в каждом матче. В этом туре нанес семь ударов – шесть из штрафной и собрал 1,41 xG без учета пенальти. Это лучшие показатели среди всех игроков тура.

Первис Эступиньян, «Брайтон» (21,53%) – 10 очков

Лучший защитник за первые два тура: по очкам – 14, по касаниям в штрафной – 11, по ударам – пять, по ударам из штрафной площади – четыре, по созданным шансам – восемь. Даже с учетом того, что у «Брайтона» через тур стартует непростой отрезок из «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», продавать его совсем не хочется.