Мы привыкли к сборным тура РПЛ, а в новом сезоне будем фиксировать лучших по фэнтези-правилам и в АПЛ!

Законы те же:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Родри, «Манчестер Сити» (4,69%) – 12 очков

Испанец еще в прошлом сезоне приучил к периодическим результативным действиям (было два гола и шесть ассистов в АПЛ, для опорника хорошие цифры), а тут в первом же туре сделал 1+1. У него вообще четыре удара – вровень с Холандом, четыре касания в штрафной – больше на одно только у Холанда и Фодена. К тому же Родри в «Сити» самый стабильный в плане игровых минут, это очень надежный выбор.

Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед» (5,39%) – 12 очков

«Юнайтед» провели весьма блеклый матч: 1,46 – 2,27 по xG, допустили дома 23 удара и 17 из штрафной. Выиграли благодаря голу Варана. Дальше у команды сложный календарь: «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест», «Арсенал» и «Брайтон» – просматривается лишь один сухой матч. На регулярные мячи от Варана рассчитывать все же трудно.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (80,3%) – 10 очков

Самый популярный пик = будничный дубль. Холанда стоит брать вообще всем, его можно спокойно делать капитаном в каждом туре с любым соперником, и это никогда не будет ошибкой.

Александер Исак, «Ньюкасл» (17,98%) – 10 очков

Несмотря на сложный календарь – «Астон Вилла», «Сити», «Ливерпуль», «Брайтон» – в шведа поверил приличный процент игроков, он не подвел, сделал дубль. У него восемь касаний в штрафной (больше всех в матче) и это за 68 минут на поле. «Ньюкасл» разгромил «Виллу» (5:1), а мог забить гораздо больше пяти. Форма у команды – топ.

Бернд Лено, «Фулхэм» (6,41%) – 9 очков

Бернд Лено – стена, совершил девять сэйвов, принес выездную победу над «Эвертоном». Лето не повлияло, тащит как в прошлом сезоне.

Дедлайн на второй тур – в 21:45 пятницы, 18 августа. Одновременно с началом первый игры: «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед».