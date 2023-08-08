Футбольный Fantasy-блог
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Холанд – сразу да, но редкие герои принесли даже больше. Fantasy-сборная первого тура АПЛ!

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Александер Исак Александер Исак
Ньюкасл Ньюкасл
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Харви Барнс Харви Барнс
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
Брентфорд Брентфорд
Родри Родри
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Бернд Лено Бернд Лено
Челси Челси
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бриан Мбемо Бриан Мбемо
Солли Марч Солли Марч
Аксель Дисаси Аксель Дисаси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Жоао Педро Жезус Жоао Педро Жезус
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Мы привыкли к сборным тура РПЛ, а в новом сезоне будем фиксировать лучших по фэнтези-правилам и в АПЛ!

Законы те же: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Родри, «Манчестер Сити» (4,69%) – 12 очков

Испанец еще в прошлом сезоне приучил к периодическим результативным действиям (было два гола и шесть ассистов в АПЛ, для опорника хорошие цифры), а тут в первом же туре сделал 1+1. У него вообще четыре удара – вровень с Холандом, четыре касания в штрафной – больше на одно только у Холанда и Фодена. К тому же Родри в «Сити» самый стабильный в плане игровых минут, это очень надежный выбор. 

Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед» (5,39%) – 12 очков

«Юнайтед» провели весьма блеклый матч: 1,46 – 2,27 по xG, допустили дома 23 удара и 17 из штрафной. Выиграли благодаря голу Варана. Дальше у команды сложный календарь: «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест», «Арсенал» и «Брайтон» – просматривается лишь один сухой матч. На регулярные мячи от Варана рассчитывать все же трудно.

Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (80,3%) – 10 очков

Самый популярный пик = будничный дубль. Холанда стоит брать вообще всем, его можно спокойно делать капитаном в каждом туре с любым соперником, и это никогда не будет ошибкой.

Александер Исак, «Ньюкасл» (17,98%) – 10 очков

Несмотря на сложный календарь – «Астон Вилла», «Сити», «Ливерпуль», «Брайтон» – в шведа поверил приличный процент игроков, он не подвел, сделал дубль. У него восемь касаний в штрафной (больше всех в матче) и это за 68 минут на поле. «Ньюкасл» разгромил «Виллу» (5:1), а мог забить гораздо больше пяти. Форма у команды – топ.

Бернд Лено, «Фулхэм» (6,41%) – 9 очков

Бернд Лено – стена, совершил девять сэйвов, принес выездную победу над «Эвертоном». Лето не повлияло, тащит как в прошлом сезоне.

Дедлайн на второй тур – в 21:45 пятницы, 18 августа. Одновременно с началом первый игры: «Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед».

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