Футбольный Fantasy-блог
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1% или даже меньше – в главных героев тура РПЛ почти никто не верил. Новые открытия Fantasy-сборной

Тимофей Маргасов Тимофей Маргасов
Мартин Крамарич Мартин Крамарич
Алексей Грицаенко Алексей Грицаенко
fantasy fantasy
Артем Тимофеев Артем Тимофеев
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
Алексей Каштанов Алексей Каштанов
Зенит Зенит
Рубин Рубин
Сергей Волков Сергей Волков
Ильзат Ахметов Ильзат Ахметов
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Александр Мартынович Александр Мартынович
Бернард Бериша Бернард Бериша
Урал Урал
Вендел Вендел
Илья Помазун Илья Помазун
Футбол Футбол

Сборная пятого тура Мир РПЛ в фэнтези-стиле – собрать такую было почти нереально. Кстати, в реальности лучшим оказался вообще почти случайный состав.

Правила: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Мартин Крамарич, «Сочи» (0,8%) – 17 очков

Новичок южан повторил рекорд Федора Чалова по фэнтези-очкам в этом сезоне, но все результативные действия – дубль и ассист – совершил с игры. В прошлом сезоне чемпионата Словении у него было 12+6, поэтому со старта Крамарич выглядел как интересный пик за 7. На первый тур брать незнакомого футболиста рискнули немногие, потом он выбыл на три игры из-за травмы. «Сочи» прибавляет, поэтому следующие соперники – «Локомотив», «Оренбург» и «Спартак» – с их проблемами в защите не выглядят так уж страшно. Мартин быть полезен как джокер, но риск все же есть.

Вендел, «Зенит» (0,8%) – 12 очков

Бразилец, который улетел и обещал не вернуться, видимо, снова мотивирован. Даже без предсезонки вел игру в центре поля и забил два важнейших мяча. Атакующим пиком Вендела назвать сложно, но без Малкома подключений и обостряющих действия у него больше. Прямо сейчас это хороший вариант, чтобы занять второй слот «Зенита» (после Дугласа), у многих там сейчас не самый результативный Клаудиньо или Кассьерр, попадающий под ротацию. Впереди – «Урал», ЦСКА и «Рубин».

Бернард Бериша, «Ахмат» (3,5%) – 11 очков

Популярность игрока «Ахмата» с начала сезона упала с 7,7% – очевидно, из-за слабого старта команды при несложном календаре. Теперь там новый тренер Мирослав Ромащенко, крупная победа в первом же матче впечатляет. Бериша выдал лучшую игру лета с 1+1. Правда, ближайший календарь не выглядит простым: «Спартак», «Урал» и «Краснодар» точно сильнее нынешнего «Оренбурга». Оставлять полузащитника – риск недобрать очки.

Тимофей Маргасов, «Сочи» (1,4%) – 9 очков 

После сухой победы над «Балтикой» в первом туре защитник пропал на три игры, а его процент выбора заметно снизился. В отличие от Крамарича, защитник под следующих забивных соперников – неоправданный риск. 

Артем Тимофеев, «Ахмат» (1%) – 9 очков

Конкурент Бериши в составах фэнтези-менеджеров. Оба стоят 7, оба могут забить, но экс-футболист «Спартака» скромнее в атакующих скиллах. На ближайшие туры не выглядит перспективным пиком, хотя голы бывшему клубу забивать умеет.

Новый дедлайн в РПЛ – 17:30 пятницы, 28 августа. Тур откроют «Оренбург» с ЦСКА.

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