Футбольный Fantasy-блог
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Полно сюрпризов среди героев тура в Fantasy. Кто вообще ждал такого от Хлусевича и Дркушича?

Крылья Советов Крылья Советов
Вячеслав Караваев Вячеслав Караваев
Спартак Спартак
Ванья Дркушич Ванья Дркушич
Лукас Вера I Лукас Вера I
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Даниил Хлусевич Даниил Хлусевич
Краснодар Краснодар
Максим Осипенко Максим Осипенко
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Жоау Баши Жоау Баши
Ростов Ростов
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РПЛ вернулась, фэнтези-турнир по ней – тоже. А это дебютная сборная лучших.

Все по-прежнему:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Даниил Хлусевич (4,6%) – 13 очков (2 гола)

В новом сезоне фэнтези стал защитником, причем одним из самых дорогих – 6,5 млн. Привычно много ходил вперед, обыгрывал и бил, его дубль принес «Спартаку» победу. Брать ли его на следующий тур – вопрос, это ведь первые голы Хлусевича за москвичей вообще, сухих матчей на потоке от спартаковцев ждать трудно, к тому же выбор в команде большой, уже сейчас доступен после дисквалификации Александр Соболев.

Ванья Дркушич (3,48%) – 12 очков (сухой матч, гол)

Защитник «Сочи» сделал то, что умеет лучше всего: забил головой после углового, в сумме с сухим матчем против «Балтики» это второй результат тура. Дальше у «Сочи» непростой календарь: «Краснодар», «Ахмат», ЦСКА и «Ростов», обстоятельства отталкивают от того, чтобы процент владения поднимался.

Матео Кассьерра (3,79%) – 11 очков (два гола)

Форвард «Зенита» по-настоящему удивил: забил в первом туре столько же, сколько за весь прошлый сезон. В сочетании с уходом Малкома сигнал, что Матео может быть главной опцией в атаке фаворита. А он ведь хорош и в подыгрыше, это повод надеяться еще и на ассисты.

Вячеслав Караваев (3,8%) – 9 очков (сухой матч, ассист)

Защитник «Зенита» был одним из самых активных и сделал все, чтобы остаться в основе, а не пропустить туда Марио Фернандеса. Правда, конкуренция с новичком и высокая цена намекают, что Дуглас Сантос в основе надежнее, если вам нужен кто-то из обороны «Зенита».

Лукас Вера (9,2%) – 9 очков (два ассиста)

Полузащитник «Оренбурга» показал, что он в порядке и в новом сезоне при другом тренере. Аргентинец вел игру против «Спартака» в гостях, организовал два гола, а дальше соперники пониже статусом: «Рубин», «Урал», «Краснодар» и «Ахмат», к тому же три из четырех матчей дома.

Мирлинд Даку (0,7%) – 9 очков (гол+ассист)

Новичок «Рубина» сверкнул сразу же, еще и с сильным соперником – «Локо» – на выезде. Если сохранит уровень, при доступной цене будет хорошей альтернативой очевидным дорогим форвардам. Увидим по ближайшим матчам с «Оренбургом», «Спартаком» и «Ростовом».

Дедлайн на второй тур – с началом первого матча, в 15:00 мск субботы, 29 июля. Тур стартует игрой «Крыльев Советов» и «Динамо», их составы вы успеете проверить.

1 комментарий

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Данила Данайцев
Да уж, после первого тура, надо пол команды менять и думаю я такой не один.
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