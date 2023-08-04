Соотношение цена/качество в фэнтези важно особенно. Мы уже разобрали самые очевидные и выгодные пики из всех команд АПЛ, теперь смотрим на героев второго ряда, которые часто и делают разницу.

И не забываем, что старт сезона – уже в пятницу вечером. Собирайте или обновляйте команды!

Нам помогает разбираться в деталях mails – Вадим Дудко, наш пользователь с чемпионской звездой за АПЛ-2019/20. Он берет в расчет игру в прошлом сезоне, предсезонные матчи и потенциальные шансы в основе на новый чемпионат.

Защитники

Аарон Хики, защ (5) – «Брентфорд»

Левый защитник, 23 матча в старте в прошлом сезоне, к концу чемпионата закрепился в основе, сделал три ассиста. Меньше «Брентфорда» в прошлом сезоне пропустили только четыре команды. Отличный вариант, если хотите сэкономить на защитнике.

Джордж Болдок, защ (5) – «Шеффилд Юнайтед»

Фланговый защитник, 36 матчей в прошлом сезоне, результативность – 1+3, один гол на предсезонке. Должен закрывать всю бровку, календарь позволяет брать: «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», а после «Манчестер Сити» – «Эвертон».

Майкл Кин, защ (5) – «Эвертон»

Лишь 10 матчей в прошлом сезоне, но в них успел забить и отдать два ассиста, в пересчете на 90 минут наносит ударов больше чем Джеймс Тарковски. Отыграл 277 минут на предсезонке. На первый матч против «Фулхэма», например, Fantasy Football Scout прогнозирует ему основу, да и дальше календарь хороший.

Джоэл Уорд, защ (5) – «Кристал Пэлас»

Капитан, 24 раза выходил в старте в прошлом сезоне, забил один мяч. Был задействован во всех предсезонных играх. По ожидаемым голам в обороне команда была четвертой, надежнее в лиге выглядели только «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Арсенал».

Свен Ботман, защ (5,5) – «Ньюкасл»

Основной защитник одной из лучших оборон лиги. 270 минут в предсезонных матчах. Отличный вариант, если не хотите переплачивать за Кирана Триппьера.

Полузащитники

Джозеф Ходж, пз (5) – «Вулверхэмптон»

Участвовал во всех предсезонных играх и пока по прогнозу в старте на первый тур – «затычка» с потенциальными минутами.

Харри Уилсон, пз (6) – «Фулхэм»

Атакующий полузащитник, в восьми из девяти последних матчей сезона выходил в основе, а в семи из них совершал результативные действия. Третий по минутам на предсезонке в клубе, забил и отдал.

Арно Данджума, пз (6,5) – «Эвертон»

Еще зимой должен был перейти в клуб из Ливерпуля, но неудачно попробовался в «Тоттенхэме». Все-таки доехал до «Эвертона», конкуренция тут ниже. В сезоне-2021/22 за «Вильярреал» забил 10 мячей в 23 матчах в чемпионате Испании и еще шесть – в Лиге чемпионов. Доминик Кэлверт-Льюин травмируется часто, так что Данджума потенциально может часто выходит и центрфорвардом.

Йоан Висса, пз (7) – «Брентфорд»

Вместе с Брианом Мбемо постарается закрыть потерю Айвена Тоуни. С 7+4 был достоин в прошлом сезоне, уже забивал и отдавал на предсезонке. Альтернатива Мбемо, который будет у многих.

Леандро Троссард, пз (7,5) – «Арсенал»

В связи с травмой Габи Жезуса у бельгийца шанс закрепиться в основе, он сыграл в каждом предсезонном матче и забил три мяча, может сыграть и в центре поля, и слева в атаке, и ложную девятку. Суперкубок начал на лавке, но именно его выход все перевернул.

Мэйсон Маунт, пз (7,5) – «Манчестер Юнайтед»

Провел всю предсезонку. При правильном подходе может оказаться отличным пиком и альтернативой Бруну Фернандешу с Маркусом Рэшфордом.

Нападающие

Дайвин Мубама, нап (5,5) – «Вест Хэм»

18-летний нападающий отыграл во всех матчах на предсезонке и забил трижды. Хорошая фэнтези-затычка, если играть в два основных дорогих форварда.

Жоао Педро, нап (7) – «Брайтон»

Новичок из «Уотфорда», в Чемпионшипе в прошлом сезоне было 11 голов и четыре голевые. На предсезонке забил два пенальти. Понятно, что столкнется с конкуренцией в лице Дэнни Уэлбека и Эвана Фергюсона, но он способен сыграть и «десятку».

Николас Джексон, нап (7,5) – «Челси»

Сенегалец бодро ворвался в «Челси», сыграл в каждом предсезонном матче, у него там два гола и три ассиста. Потенциально основной форвард топовой команды. Ромелу Лукаку готовится уходить, Армандо Броя не выглядит конкурентом.

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Дедлайн для сбора команд на первый тур – 22:00 пятницы, 11 августа, когда «Манчестер Сити» откроет сезон против «Бернли».

Фото: East News/AP Photo/Brynn Anderson; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt McNulty