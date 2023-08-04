Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Джокеры сезона в Fantasy АПЛ: кто из дешевых будет эффективным?

Йоан Висса Йоан Висса
Арно Данджума Арно Данджума
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Челси Челси
Леандро Троссард Леандро Троссард
Джоэл Уорд Джоэл Уорд
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эвертон Эвертон
Аарон Хики Аарон Хики
Жоао Педро Жезус Жоао Педро Жезус
Майкл Кин Майкл Кин
fantasy fantasy
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал Арсенал
Николас Джексон Николас Джексон
Харри Уилсон Харри Уилсон
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
Джордж Болдок Джордж Болдок
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Джозеф Ходж
Ньюкасл Ньюкасл
Дайвин Мубама
Свен Ботман Свен Ботман
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
Футбол Футбол

Соотношение цена/качество в фэнтези важно особенно. Мы уже разобрали самые очевидные и выгодные пики из всех команд АПЛ, теперь смотрим на героев второго ряда, которые часто и делают разницу.

И не забываем, что старт сезона – уже в пятницу вечером. Собирайте или обновляйте команды!

Нам помогает разбираться в деталях mails – Вадим Дудко, наш пользователь с чемпионской звездой за АПЛ-2019/20. Он берет в расчет игру в прошлом сезоне, предсезонные матчи и потенциальные шансы в основе на новый чемпионат.

Защитники

Аарон Хики, защ (5) – «Брентфорд» 

Левый защитник, 23 матча в старте в прошлом сезоне, к концу чемпионата закрепился в основе, сделал три ассиста. Меньше «Брентфорда» в прошлом сезоне пропустили только четыре команды. Отличный вариант, если хотите сэкономить на защитнике.

Джордж Болдок, защ (5) – «Шеффилд Юнайтед»

Фланговый защитник, 36 матчей в прошлом сезоне, результативность – 1+3, один гол на предсезонке. Должен закрывать всю бровку, календарь позволяет брать: «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», а после «Манчестер Сити» – «Эвертон». 

Майкл Кин, защ (5) – «Эвертон»

Лишь 10 матчей в прошлом сезоне, но в них успел забить и отдать два ассиста, в пересчете на 90 минут наносит ударов больше чем Джеймс Тарковски. Отыграл 277 минут на предсезонке. На первый матч против «Фулхэма», например, Fantasy Football Scout прогнозирует ему основу, да и дальше календарь хороший.

Джоэл Уорд, защ (5) – «Кристал Пэлас»

Капитан, 24 раза выходил в старте в прошлом сезоне, забил один мяч. Был задействован во всех предсезонных играх. По ожидаемым голам в обороне команда была четвертой, надежнее в лиге выглядели только «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Арсенал».

Свен Ботман, защ (5,5) – «Ньюкасл»

Основной защитник одной из лучших оборон лиги. 270 минут в предсезонных матчах. Отличный вариант, если не хотите переплачивать за Кирана Триппьера.

Полузащитники

Джозеф Ходж, пз (5) – «Вулверхэмптон»

Участвовал во всех предсезонных играх и пока по прогнозу в старте на первый тур – «затычка» с потенциальными минутами.

Харри Уилсон, пз (6) – «Фулхэм»

Атакующий полузащитник, в восьми из девяти последних матчей сезона выходил в основе, а в семи из них совершал результативные действия. Третий по минутам на предсезонке в клубе, забил и отдал.

Арно Данджума, пз (6,5) – «Эвертон»

Еще зимой должен был перейти в клуб из Ливерпуля, но неудачно попробовался в «Тоттенхэме». Все-таки доехал до «Эвертона», конкуренция тут ниже. В сезоне-2021/22 за «Вильярреал» забил 10 мячей в 23 матчах в чемпионате Испании и еще шесть – в Лиге чемпионов. Доминик Кэлверт-Льюин травмируется часто, так что Данджума потенциально может часто выходит и центрфорвардом. 

Йоан Висса, пз (7) – «Брентфорд»

Вместе с Брианом Мбемо постарается закрыть потерю Айвена Тоуни. С 7+4 был достоин в прошлом сезоне, уже забивал и отдавал на предсезонке. Альтернатива Мбемо, который будет у многих.

Леандро Троссард, пз (7,5) – «Арсенал»

В связи с травмой Габи Жезуса у бельгийца шанс закрепиться в основе, он сыграл в каждом предсезонном матче и забил три мяча, может сыграть и в центре поля, и слева в атаке, и ложную девятку. Суперкубок начал на лавке, но именно его выход все перевернул. 

Мэйсон Маунт, пз (7,5) – «Манчестер Юнайтед»

Провел всю предсезонку. При правильном подходе может оказаться отличным пиком и альтернативой Бруну Фернандешу с Маркусом Рэшфордом.

Кого брать в Fantasy АПЛ? Лучшие варианты из каждой команды

Нападающие

Дайвин Мубама, нап (5,5) – «Вест Хэм»

18-летний нападающий отыграл во всех матчах на предсезонке и забил трижды. Хорошая фэнтези-затычка, если играть в два основных дорогих форварда.

Жоао Педро, нап (7) – «Брайтон»

Новичок из «Уотфорда», в Чемпионшипе в прошлом сезоне было 11 голов и четыре голевые. На предсезонке забил два пенальти. Понятно, что столкнется с конкуренцией в лице Дэнни Уэлбека и Эвана Фергюсона, но он способен сыграть и «десятку».

Николас Джексон, нап (7,5) – «Челси»

Сенегалец бодро ворвался в «Челси», сыграл в каждом предсезонном матче, у него там два гола и три ассиста. Потенциально основной форвард топовой команды. Ромелу Лукаку готовится уходить, Армандо Броя не выглядит конкурентом.

***

Дедлайн для сбора команд на первый тур – 22:00 пятницы, 11 августа, когда «Манчестер Сити» откроет сезон против «Бернли».

Фото: East News/AP Photo/Brynn Anderson; IMAGO/Nigel Keene/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt McNulty

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий