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Как быть с «Локо»? Добавить ли второго из ЦСКА? А кто лучший вратарь? Кого брать на 4-й тур в Fantasy РПЛ

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Милан Гайич Милан Гайич
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Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Локомотив Локомотив
Артур Нигматуллин Артур Нигматуллин
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Крылья Советов Крылья Советов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Максим Глушенков Максим Глушенков
Балтика Балтика
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Максим Мухин Максим Мухин
Илья Помазун Илья Помазун
Федор Чалов Федор Чалов
Николай Заболотный Николай Заболотный
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Новый тур РПЛ начинается уже в пятницу вечером, а дедлайн – уже в 18:00 пятницы, когда «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом».

По традиции мы задали три ключевых вопроса трем опытным и успешным игрокам.

«Локомотив» играет с «Крыльями»: как быть с игроками из этих команд?

У самарцев надежные Бенхамин Гарре и Гленн Бейл, которых многие советовали с начала сезона, а в прошлом туре выстрелили Роман Ежов с Никитой Салтыковым. У «Локо» хороший выбор из Наир Тикнизяна, Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, но провальный прошлый тур с ЦСКА. И что делать перед очным матчем?

Дмитрий D.Lipton («Мачете»)

«Липтоном» стал случай, потому что смотрел на кружку с пакетиком чая, когда создавал аккаунт на Спортсе, чтобы играть в фэнтези НБА в 2016-м. Был вторым в Ла Лиге-2020/21.

– Для меня тут все банально. В «Крыльях»: есть Гарре – конечно, оставлять, если нет – надо было брать еще перед прошлым туром. Второй пик может потерпеть до «Рубина» или «Балтики» в следующих турах.

В «Локомотиве»: есть Тикнизян – не трогаем, нет – можно и прикупить, хотя вероятность сухаря и не лучшая в туре, Наира берем больше с расчетом на атаку. Второй слот «Локо»: если уже есть, и это Глушенков/Пиняев, можно оставлять, а если нет – в этом туре есть атакующие варианты интереснее. Если у вас Дзюба, сливать надо было еще в прошлом туре, других кандидатов в нападение хватает.

zakhar («Ратамахатта»)

Последние шесть сезонов играет все футбольные турниры на Спортсе. Чемпион в Серии А-2020/21, прошлый сезон РПЛ закончил 11-м.

– Очевидных и обязательных игроков на тур из этого матча, на мой взгляд, нет. Другое дело, что и сливать Гарре или Тикнизяна особых резонов нет. Обе команды много пропускают, под сухарь брать защитника или вратаря точно не стоит. Атакующих игроков можно оставлять.

У меня есть в составе Гарре, он в отличной форме, оставлю. Дзюбу и Глушенкова продал перед прошлым туром и вряд ли на этот буду докупать кого-то из «Локомотива». По Тикнизяну смущают разговоры о его скорой продаже в Европу.

Владимир Тумбинский («Мачете»)

– В «Крыльях» есть очевидный мастхэв Гарре, которого успели взять многие фентези-менеджеры. Он пока заносит в каждом матче, самый стабильный пик. У Ежова и Салтыкова пока лишь одна классная игра – против «Ростова» с дырой в обороне без Осипенко, с ними рисковать лучше не стоит, пока наблюдаем.

В «Локомотиве» я бы выделил Тикнизяна и пару Пиняев/Глушенков. Дзюба пока выглядит тяжеловато, к тому же есть травма. Тех, кто взял Наира под ЦСКА и получил от него ноль очков, призываю не сбрасывать защитника преждевременно. Эксперимент с выдвижением его на позицию вингера кончился провалом, но есть шанс, что с возвращением на родную позицию атакующий потенциал вернется. Этот же эксперимент плохо повлиял и на игру Пиняева/Глушенкова. В привычной схеме оба полузащитника должны снова разрывать. Выбор между ними – чистая рулетка, смотрите по ощущениям и ситуации с бюджетом команды (Сергей на 0,5 дешевле).

В целом не бойтесь, если у вас больше двух пиков из этой игры. Матчи «Крыльев» и «Локомотива» получаются верховыми из-за низкого уровня обороны у обеих.

В ЦСКА логично брать двоих. Но кого вдобавок к Чалову?

Федор – мастхэв, а добавлять к нему в пару можно и активного впереди защитника, и другого атакующего игрока. Что эффективнее с учетом первых туров и ближайшего календаря?

Дмитрий D.Lipton: Основные кандидаты на второй пик от ЦСКА – защитники, там есть варианты под любой бюджет, со своими преимуществами и недостатками. Второй вариант – выстреливший в прошлом туре полузащитник Максим Мухин. Привлекательны и цена, и позиция на поле. Как джокер – вполне.

zakhar: Просился в состав Милан Гайич, но он вроде бы получил повреждение в кубковом матче, можно подождать информацию по нему. Докупить другого защитника ЦСКА или Максима Мухина, наверное, тоже ошибкой не будет. Мухин интересен еще и ценой (6). 

Владимир Тумбинский: Уверен, что многие будут добирать Гайича из-за регулярных подключений в атаку и результативной игры с «Локомотивом». Конечно, это надежный пик с железным местом в старте, но шанс на сухарь не так велик из-за регулярных травм в защите ЦСКА и нелучшего календаря («Сочи», «Динамо», «Оренбург», «Зенит»).

К звезде прошлого матча Мухину тоже относился бы осторожно, с восстановлением Ивана Облякова он может и потерять место в атакующей тройке.

По остальным игрокам: Заболотный, Роша, Акинфеев, Зайнутдинов – риск, не очень эффективные пики. Кто-то из них слишком дорогой для своей позиции, а кто-то совсем не забивной при высокой атакующей роли. Как итог – не стал бы рисковать с добором второго игрока ЦСКА из-за не самого легкого календаря и отсутствия стабильности у большинства из команды.

Вратарский вопрос: стоит ли менять дешевого вратаря на более дорогого и эффективного? И кто вообще лучший выбор на тур?

У многих Евгений Латышонок из «Балтики» за 5, но сухих матчей у него пока нет, а сэйвов мало. Возможно, есть смысл вложить во вратаря еще 0,5 или 1 млн, чтобы взять Илью Помазуна («Урал, 5,5) или кого-то подороже. А может вообще надо держать двоих играющих вратарей?

Дмитрий D.Lipton: Латышонка, если количество трансферов не позволяет, острой необходимости менять до матча в гостях с «Крыльями» не вижу. Против «Динамо» может набрать сэйвов, с «Уралом» есть вероятность сухаря. Замена вратаря «Балтики» – трата не только самой замены, но и бюджета.

Лучший вратарь на ближайший тур – Игорь Владимирович Акинфеев, но его называть можно в каждом туре. Неплохой вариант – кипер «Пари НН», хотя сомневаюсь, что «Ахмат» не забьет.

zakhar: У меня в составе с первого тура, как и у многих, Латышонок. Пока от него толку мало, но на эту позицию очевидного варианта на длинную дистанцию не видно. Менять вратарей часто я не люблю. Можно присмотреться к Помазуну, но брать его, конечно, не под «Спартак».

По поводу второго играющего вратаря – у меня железных правил нет, нужно смотреть по ситуации в конкретном турнире. В последние сезоны РПЛ с бюджетом не было проблем, получалось вполне комфортно идти по турниру с двумя играющими.

Владимир Тумбинский: Латышонка менять точно пора, он пускает практически все, что в него летит. Мог спокойно принести всем сухарь в игре с «Факелом», но мяч от его рук отскочил в ворота. Похожий гол он получил от «Спартака», а с «Сочи» пустил в ближний в начале матче. Да, он дешевый, но по факту бесполезный: отсутствие сухарей не компенсирует сэйвами.

С уходом Малкома у фентези-менеджеров меньше проблем с бюджетом, поэтому рекомендую взять вратаря немного подороже: Помазуна, Артура Нигматуллина («Пари НН», 5,5) или Николая Заболотного («Сочи», 5,5) – все зависит от календаря. Потому что видеть 1-2 очка от голкипера грустно.

Среди дешевых и играющих вариантов выбор небогатый. Богдан Овсянников из «Крыльев» (5) много пропускает, Николай Сысуев из «Оренбурга» (5) тоже. В нынешней ситуации лучше один сильный вратарь и один неиграющий, чем два слабых, но играющих.

Варианты на ближайший тур – Матвей Сафонов («Краснодар», 6), Михаил Кержаков («Зенит», 6,5) и Антон Шунин («Динамо», 6). К сожалению, это дорого, да и надежно лишь на тур. Лучше взять вратаря за 5,5 с самым высоким шансом на сухарь.

***

Ранний дедлайн в четвертом туре: замены нужно сделать уже к 18:00 пятницы, к старту матча «Урал» – ЦСКА.

Наш бот всегда напомнит, если вы забыли.

Фото: fclm.rupfc-cska.com; instagram/latyshonok_evgeniy

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