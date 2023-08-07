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Fantasy Бундеслиги: соберите команду лучше «Баварии». За 100 млн с доступными ценами

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Фэнтези-турнир Бундеслиги вот-вот стартует!

Собирать команды уже можно тут.

Перед новым сезоном правила немного изменились.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Тут все привычно: ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих. 

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

Благодарим за оценки игроков наших пользователей: AZONJurySedkub999S. Tourette и Neodim.

А какие призы?

Топ-3 общего зачета получат:

1 место – Apple Watch

2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

Пора собирать команду!

Первый дедлайн – в 21:30 мск 18 августа, в пятницу, когда «Бавария» и «Вердер» откроют новый сезон.

Удачи!

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein / Staff

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