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Fantasy Чемпионшипа: приглашаем собрать команду! Варди, Бэмфорд и Уорд-Проуз теперь тут

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На Sports.ru стартует новый сезон фэнтези-турнира по английскому Чемпионшипу.

Тут уже можно собрать команду.

А ниже – чуть деталей про правила и обновления по сравнению с прошлым сезоном.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих. 

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

Спасибо за оценку игроков нашим пользователям: SkandinavValtonis и Iron Alex.

А какие призы?

Топ-3 общего зачета получит:

1 место – промокод в маркетплейс на 3000 рублей

2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей.

Пора собирать команду! 

Первый дедлайн – в 22:00 мск 4 августа, одновременно со стартом нового сезона чемпионшипа, когда сыграют «Шеффилд Уэнсдей» с «Саутгемптоном».

Удачи!

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