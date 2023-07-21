Fantasy Чемпионшипа: приглашаем собрать команду! Варди, Бэмфорд и Уорд-Проуз теперь тут
На Sports.ru стартует новый сезон фэнтези-турнира по английскому Чемпионшипу.
Тут уже можно собрать команду.
А ниже – чуть деталей про правила и обновления по сравнению с прошлым сезоном.
Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?
Ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.
У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих.
Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.
Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.
Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти
Два ключевых изменения.
• Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.
• Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.
Спасибо за оценку игроков нашим пользователям: Skandinav, Valtonis и Iron Alex.
А какие призы?
Топ-3 общего зачета получит:
1 место – промокод в маркетплейс на 3000 рублей
2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей
3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей.
Пора собирать команду!
Первый дедлайн – в 22:00 мск 4 августа, одновременно со стартом нового сезона чемпионшипа, когда сыграют «Шеффилд Уэнсдей» с «Саутгемптоном».
Удачи!
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