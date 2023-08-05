Новый тур РПЛ начинается уже в пятницу вечером, а дедлайн – уже в 18:00 пятницы, когда «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом».

По традиции мы задали три ключевых вопроса трем опытным и успешным игрокам.

«Локомотив» играет с «Крыльями»: как быть с игроками из этих команд?

У самарцев надежные Бенхамин Гарре и Гленн Бейл, которых многие советовали с начала сезона, а в прошлом туре выстрелили Роман Ежов с Никитой Салтыковым. У «Локо» хороший выбор из Наир Тикнизяна, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, но провальный прошлый тур с ЦСКА. И что делать перед очным матчем?

Дмитрий D.Lipton («Мачете»)

«Липтоном» стал случай, потому что смотрел на кружку с пакетиком чая, когда создавал аккаунт на Спортсе, чтобы играть в фэнтези НБА в 2016-м. Был вторым в Ла Лиге-2020/21.

– Для меня тут все банально. В «Крыльях»: есть Гарре – конечно, оставлять, если нет – надо было брать еще перед прошлым туром. Второй пик может потерпеть до «Рубина» или «Балтики» в следующих турах.

В «Локомотиве»: есть Тикнизян – не трогаем, нет – можно и прикупить , хотя вероятность сухаря и не лучшая в туре, Наира берем больше с расчетом на атаку. Второй слот «Локо»: если уже есть, и это Глушенков/Пиняев, можно оставлять, а если нет – в этом туре есть атакующие варианты интереснее. Если у вас Дзюба, сливать надо было еще в прошлом туре, других кандидатов в нападение хватает.

zakhar («Ратамахатта»)

Последние шесть сезонов играет все футбольные турниры на Спортсе. Чемпион в Серии А-2020/21, прошлый сезон РПЛ закончил 11-м.

– Очевидных и обязательных игроков на тур из этого матча, на мой взгляд, нет. Другое дело, что и сливать Гарре или Тикнизяна особых резонов нет. Обе команды много пропускают, под сухарь брать защитника или вратаря точно не стоит. Атакующих игроков можно оставлять.

У меня есть в составе Гарре, он в отличной форме, оставлю. Дзюбу и Глушенкова продал перед прошлым туром и вряд ли на этот буду докупать кого-то из «Локомотива». По Тикнизяну смущают разговоры о его скорой продаже в Европу.

Владимир Тумбинский («Мачете»)

– В «Крыльях» есть очевидный мастхэв Гарре, которого успели взять многие фентези-менеджеры. Он пока заносит в каждом матче, самый стабильный пик. У Ежова и Салтыкова пока лишь одна классная игра – против «Ростова» с дырой в обороне без Осипенко, с ними рисковать лучше не стоит, пока наблюдаем.

В «Локомотиве» я бы выделил Тикнизяна и пару Пиняев/Глушенков. Дзюба пока выглядит тяжеловато, к тому же есть травма. Тех, кто взял Наира под ЦСКА и получил от него ноль очков, призываю не сбрасывать защитника преждевременно . Эксперимент с выдвижением его на позицию вингера кончился провалом, но есть шанс, что с возвращением на родную позицию атакующий потенциал вернется. Этот же эксперимент плохо повлиял и на игру Пиняева/Глушенкова. В привычной схеме оба полузащитника должны снова разрывать. Выбор между ними – чистая рулетка, смотрите по ощущениям и ситуации с бюджетом команды (Сергей на 0,5 дешевле).

В целом не бойтесь, если у вас больше двух пиков из этой игры. Матчи «Крыльев» и «Локомотива» получаются верховыми из-за низкого уровня обороны у обеих.

В ЦСКА логично брать двоих. Но кого вдобавок к Чалову?

Федор – мастхэв, а добавлять к нему в пару можно и активного впереди защитника, и другого атакующего игрока. Что эффективнее с учетом первых туров и ближайшего календаря?

Дмитрий D.Lipton: Основные кандидаты на второй пик от ЦСКА – защитники, там есть варианты под любой бюджет , со своими преимуществами и недостатками. Второй вариант – выстреливший в прошлом туре полузащитник Максим Мухин. Привлекательны и цена, и позиция на поле. Как джокер – вполне.

zakhar: Просился в состав Милан Гайич, но он вроде бы получил повреждение в кубковом матче, можно подождать информацию по нему. Докупить другого защитника ЦСКА или Максима Мухина, наверное, тоже ошибкой не будет. Мухин интересен еще и ценой (6).

Владимир Тумбинский: Уверен, что многие будут добирать Гайича из-за регулярных подключений в атаку и результативной игры с «Локомотивом». Конечно, это надежный пик с железным местом в старте, но шанс на сухарь не так велик из-за регулярных травм в защите ЦСКА и нелучшего календаря («Сочи», «Динамо», «Оренбург», «Зенит»).

К звезде прошлого матча Мухину тоже относился бы осторожно , с восстановлением Ивана Облякова он может и потерять место в атакующей тройке.

По остальным игрокам: Заболотный, Роша, Акинфеев, Зайнутдинов – риск, не очень эффективные пики. Кто-то из них слишком дорогой для своей позиции, а кто-то совсем не забивной при высокой атакующей роли. Как итог – не стал бы рисковать с добором второго игрока ЦСКА из-за не самого легкого календаря и отсутствия стабильности у большинства из команды.

Вратарский вопрос: стоит ли менять дешевого вратаря на более дорогого и эффективного? И кто вообще лучший выбор на тур?

У многих Евгений Латышонок из «Балтики» за 5, но сухих матчей у него пока нет, а сэйвов мало. Возможно, есть смысл вложить во вратаря еще 0,5 или 1 млн, чтобы взять Илью Помазуна («Урал, 5,5) или кого-то подороже. А может вообще надо держать двоих играющих вратарей?

Дмитрий D.Lipton: Латышонка, если количество трансферов не позволяет, острой необходимости менять до матча в гостях с «Крыльями» не вижу. Против «Динамо» может набрать сэйвов, с «Уралом» есть вероятность сухаря. Замена вратаря «Балтики» – трата не только самой замены, но и бюджета.

Лучший вратарь на ближайший тур – Игорь Владимирович Акинфеев, но его называть можно в каждом туре. Неплохой вариант – кипер «Пари НН», хотя сомневаюсь, что «Ахмат» не забьет.

zakhar: У меня в составе с первого тура, как и у многих, Латышонок. Пока от него толку мало, но на эту позицию очевидного варианта на длинную дистанцию не видно . Менять вратарей часто я не люблю. Можно присмотреться к Помазуну, но брать его, конечно, не под «Спартак».

По поводу второго играющего вратаря – у меня железных правил нет, нужно смотреть по ситуации в конкретном турнире. В последние сезоны РПЛ с бюджетом не было проблем, получалось вполне комфортно идти по турниру с двумя играющими.

Владимир Тумбинский: Латышонка менять точно пора, он пускает практически все, что в него летит. Мог спокойно принести всем сухарь в игре с «Факелом», но мяч от его рук отскочил в ворота. Похожий гол он получил от «Спартака», а с «Сочи» пустил в ближний в начале матче. Да, он дешевый, но по факту бесполезный: отсутствие сухарей не компенсирует сэйвами.

С уходом Малкома у фентези-менеджеров меньше проблем с бюджетом, поэтому рекомендую взять вратаря немного подороже: Помазуна, Артура Нигматуллина («Пари НН», 5,5) или Николая Заболотного («Сочи», 5,5) – все зависит от календаря. Потому что видеть 1-2 очка от голкипера грустно.

Среди дешевых и играющих вариантов выбор небогатый. Богдан Овсянников из «Крыльев» (5) много пропускает, Николай Сысуев из «Оренбурга» (5) тоже. В нынешней ситуации лучше один сильный вратарь и один неиграющий, чем два слабых, но играющих.

Варианты на ближайший тур – Матвей Сафонов («Краснодар», 6), Михаил Кержаков («Зенит», 6,5) и Антон Шунин («Динамо», 6). К сожалению, это дорого, да и надежно лишь на тур. Лучше взять вратаря за 5,5 с самым высоким шансом на сухарь.

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Ранний дедлайн в четвертом туре: замены нужно сделать уже к 18:00 пятницы , к старту матча «Урал» – ЦСКА.

Наш бот всегда напомнит, если вы забыли.

Фото: fclm.ru; pfc-cska.com; instagram/latyshonok_evgeniy