Близок дедлайн третьего тура в Fantasy РПЛ – на этот раз замены нужно сделать до 20:00 пятницы.

Мы задали опытным фэнтези-менеджерам три главных вопроса, чтобы всем нам было проще определиться с выбором.

ЦСКА и «Локо» играют между собой. Кого стоит выбрать из этого матча?

Наверняка одно из ключевых решений: в прошлом туре обе команды провели результативные матчи, принесли много очков, а теперь сталкиваются между собой. Обычно советуют в таких случаях не допускать пересечений, но тут, возможно, ситуация особая.

elMORRO – Moneyball

– Лучший выбор – Федор Чалов и Наир Тикнизян. ЦСКА играет дома, фаворит у букмекеров, Чалов лидер команды, бомбардир и штатный пенальтист. Очевидный пик на 30 туров.

Тикнизян хоть и защитник, играет очень высоко в нападении, в отличной форме и забивает в каждой игре.

Таких защитников не меняют даже в играх, где их команды – аутсайдеры. Играть без Наира – большой риск, всегда велик шанс быть наказанными, как в прошлом туре. Поэтому тоже очевидный пик до его трансфера в Европу.

Милану Гайичу отменили дисквалификацию, поэтому можно оставлять атакующего защитника в старте тем, у кого он есть. А Пиняев, Дзюба и Глушенков не подходят на этот тур, их надо оставлять в запасе или менять.

Опытный игрок и многократный чемпион: с шестью звездами в профиле. Побеждает регулярно: в сезоне-2010/11 выиграл фэнтези по Лиге 1, в этом году – по чемпионату Нидерландов. Трехкратный чемпион фэнтези НХЛ.

– Сложный вопрос. Из ЦСКА никого кроме Чалова сейчас не брал бы. Его выбор зависит от вашей веры в ЦСКА, я пока сомневаюсь. У «Локо» хорошая атака – думаю, Акинфеев не сыграет на ноль.

В «Локомотиве» очевидные кандидаты: Тикнизян, Дзюба, Пиняев и Глушенков. Наверное, в таком порядке, как я перечислил. Не верю, что Тикнизян забьет в третьем матче подряд, но в целом рано или поздно его все равно наверняка надо будет брать – если состав позволяет, можно это сделать сейчас.

Фентези-старичок с душой молодого бойца. Зарегестрировался на Cпортсе в день, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Счастливый обладатель двух звездочек – Евы и Жени (очевидно, дети). И двух чемпионских звездочек в профиле тоже. Резидент и вдохновитель Коменды.

– Я как человек, который уже после первого тура кричал, что Тикнизян – мастхэв, но не взявший его – кричу еще сильнее. Он будет у всех весь сезон. Обязательных ход – пенальтисты. Чалов точно, Дзюба – желательно. Остальных бы не рассматривал.

Что делать с защитой: нужно ли брать Тикнизяна и какие еще варианты найти?

Самый эффективный игрок первых двух туров теперь нужен всем. Но что если на Тикнизяна не хватает денег? Или если вы не верите, что он и дальше будет так много приносить? Обсудили оборону в целом.

elMORRO: В случае с Тикнизяном сила соперника – вообще не фактор. Защитники, играющие в нападении – основная суть фэнтези, необходимо отыскать их и играть через них, потому что у них гораздо больше шансов набрать очки.

Для выбора на конкретный тур, если есть слоты из этих команд, хорошо подходят Кайо и Волков (оба – «Краснодар»), Бейл («Крылья Советов») как один из лучших атакующих защитников с большим количеством ударов, Хлусевич («Спартак»), Дуглас Сантос и Ренан (оба – «Зенит»), Осипенко («Ростов») – если сыграет после травмы, потому что ценен как пенальтист и хорош на стандартах, а также Макарчук и Дркушич (оба – «Сочи»).

Выбор есть, все зависит от ваших приоритетов.

Regys: На тур защитников хватает. Левый край «Балтики» Роберто Фернандес (зщ, 5,5) неплох по статистике, Тимофей Маргасов и Ванья Дркушич из «Сочи» могут принести пользу. Бейла, похоже, можно брать вдолгую. Нравится активностью впереди Сергей Волков из «Краснодара». Ну и традиционный Дуглас Сантос, если есть слот для «Зенита».

O_kai: Еще одно очевидное умозаключение. Предполагаю, что связка Тикнизян-Осипенко-Рожков будет всех, а Сантос и Хлусевич – по возможностям. Вот и обязательная пятерка.

Атакующий игрок «Зенита» нужен. Но кто именно?

Очевидный принцип: оба слота из команды-фаворита должны быть заполнены. Но «Зенит» пока такой, что теряешься. Что предлагают эксперты?

elMORRO: В «Зените» нужно выбирать из Кассьерры, Клаудиньо и Дугласа Сантоса. Остальные не подходят, потому что постоянно ротируются, играют по 50-60 минут – таких игроков надо избегать.

Кассьерра – сейчас единственный, кто дает в «Зените» результат после ухода Малкома. Большая ставка будет именно на него, пока бразильцы и Мостовой возвращаются с карнавалов.

Клаудиньо пока выглядит слабо, но он хотя бы играет. Должен прибавлять. Дуглас в отличной форме, здорово подключается. Остальные – лишь надежда на разовый всплеск, это нам малоинтересно.

Основная задача – выбрать два пика из сильных команд вдолгую, чтобы не тратить на них еще и замены. Стоит выбрать себе таких героев и взять сразу, а о тех, кто в состав не помещается, не надо и думать.

Regys: Для меня первый выбор по-прежнему – Клаудиньо. По уровню он выше остальных, играет 90 минут, когда-то очки принесет. Если есть слот в нападении, можно попробовать Кассьерру. Больше никого из атаки «Зенита» не рассматриваю.

O_kai: Атакующий пик «Зенита» не на пике. Кто верил в Кассьерру до старта? Думаю, не многие. Малком уехал и кто знает, кто еще уедет, а кто приедет. Клаудиньо явно пока не в форме, да и мотивация сомнительная – я бы чуть ли не игнорировал эти пики. В нападении полно более нужных игроков, чем Кассьерра.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Пивоваров; pfc-cska.com