Сборная пятого тура Мир РПЛ в фэнтези-стиле – собрать такую было почти нереально. Кстати, в реальности лучшим оказался вообще почти случайный состав.

Правила:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Мартин Крамарич, «Сочи» (0,8%) – 17 очков

Новичок южан повторил рекорд Федора Чалова по фэнтези-очкам в этом сезоне, но все результативные действия – дубль и ассист – совершил с игры. В прошлом сезоне чемпионата Словении у него было 12+6, поэтому со старта Крамарич выглядел как интересный пик за 7. На первый тур брать незнакомого футболиста рискнули немногие, потом он выбыл на три игры из-за травмы. «Сочи» прибавляет, поэтому следующие соперники – «Локомотив», «Оренбург» и «Спартак» – с их проблемами в защите не выглядят так уж страшно. Мартин быть полезен как джокер, но риск все же есть.

Вендел, «Зенит» (0,8%) – 12 очков

Бразилец, который улетел и обещал не вернуться, видимо, снова мотивирован. Даже без предсезонки вел игру в центре поля и забил два важнейших мяча. Атакующим пиком Вендела назвать сложно, но без Малкома подключений и обостряющих действия у него больше. Прямо сейчас это хороший вариант, чтобы занять второй слот «Зенита» (после Дугласа), у многих там сейчас не самый результативный Клаудиньо или Кассьерр, попадающий под ротацию. Впереди – «Урал», ЦСКА и «Рубин».

Бернард Бериша, «Ахмат» (3,5%) – 11 очков

Популярность игрока «Ахмата» с начала сезона упала с 7,7% – очевидно, из-за слабого старта команды при несложном календаре. Теперь там новый тренер Мирослав Ромащенко, крупная победа в первом же матче впечатляет. Бериша выдал лучшую игру лета с 1+1. Правда, ближайший календарь не выглядит простым: «Спартак», «Урал» и «Краснодар» точно сильнее нынешнего «Оренбурга». Оставлять полузащитника – риск недобрать очки.

Тимофей Маргасов, «Сочи» (1,4%) – 9 очков

После сухой победы над «Балтикой» в первом туре защитник пропал на три игры, а его процент выбора заметно снизился. В отличие от Крамарича, защитник под следующих забивных соперников – неоправданный риск.

Артем Тимофеев, «Ахмат» (1%) – 9 очков

Конкурент Бериши в составах фэнтези-менеджеров. Оба стоят 7, оба могут забить, но экс-футболист «Спартака» скромнее в атакующих скиллах. На ближайшие туры не выглядит перспективным пиком, хотя голы бывшему клубу забивать умеет.