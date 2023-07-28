Советы опытных.

В субботу стартует второй тур Мир РПЛ, пора делать замены в фэнтези. Чтобы разобраться, как улучшить состав, мы задали три ключевых вопроса авторитетным Fantasy-менеджерам.

Куда потратить деньги от Малкома?

Зенитовский бразилец был обязательным пиком, его действительно многие взяли – а он не сыграл в первом туре и ушел. Освободились 9,5 млн. Как их лучше всего использовать?

Артем Коновалов – Valtonis («Мачете»)

Начал фэнтези-карьеру в турнирах-2013/14, уже на второй сезон боролся за победу в Бундеслиге – закончил четвертым. Несколько раз был близок к топ-3 в АПЛ, брал призы в Лиге чемпионов и прошлом сезоне чемпионата Нидерландов.

– Напрямую заменить Маколма сейчас не выйдет, напрашивается покупка за 9 млн Эдуарда Сперцяна («Краснодар», пз), но можно попасть в схожую ситуацию: его могут продать.

Надежнее купить кого-то дешевле: например, Бенхамина Гарре («Крылья Советов», пз, 6,5), Александра Юшина («Урал», пз, 6,5) или Густаво Мантуана («Зенит», пз, 8). Кто-то из этих парней должен продолжать жечь.

Играет в Fantasy на Sports.ru минимум с 2010-го, последние пять лет стабильно участвует во всех турнирах, какие есть на сайте (за исключением биатлона).

– Эдуард Сперцян, Жоау Баши («Краснодар», пз, 7) или Густаво Мантуан. Зависит от того, какого защитника выберете, потому что первый игрок из «Зенита», который обязателен – Клаудиньо.

Из дешевых вариантов в полузащиту – игроки «Урала» Тимур Аюпов (6) и Александр Юшин (6,5).

Андрей Berti (Fosters):

Бывал в топ-20 Fantasy-турниров на Sports.ru в разные сезоны, а прошлый провел особенно стабильно: закончил в первой сотне общего зачета несколько чемпионатов.

– Большая часть опытных игроков и так не смогла вместить на первый тур все четыре «девятки», зачастую жертвовали Сперцяном, так что для многих это будет размен 1 в 1 по цене. При этом даже Клаудиньо (8,5)/Мантуан (8), которые пока еще не поехали на волшебный Восток, высвободят только 0,5/1 млн – не разгуляешься.

За счет этого, например, можно взять активного в атаке дорогого защитника, на которых при прочих равных стараются экономить – как Наир Тикнизян («Локомотив», 6,5, зщ).

Кто лучший защитник за 6,5? Стоит ли делать замену, если в составе уже кто-то другой?

В первом туре удивил Даниил Хлусевич, два матча подряд забивает Наир Тикнизян, всегда надежный вариант – Дуглас Сантос. Но все не поместятся, нужно выбирать. Кого?

Артем Коновалов (Valtonis): По календарю и статистике в первом туре выделяется Даниил Хлусевич («Спартак», зщ, 6,5), в прошлом сезон он совсем не впечатлял, но в стартовом матче сделал дубль и набрал 13 очков. Наверняка сейчас все потянутся его покупать, тем более календарь у «Спартака» отличный: во втором туре «Балтика», потом «Рубин» и «Урал». В то же время есть Александр Соболев (нап, 8,5) и неприкасаемый Квинси Промес – есть над чем подумать.

Другой вариант – Тикнизян, который забил и в первом туре, и потом в кубковом матче. Но календарь у «Локо» хуже (после «Факела» будет ЦСКА), поэтому мой выбор – Хлусевич.

N.1.K.: Дуглас Сантос, если именно за 6,5, а за 6,0 – Сергей Волков из «Краснодара». Всплеск Хлусевича – разовая акция, к тому же он дороговат для защитника «Спартака», который почти не играет на ноль.

Андрей Berti: Тикнизяна от статуса «мастхэв» сейчас отделяют только ЦСКА в третьем туре и разговоры о потенциальном отъезде в Европу. Конечно, с одной стороны, это повод повременить с такой покупкой. А вообще своими бомбардирскими подвигами он как будто подпевает хиту Богдана Титомира – «Хэй, посмотри на меня!»

Каких нападающих стоит взять?

Опытные игроки советуют играть в двух, а то и в трех форвардов. А выбор еще больше, на все достойные варианты не хватит места. Как сориентироваться?

Артем Коновалов (Valtonis): Уместить всех сложно. Сверкнувший дублем Матео Кассьерра («Зенит», нап, 8), вернувшийся Соболев, а также Федор Чалов, Федор Смолов и Артем Дзюба.

Выбор Соболева ограничен покупкой Хлусевича в защиту, пик Кассьерры возможен, только если не брать второго полузащитника «Зенита». Но если абстрагироваться от этих ограничений, лучшими нападающими на второй тур вижу Кассьерру, Соболева и Джона Кордобу («Краснодар», нап, 8,5).Верю, что южное дерби краснодарцев с «Сочи» будет жарким.

N.1.K.: Александр Соболев и Федор Чалов, если у вас уже есть Джон Кордоба. Кассьера не нужен, в нападении и так есть кого взять, чтобы использовать слот «Зенита». Джоэл Фамейе («Рубин», нап, 7,5) – для баланса. У другого форварда «Рубина» Мирлинда Даку (7) повреждение, нет гарантии старта.

Андрей Berti: Чалов-Соболев-Кордоба у всех. Если нет, пишите админам фэнтези на Sports.ru, чтобы они удаляли вашу команду. А если вы все-таки большой оригинал и верите в «Оренбург» даже больше Иржи Ярошика и моего товарища по команде с ником +Холмс+, Дмитрий Воробьев (7) – ваш друг на ближайшие несколько туров.

Ну и Джоэл Фамейе – еще в «Оренбурге» показал, что умеет крутить не только свои позвонки, но и защитников соперника, подтвердил это за «Рубин» в Лучшей лиге мира и в первом туре РПЛ. Так что, если у вас завалялись 7,5 млн – алга, как говорится.

Дедлайн на второй тур – с началом первого матча, в 15:00 мск субботы, 29 июля . Тур стартует игрой «Крыльев Советов» и «Динамо», их составы вы успеете проверить.

Фото: Maksim Konstantinov, Stupnikov Alexander/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович