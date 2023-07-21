На Sports.ru стартует сезон фэнтези-турнира по АПЛ.

Сбор команд открыт – приглашаем!

Правила немного обновились, а призов стало больше.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Тут все по классике: ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих.

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

• Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура , а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

• Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации . Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

Благодарим за оценки игроков наших пользователей: St.Louis, mails, Montafly, Iron Alex и Евгения Серочудинова.

А призы? Теперь еще и промежуточные!

Есть глобальные на весь сезон, а есть промежуточные.

Топ-3 общего зачета получит:

1 место – Apple iPad

2 место – Apple Watch

3 место – Apple AirPods Pro

Вдобавок каждые шесть туров мы будем разыгрывать по три промокода в маркетплейс на 2000 рублей . Первые вручим уже после шестого тура – в концо сентября.

Пора собирать команду!

Первый дедлайн – в 22:00 мск 11 августа , одновременно со стартом нового сезона АПЛ, когда «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли».

Удачи!

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Koji Watanabe